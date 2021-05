De simple meme a romper el mercado: la historia detrás una de las criptomonedas más enigmáticas

Buena parte de ellos después de que el hombre más rico del mundo pusiera un tuit de Dogecoin sobre si una de sus compañías debía aceptar este tipo de moneda.

Esta criptomoneda no es nueva. Y no nació con vocación de ser moneda. El origen de la historia se remonta a hace más de diez años. La imagen que forma parte de la criptomoneda, era parte de una serie de fotos originalmente publicadas en su blog personal por un profesor de guardería japonés que había rescatado a un perro llamado Kabosu en Febrero de 2010. Una de dichas fotos resultó contener una mirada del perro a cámara en la que parecía ojear de forma sospechosa pero tranquila.

this is kabosu, she's 15 years old and was the original face of the doge meme in 2013(kabosumama IG) pic.twitter.com/ptQlakRNEM — Humor And Animals (@humorandanimals) May 5, 2021

La foto se convirtió en objeto de bromas y memes. Tomando prestada la expresión "doge" para referirse cariñosamente a los perros cuyas imágenes circulaban en Internet (en una broma aún más antigua que este meme, tal y como documenta Know Your Meme). A partir de distintas colisiones, coincidencias y, sobre todo, foros digitales generando bromas colectivas, nace el meme que ilustraba con expresión de la tipografía Comic Sans el supuesto monólogo interior que estaba viviendo Kabosu.

The original #Doge meme.The meme is based on a 2010 photo, and became popular in late 2013, being named as Know Your Meme's "top meme" of that year. #Dogecoin, was launched in Dec 2013, and the Shiba Inu has been featured on Josh Wise's NASCAR car as part of a sponsorship deal. pic.twitter.com/gjba3UJo1P — LiL' Gang$ta (@LiLGangsta75) May 10, 2021