Dogcoin, Elon Musk, futuro de las criptomonedas: las opiniones del creador de Ethereum

El creador de ethereum habla sobre dogecoin, analiza la estrategia de Elon Musk y minimiza la capacidad de las criptomonedas de cambiar el mundo

El cofundador de ethereum, Vitalik Buterin, ha repasado la situación actual del universo de las criptomonedas en el podcast de Lex Fridman, científico del MIT.

El cocreador de ethereum, Vitalik Buterin, ha revelado que está abierto a una colaboración entre ethereum y dogecoin, ha analizado el método de razonamiento que hay detrás de la estrategia de criptomonedas de Elon Musk y ha dicho que no cree que el bitcoin pueda salvar el mundo, en su intervención en el podcast del investigador de inteligencia artificial Lex Fridman esta semana.

En la conversación de tres horas, la dupla también debatió sobre cómo Buterin quemó casi la mitad de todas las monedas shiba inu, las presiones regulatorias en la industria de las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés).

Vitalik Buterin opina sobre toda la actualidad del mundo cripto

Aquí tienes las 10 mejores frases de Buterin extraídas del podcast:

- "Definitivamente no creo que Ethereum se oponga a las criptomonedas de perro. En cierto modo quiero que los fans sientan que ethereum es -al menos un poco- en espíritu una criptomoneda de perro". - Sobre si teme al dogecoin

- "Si dogecoin quiere tender un puente de alguna manera a ethereum, y entonces la gente puede comerciar con dogecoin miles de veces por segundo dentro de un bucle circular, entonces eso sería increíble". - Sobre el potencial de colaboración entre dogecoin y ethereum

"Hay muchas más cosas malas en el mundo que el dinero. No soy una de esas personas que piensan que si te deshaces de la moneda fiduciaria y la sustituyes por la criptodivisa, de repente las guerras van a desaparecer."

- "Así que reduces los ingresos del gobierno en un 10%. Si el gobierno es tan malvado, ¿de qué parte de sus gastos va a tomar ese 10%? ¿Va a dejar de bombardear a la gente en Afganistán, o va a recortar el bienestar? Si crees que es lo primero, tienes una visión muy optimista del gobierno".

- Sobre los efectos del recorte de los ingresos de los gobiernos como consecuencia de la sustitución de las monedas fiduciarias por las criptodivisas: "Simplemente se transformará y se incorporará de la misma manera que ocurrió con internet" - Sobre el resultado ideal para la aceptación de blockchain por parte de la sociedad y los gobiernos

- "No creo que los gobiernos tengan la capacidad de prohibir las criptomonedas hasta el punto de impedir completamente la existencia del blockchain. Pero definitivamente tienen la capacidad de marginarlo realmente". - Sobre el peor escenario posible de la regulación gubernamental

- "Cometerías un error si atribuyeras una maldad demasiado sofisticada o cualquier intencionalidad profunda a todo el proceso. Es sólo un ser humano, y le gustan los perros igual que a mí". - Sobre la estrategia de criptomonedas de Elon Musk y su apoyo a dogecoin

- "Estoy seguro de que si se mantienen en el sistema de criptodivisas, en algún momento tendrán que hacerlo". - Sobre si Tesla y SpaceX considerarán ethereum en el futuro

- "Obviamente, hay universos paralelos en los que me ha ido mejor. Pero al mismo tiempo, también hay muchos universos paralelos en los que -porque dudé más y traté de pasar más tiempo pensando- perdí la oportunidad." - sobre si gestionó la cesión de tokens de shiba inu de forma correcta

- "Por cada uno que decían 'No, no - ¿por qué Vitalik tiró de la manta? Se suponía que su monedero era una buena posición,' había 10 personas que decían, 'Oh, pensé que estaba en esto porque es una cosa divertida de apuestas piramidales, pero en cambio terminé siendo parte de este bien público para la humanidad, y eso es aún más asombroso'. La cantidad que obtuve fue muy impresionante. Así que, en general, creo que la gente lo llevó muy bien". - sobre la reacción de la comunidad shiba inu a su quema y donación de monedas

Fuente: Business Insider España