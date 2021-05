Historia de éxito: pasado, presente y futuro de Binance, contado por su propio creador

En una entrevista, Changpeng Zhao, fundador de Binance cuenta cómo construyó la plataforma de exchange en 180 días y sigue haciendo crecer sus divisiones

Para Changpeng Zhao, el hogar siempre ha sido más un mundo interior que trasciende las fronteras geográficas que una dirección física.

Aunque el confinamiento provocado por el coronavirus ha mantenido a Zhao en Asia durante el último año, su rutina habitual ha sido cambiar de ubicación cada pocos meses para pasar tiempo con los empleados y usuarios que han surgido en todo el mundo.

«Tengo la costumbre de moverme mucho, pero eso me permite estar más expuesto al mundo», afirma Zhao, que se hace llamar «CZ», en una entrevista. «Me gusta seguir moviéndome, me gusta visitar más lugares para saber lo que pasa en diferentes sitios».

Este tipo de vida sin fronteras ha dado a Zhao un asiento de primera fila para las fricciones e ineficiencias de la conversión del dinero fiduciario, que se refiere a todas las monedas que están respaldadas por decretos gubernamentales.

«Si se utiliza el dinero fiduciario para realizar transacciones transfronterizas, es muy difícil y los tipos de cambio son realmente abusivos», afirma. «Si cambias moneda en un aeropuerto, pierdes alrededor de 10% cada vez, por lo que el costo es muy elevado».

Creando un sistema en donde se acepten las criptomonedas

Zhao en muy poco tiempo logró crear el exchange de criptomonedas más importante del mundo

En la actualidad, Zhao trata de pagar en criptomonedas cuando y donde puede. Lo hace utilizando la tarjeta Binance Visa, que permite a los usuarios convertir y gastar sus criptodivisas en más de 60 millones de comercios de todo el mundo, pero está limitada a los clientes que viven en Europa, según su página web.

«Utilizo mucho esta tarjeta, pero a veces necesito dinero en metálico», explica. «Normalmente le pregunto a un amigo y le digo ‘oye, ¿tienes 500 dólares que me puedas dar?, te daré algo de BNB (Binance Coin)’, la mayoría de ellos serán lo suficientemente educados como para decir que sí, así que me las arreglo de esa manera».

Se necesitan 17 años y 180 días

Las limitaciones del dinero fiduciario en las transacciones transfronterizas no fueron lo único que llevó a Zhao a las criptomonedas.

En 2013, se topó con el libro blanco del Bitcoin, que inmediatamente conectó con él como desarrollador que siempre ha trabajado en la intersección de las finanzas y la tecnología.

«Comprendí los beneficios de Bitcoin muy rápidamente», afirma. «Lo que quería comprobar era si existía una comunidad detrás».

En diciembre de ese año, Zhao voló a Las Vegas para asistir a una conferencia sobre Bitcoin a la que asistieron personas de la talla de Vitalik Buterin (el fundador de Ethereum), Charlie Lee (el creador de Litecoin) y Matthew Roszak (uno de los primeros inversores en criptomonedas). Desde la conferencia, vio que la comunidad detrás de Bitcoin estaba formada en su mayoría por desarrolladores en lugar de los «señores de la droga» sobre los que había leído.

«Pensé que esto era el futuro. Entendí que iba a ser mucho más grande que internet», asegura. «No pude captar esa tendencia, sólo trabajaba como un chico júnior, pero pensé que sin duda no me iba a perder esto, así que me metí de lleno».

Zhao realmente lo apostó todo. Justo después de la conferencia, dejó Fusion Systems, una empresa que construye sistemas de trading de alta frecuencia para brókeres que había cofundado en 2005 en Shanghái.

La creación de Binance

En 2014, vendió su apartamento para comprar Bitcoin, que adquirió a unos 600 dólares solo para ver cómo caía a 200 dólares durante dos años. Sin embargo, Zhao afirma que ha conservado casi todos ellos hasta el día de hoy y que solo ha vendido «pedacitos muy pequeños» para gastos menores.

Tres años después, Zhao creó Binance mediante una oferta inicial de monedas de 15 millones de dólares en julio de 2017. La plataforma de criptomonedas creció a un ritmo vertiginoso y se volvió rentable después de solo tres meses, relata. En seis meses o alrededor de 180 días, la Binance Coin (BNB) alcanzó una capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares.

El token BNB cotizaba a 616.39 dólares al mediodía del pasado domingo, lo que supone una capitalización de mercado de 94.000 millones de dólares, según CoinMarketCap.

Mientras que los críticos y los admiradores se han asombrado del éxito de Binance en 180 días, Zhao dice que no conocen los años de trabajo duro y los fracasos que tuvo antes de Binance, que es su sexta startup, indicó Business Insider México.

El CEO de Binance asegura que tiene todo su patrimonio en criptomonedas

«La gente dice eso, pero no tienen en cuenta los 17 años anteriores en los que probé varias cosas diferentes y construí la experiencia, un equipo y una red, etc.», afirma. «Y un montón de fracasos antes de eso. Así que para mí son 17 años más 180 días».

Sólo Bitcoin y BNB

El director ejecutivo y fundador del exchange de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, reveló que casi el 100% de sus bienes está en criptomonedas y dijo que lo que más le gustó de esta moneda es que no tiene fronteras y que se puede transferir de un país a cualquier otro sin estar limitado por personas o intermediarios.

"No tengo dinero Fiat", señaló el ejecutivo, refiriéndose al dinero por decreto. Y agregó: "Las pocas cosas físicas que poseo son probablemente insignificantes en términos de mi patrimonio neto".

En una entrevista publicada en Bloomberg, el directivo definió su estrategia financiera personal como un "cambio de concepto" y aseguró que no usa sus criptomonedas para comprar dinero Fiat (dinero por decreto), ni para adquirir casas u otros bienes.

"Tampoco planeo convertir mis criptomonedas en efectivo en el futuro, sólo quiero mantener las criptomonedas", aseguró.

Si bien no informó sobre cuáles son los criptoactivos que conforman su portafolio, confesó que sigue una estrategia hodl (del inglés hold). Mediante ella se mantienen las criptomonedas en la cartera no sólo esperando su revalorización monetaria, sino también como parte de una filosofía que sustenta una visión descentralizada del dinero, indicó iProfesional.

En ese sentido, CZ (como le dicen sus amigos), se autodefine como "uno de esos tipos que valoran la liquidez mucho más que poseer algo. De hecho, prefiero no tener nada".

Agrega así que no posee ni casa ni vehículo, justamente porque no se pueden intercambiar tan fácilmente. Por ello, prefiere alquilar un apartamento o quedarse en un hotel. Una decisión que, a su juicio, le brinda una liquidez mucho mayor.

«Sin entenderlos, no invierto», explica. «Personalmente, solo quiero Bitcoin y BNB».