Estudiá programación desde tu casa: conocé estos 31 cursos online gratis

Nunca está de más seguir preparándose y estudiar algo que te puede abrir en el futuro las puertas de un mundo profesional lleno de posibilidades

Son cientos las diferentes plataformas de educación online que ofrecen cursos online gratis, pero esta lista está centrada específicamente en aquellos que fueron creados por instituciones educativas prestigiosas de todo el mundo y que además están 100% en español.

Son principalmente cursos de Programación y Ciencias de la Computación, con una amplia selección de cursos de Python, JavaScript y desarrollo web, entre otros. A todos los cursos podés inscribirte en mayo, solo necesitás crear una cuenta en la plataforma correspondiente.

A tener en cuenta: todos los cursos son gratuitos, ya sea porque el material está abierto o porque pueden tomarse en modo auditoría, incluso existe la posibilidad de solicitar ayuda económica en plataformas como Coursera. Solo los certificados y ciertos elementos de soporte adicional tienen costo.

Cursos de Python

Python: aprender a programar: un curso de la Universitat Politécnica de Valencia que empieza desde cero para aprender a programar con Python, tratando los fundamentos de programación como las variables y constantes, las condiciones, los bucles y los módulos y funciones, y que termina introduciendo el tratamiento de cadenas de texto y los ficheros.

Programación para todos (empezando con Python): un curso de la Universidad de Michigan que no tiene prerrequisitos y evita todo menos la matemática más simple. En el aprenderás lo básico de la programación de computadoras usando Python. Conocerá cómo construir un programa de una serie de instrucciones simples en Python.

Introducción a la programación con Python: un curso de la Universidad Austral en el que aprenderá los conceptos básicos de programación utilizando el lenguaje de programación Python en su versión 3.0.

Introducción a la programación en Python I: Aprendiendo a programar con Python: un curso de la Pontificia Universidad Católica de Chile que introduce en el mundo de la programación en el lenguaje Python. De una forma práctica, aprenderá de forma gradual desde el tratamiento básico de variables hasta la programación de algoritmos para construir juegos propios. Además, se familiarizará con los conceptos fundamentales para el desarrollo de algoritmos y su programación.

Hoy es posible estudiar en tu casa una carrera profesional completa

Manejo de bases de datos con Python: un curso de la Universidad Austral donde aprenderá qué son las bases de datos relacionales y cómo trabajar con ellas, hasta crear sus propias bases de datos relacionales en SQLite, escribir consultas SQL, construir sistemas orientados a objetos que persistan sus datos en una base de datos relacional utilizando el mapeo objeto relacional de SQLAlchemy.

Estructuras de Datos con Python: un curso de la Universidad de Michigan en el que aprenderá a almacenar y representar y manipular colecciones de datos mientras se ejecuta un programa es una parte importante de aprender a programar.

Python para Data Science y AI: un curso de IBM en el que aprenderá cómo comenzar rápida y fácilmente con la Inteligencia Artificial utilizando IBM Watson. Comprenderá cómo funciona Watson, se familiarizará con sus casos de uso y ejemplos de clientes de la vida real, y se presentarán varios de los servicios de inteligencia artificial de Watson de IBM.

Aprendizaje Automático con Python: otro curso de IBM en el que aprenderá los conceptos básicos del aprendizaje automático mediante el lenguaje de programación Python. Primero aprenderá sobre el propósito del aprendizaje automático y dónde se aplica al mundo real. Y en segundo lugar, obtendrá una descripción general de los temas del aprendizaje automático, como el aprendizaje supervisado o no supervisado, la evaluación de modelos y los algoritmos del aprendizaje automático.

Uso de bases de datos con Python: un curso de la Universidad de Michigan en el que aprenderá los conceptos básicos del lenguaje de consulta estructurado (Structured Query Language, SQL), así como el diseño básico de bases de datos para almacenar datos como parte de una iniciativa de varios pasos para recopilar, analizar y procesar datos.

Análisis de datos con Python: un curso de IBM en el que aprenderás a analizar datos con Python. El curso lleva desde los conceptos básicos de Python hasta la exploración de muchos tipos diferentes de datos. Aprenderá a preparar datos para el análisis, realizar análisis estadísticos simples, crear visualizaciones de datos significativas, predecir tendencias futuras a partir de datos, y más.

Cursos de JavaScript y desarrollo web

Desarrollo en HTML5, CSS y Javascript de Apps Web, Android, iOS: un curso de la Universidad Politécnica de Madrid en el que recibirá una introducción al diseño y programación de aplicaciones web utilizando HTML5, CSS y JavaScript.

Introducción al HTML5: un curso de la Universidad de Michigan diseñado especialmente para principiantes que deseen una descripción paso a paso de los conceptos básicos. No hay requisitos previos para este curso y se asume que los estudiantes no tienen habilidades de programación previas o experiencia en TI. El curso culminará con un pequeño proyecto que requerirá la realización de una página muy sencilla con enlaces e imágenes.

Introducción al desarrollo web: un curso de la Universidad de los Andes en el que aprenderá los conceptos fundamentales de estructura, contenido y presentación de una página web, para luego centrarte en la sintaxis del lenguaje de marcas HTML y en el uso de las etiquetas para crear títulos, párrafos, listas, enlaces, imágenes y formularios.

Desarrollo de Aplicaciones Web: Conceptos Básicos: un curso de The University of New Mexico que brinda los conocimienots básicos, la terminología y los conceptos fundamentales necesarios para construir aplicaciones web integradas modernas.

Diseñando páginas web con Bootstrap 4: un curso de la Universidad Austral en el que aprenderá los conceptos generales de desarrollo web del lado cliente, metodologías de trabajo y herramientas. Aprenderá sobre diseño responsive, grillas, y componentes CSS y Javascript de Bootstrap. Practicará con preprocesadores de CSS, Less y Sass. También aplicará conceptos básicos de Node.js y NPM para gestionar sitios web.

Diseño de Sistemas de información gerencial para Internet con MySQL / PHP y Joomla un curso de la Universidad del Rosario en el que aprenderá a crear bases de datos profesionales y sistemas de información de nivel básico-intermedio para Internet, con estas versátiles herramientas de programación y gestión de contenido.

Desarrollo del lado servidor: NodeJS, Express y MongoDB: un curso de la Universidad Austral en el que trabajará del lado servidor, en el backend, desarrollando el soporte que toda aplicación necesita para lidiar con la persistencia de la información, el setup de un servidor web, la creación de una API REST, autenticación y autorización, y la integración de librerías de terceros. Utilizará Express para el servidor web, y una base de datos NoSQL orientada a documentos: MongoDB. Aprenderá de ODM con Mongoose y hará las típicas tareas CRUD sobre Mongo. Finalmente pondrá productivo un sitio en Heroku.

Introducción a la Ingeniería Web: un curso de la Universidad de Extremadura en el que aprenderá de forma práctica y muy sencilla el diseño de aplicaciones de datos intensivos y la generación automática de código.

Aprende HTM5 y CSS3: un curso gratuito en Udemy para aprender a construir sitios web desde cero, aprendiendo el lenguaje de marcado HTML5 y el lenguaje de estilos CSS3.

Fundamentos de Programación Web para Principiantes: un curso gratuito en Udemy en el que recibirá una introducción a la programación web, lenguajes, frameworks, bases de datos, herramientas, y cómo convertirte en desarrollador web.

Otros cursos de programación y ciencias de la computación

Introducción a Java: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderá a plantear la solución de un problema utilizando orientación a objetos, y programar la solución de los problemas utilizando las características del lenguaje Java.

Introducción a la programación en Java: estructuras de datos y algoritmos: un curso de la Universidad Carlos III de Madrid en el que aprenderá programación en Java de forma fácil e interactiva. Trabajará con estructuras de datos fundamentales, tales como listas, pilas, colas y árboles, sobre las cuales se presentarán algoritmos para insertar, eliminar, buscar y ordenar información de una manera eficiente.

Fundamentos de Android: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderá a manipular las herramientas que Android ofrece para desarrollar aplicaciones móviles. Instalará el entorno de desarrollo Android Studio y manipulará sus más sofisticadas particularidades.

Desarrollo de aplicaciones con Android: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderá a construir la primera aplicación móvil profesional. Serás capaz de crear y controlar la vida de tus Activities y aprovechar el espacio en pantalla de los diferentes dispositivos Android implementando Fragments en tus aplicaciones.

Arte 3D y animación en videojuegos: un curso de la Universitat Autónoma de Barcelona en el que aprenderá los aspectos artísticos de la creación del videojuego. Te proporcionarán conocimientos y pautas sobre cómo diseñar la parte artística de un videojuego. Esto incluye diferentes aspectos, desde la creación de entornos, al diseño de personajes, movimientos e incluso música.

Introducción a UML: un curso de la Universidad de los Andes en el que recibirá una introducción al Lenguaje de Modelado Unificado, o UML.

Introducción a R: un curso de la Red de Universidades Anáhuac en el que recibirás una introducción al lenguaje R para el análisis de datos con un enfoque práctico desde el inicio.

Fundamentos de Microsoft Azure: un curso de la Universidad Francisco Gavidia en el que aprenderás los principios de la computación en la nube, te familiarizarás con el entorno en Microsoft Azure, y te explicarán cómo implementar la infraestructura básica de Azure, que consiste en redes virtuales y almacenamiento.

Aspectos básicos de AWS: Migración a la nube: un curso ofrecido por Amazon Web Services que se centra en la migración de cargas de trabajo a AWS. Analizará tu entorno actual para planificar su migración, y trabajará con los servicios de AWS que se utilizan comúnmente durante su migración y los pasos reales de la migración.

Introducción a la Ingeniería del Software: un curso de la Universidad Autónoma de Madrid en el que conocerá las distintas fases de desarrollo por las que pasa un proyecto informático, así como las actividades de gestión necesarias para lograr finalizar el proyecto con éxito.

Inteligencia artificial: Chatbots sin programación: un curso de IBM en el que aprenderás cómo construir, analizar, implementar y monetizar chatbots, con la ayuda de IBM Watson y el poder de la IA.

Fuente: Genbeta