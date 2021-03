En primera persona: mirá la empresa argentina que es furor en el mundo y socia de Elon Musk

Distintos voceros de la compañía comentan su visión sobre el futuro, el acuerdo con Musk y su misión para "democratizar las imágenes espaciales"

El magnate, tecnológo y empresario Elon Musk es noticia todos los días. Si no es por sus exabruptos tuiteros, es por un desembolso millonario en Bitcoin o hasta promocionando "criptomonedas meme" como la Dogecoin.

Sin embargo, Musk no es solo un extravagante personaje del mundo tecnológico. Se trata de una de las personas más visionarias del planeta.

Con el desarrollo de sus vehículos eléctricos Tesla está revolucionado la industria automotriz (vale más que Toyota)

está revolucionado la industria automotriz (vale más que Toyota) Generó otros proyectos como Neuralink, firma que quiere conectar chips en el cerebro de las personas

firma que quiere conectar de las personas También ideó Starlink, su iniciativa de "Internet para todos", que ya tiene fecha de llegada a la Argentina

Con una suerte de "varita mágica" para los negocios, todo lo que toca Musk se convierte en oro. Y otro de los sectores que disfruta de su particular foco de atención es el espacial. Fundador y director ejecutivo de SpaceX, esta compañía busca transformar la industria con cohetes reutilizables que viajan al espacio con mucha más frecuencia que sus competidores.

En las últimas semanas anunció una alianza estratégica que lo acerca a tierras albicelestes. Se trata de un acuerdo con Satellogic, la compañía fundada por los argentinos Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte. Esta firma es la primera integrada verticalmente dedicada a la analítica geoespacial, impulsando resultados reales a escala global.

Con una constelación de satélites de órbita baja, su plataforma y el equipo de data science en conjunto, ofrece soluciones integrales a un costo accesible, transformando imágenes satelitales en respuestas concretas para la toma de decisiones diarias.

"Lo que SpaceX ha logrado con su alta frecuencia de lanzamientos resulta un complemento perfecto para nuestro propio modelo de negocios que prioriza la capacidad de iterar rápidamente en cada etapa de desarrollo, así como implementar permanentemente tecnología actualizada para nuestros clientes", dice Alan Kharsansky, Vicepresidente de Ingeniería y Operación de Satellogic.

Y agrega: "Como líder mundial en captura de datos de alta resolución y alta frecuencia, este acuerdo nos permite seguir con el crecimiento de nuestra flota a un ritmo que coincide con la demanda creciente de información geoespacial en todas las ramas de actividad".

De esta forma, Satellogic y SpaceX trabajarán juntas para realizar múltiples lanzamientos. A través de esta alianza, la firma de Elon Musk se convierte en el proveedor de preferencia de Satellogic para la puesta en órbita de sus satélites con su programa de lanzamientos en cohetes con cargas múltiples.

La próxima misión, programada para junio 2021, se realizará en un cohete Falcon 9, que pondrá a los satélites de la compañía en órbita baja.

El acuerdo con SpaceX es un MLA (Multiple Launch Agreement, por sus siglas en inglés). Se trata de un convenio de múltiples lanzamientos que le permite acortar considerablemente el tiempo entre la fabricación y la puesta en órbita.

"Ellos lanzan cohetes con cargas múltiples frecuentemente, alineándose con nuestro ritmo acelerado de fabricación de microsatélites, permitiendo que nuestros clientes accedan a nuestra última tecnología satelital tan pronto está lista para su lanzamiento", comenta Luciano Giesso, director de ventas de Satellogic para América Latina.

Misión visionaria

Con 21 satélites ya en órbita y con el objetivo de terminar con, al menos, 25 para fin de año, la compañía argentina apunta a cumplir en dos años su misión de tener imágenes de la totalidad de la superficie planetaria de manera semanal. De esta forma, pasará a realizar remapeos de forma diaria y contará con más de 300 microsatélites en órbita.

"Estamos montando una constelación para remapear el planeta completo en alta resolución y frecuencia. Lo veníamos haciendo con distintos lanzadores desde Rusia, China y Guayana Francesa. Ahora con SpaceX lo haremos desde Estados Unidos", afirma a iProUP Daniel Smulovitz, VP de Marketing de la compañía.

Con 10 años de trayectoria, parte de la propuesta única y diferencial de Satellogic radica en sus "satélites económicos" y de menor tamaño que el de sus competidores. Además, gracias al acuerdo con SpaceX, busca pisar el acelerador en su misión de crear la constelación que abra la puerta a la "democratización de imágenes especiales".

Para 2023, Satellogic busca tener una constelación de 60 satélites

"De esta forma, podremos ver los cambios en la tierra en una alta frecuencia y resolución. Así se podrán tomar decisiones más inteligentes y efectivas. Y esto es aplicable a cualquier industria o gobierno para mejorar su capacidad de decisión", comenta el VP de marketing.

Con la conjunción de su capacidad de captura en expansión y costos altamente competitivos, ampliará su oferta para grandes industrias tales como agricultura, energía, forestación, seguros, telecomunicaciones y servicios financieros, entre otras.

Además, la empresa posibilita una reducción de costos para los clientes, así como la capacidad de simplificar el proceso de recopilación de imágenes, reemplazando tecnologías y soluciones considerablemente menos eficientes como drones, helicópteros o aviones, entre otros.

"Ahora podés ver"

Con una misión clara, Satellogic impulsa un modelo comercial nunca antes visto, y menos en la Argentina. "Las organizaciones compiten en un mercado global totalmente interconectado, pero los datos que utilizan para tomar decisiones no evolucionaron lo suficiente para reflejar esta nueva realidad empresarial", comenta Giesso.

Y agrega: "Estamos construyendo una imagen precisa y actualizada de todo el planeta y de las muchas fuerzas que lo impactan y cambian diariamente, para ayudar a resolver problemas que permitan a nuestros clientes tomar decisiones estratégicas y mantenerse competitivos". Por eso, no es casual su slogan: "Now you see" ("ahora podés ver", en español).

Estos servicios están orientados a grandes organizaciones con necesidad de monitoreo y análisis de datos ópticos georefenciados con la mejor resolución, frecuencia y precios del mercado.

Para comienzos de 2023, espera tener una constelación de 60 satélites que les permita capturar la totalidad de la superficie del planeta de manera semanal. El objetivo final es proporcionar información diaria en alta resolución de la Tierra, con una plataforma totalmente automatizada y más de 300 satélites orbitando.

Si bien no se definen como "futuro unicornio" (en referencia a las empresas que valen más de u$s1.000 millones), no esquivan el término: "El devenir unicornios no es parte de nuestra misión ni un objetivo de Satellogic, pero cualquier comentario elogioso siempre es bueno".

Satellogic busca crear una imagen precisa y actualizada de todo el planeta y fuerzas que lo impactan para ayudar a resolver problemas

Respecto a su modelo comercial, la compañía está "verticalmente integrada", lo cual les permite lograr eficiencias en toda la cadena de valor, y generar una oferta comercial competitiva.

"Llegamos al mercado de manera directa o a través de distribuidores y alianzas estratégicas. En octubre anunciamos la conformación del Consorcio Global de Imágenes Geoespaciales", expresa Giesso.

Y añade: "European Space Imaging, proveedor de imágenes globales en Europa y África del Norte, se constituyó como miembro fundador. Las empresas EarthEye, abarcando las regiones de Japón y Asia Pacífico, y 5CI, cubriendo Brasil, Colombia y otros países de América Latina, también son parte de esta nueva alianza que lideramos con nuestra información geoespacial", asegura Giesso.

Recientemente lanzaron el Programa de Constelaciones de Satélites Dedicados, un servicio de "satellite-as-a-service" dirigido a gobiernos municipales, estatales y nacionales que buscan obtener el control exclusivo de una flota de satélites sobre su área de interés.

Con acceso a una constelación de satélites dedicados de Satellogic, los gobiernos (o grandes corporaciones) de cualquier tamaño pueden desarrollar programas únicos de Observación de la Tierra para respaldar sus decisiones clave, gestionar el impacto de diferentes políticas, medir la inversión y el progreso socioeconómico y servir como un entorno abierto para fomentar la colaboración, el intercambio de información y la innovación, a un costo accesible.

Este programa Constelaciones de Satélites Dedicados fue nominado para el premio "Tecnología Satelital del Año" de la publicación internacional Via Satellite, confirmando la relevancia y singularidad de este programa.

Fundada en 2010, y con más de 200 empleados en sus oficinas en Charlotte, Miami, Barcelona, Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Beijing y Tel Aviv, la propuesta de Satellogic invita a transformar la forma de operar en casi todas las industrias.