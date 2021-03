Bastante más que u$s1.500 millones: ¿cuánto dinero invirtió realmente Elon Musk en Bitcoin?

De acuerdo con el empresario y financista, Anthony Scaramucci, Elon Musk ha invertido gran parte su propio capital, así como el SpaceX y Tesla

Semanas atrás, el precio de Bitcoin (BTC) experimentó un salto exponencial luego de conocerse que Elon Musk, CEO de Tesla, invirtió u$s1.500 millones en esa criptodivisa. Sin embargo, trascendió que en realidad el líder de SpaceX desembolsó una cifra superior en la criptomoneda.

Anthony Scaramucci, empresario estadounidense, deslizó que Musk posee una suma de Bitcoins superior a la que reveló hasta ahora. Scaramucci compartió en un tweet que Musk tenía "más de u$s5.000 millones en Bitcoin", aunque no indicó cuáles eran sus fuentes de información.

Scaramucci, que trabajó anteriormente en el gigante Goldman Sachs, fue director de comunicaciones de la Casa Blanca y también es un entusiasta de Bitcoin, compartió además una teoría sobre las inversiones de Musk en la criptomoneda.

Elon Musk didn’t stop with Tesla. I understand that SpaceX owns #bitcoin on its balance sheet. @elonmusk owns over $5 billion in #bitcoin via Tesla, SpaceX, and personally. No living person has done more to protect the planet against climate change. (1/2) — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 19, 2021

Elon Musk anticipa al futuro

Para el financista, Musk -quien manifestó en diferentes ocasiones su preocupación por el cambio climático- tiene toda una visión holística sobre el potencial de las criptomonedas y su tecnología subyacente en el futuro.

Al referirse al reciente informe de Bank of America, Scaramucci escribió que "la idea de que Musk invirtiera en un 'activo sucio' era absurda".

"El futuro de la minería de Bitcoin es la energía renovable", comentó en un tweet.

Bank of America publicó un extenso informe con diferentes críticas hacia Bitcoin. Uno de los argumentos del gigante bancario de EE.UU. es que, contrario a lo que otros reportes indicaron, la minería de la criptomoneda es principalmente impulsada por fuentes de energía no renovables.

Sin embargo, según Scaramucci, el millonario CEO de Tesla se estaría adelantado con su inversión en cripto a las tendencias ambientalistas y financieras del futuro.

"¡La respuesta al FUD [miedo, incertidumbre y duda] energético es Elon Musk!", agregó.

Novogratz está de acuerdo

En su hilo de tuits, Scaramucci hizo referencia al reciente interés de Elon Musk en la industria de los NFT (tokens no fungibles) o coleccionables digitales. Musk puso a la venta su primer NFT -un videoclip con una canción sobre NFT- a través de su Twitter. Sin embargo, después de que el arte digital del millonario alcanzara ofertas de más de u$s 1 millón, él decidió que no lo vendería. "No se siente correcto", dijo.

Parte de la ‘tesis’ del antiguo director de comunicaciones de la Casa Blanca, es que Musk anticipa que los coleccionables digitales se convertirán en los activos preferidos de reserva de valor.

El multimillonario Mike Novogratz, director ejecutivo de Galaxy Digital, pareció estar de acuerdo con los comentarios de Scaramucci en torno a la inversión de Elon Musk y sus respectivas compañías. Él respondió en un tweet al financista e invitó al CEO de Tesla a participar de la discusión:

I don’t always agree with @Scaramucci but he is spot on here. And go @elonmusk. https://t.co/1NFfYQndqE — Mike Novogratz (@novogratz) March 19, 2021

¿Será verdad?

Hasta la fecha, Musk no reveló tales inversiones en la criptomoneda. Tampoco existe información sobre una compra de criptomonedas por parte de la compañía fabricante de cohetes espaciales, SpaceX.

La información que se hizo pública hasta el momento, es la inversión por parte de la empresa Tesla por un total de $1.500 millones en Bitcoin.

A inicios de febrero, el fabricante de autos eléctricos anunció la adquisición de Bitcoins y también adelantó que la empresa empezaría a aceptar la criptomoneda como medio de pago.

Se especuló, incluso, que las recomendaciones de Michael Saylor, CEO de MicroStrategy -una empresa que ha estado invirtiendo enérgicamente en Bitcoin desde el año pasado- motivaron a Musk a proceder con la importante inversión de Tesla.

La suma que, según afirma Scaramucci, poseen Musk y sus empresas en Bitcoin, está u$s 3,5 mil millones por encima de la adquisición anunciada por Tesla.

El año pasado Musk reveló en un tuit en respuesta a J.K. Rowling que sólo poseía 0,25 BTC; poco menos de u$s $15.000 para el momento de redacción.

I still only own 0.25 Bitcoins btw — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020

Quizás el CEO de Tesla agregó más fondos cripto a su cartera y se olvidó de informar a sus 49 millones de seguidores en Twitter. Hasta el momento de redacción, Musk no hizo ningún comentario al respecto en la red social.

Fuente: diariobitcoin