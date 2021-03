Cajeros automáticos Bitcoin: cuántos ya hay en la Argentina y lo que viene, según la empresa que los trajo al país

La pandemia puso un freno momentáneo al arribo de las terminales, pero apuntalado por el precio de Bitcoin su llegada es inminente. Todos los detalles.

La pandemia global del coronavirus generó un freno impensando en miles de comercios y negocios alrededor del planeta. El cimbronazo fue tan grande que cientos de locales debieron cerrar sus puertas y otros debieron aguardar a que "pase el temblor" para poder reactivar los planes programados.

Sin embargo, hay sectores en los que se generó un imprevisto clima favorable. Uno de estos segmentos es el de las criptomonedas. Con un crecimiento imparable y un potencial que aún no conoce techo, todo lo relacionado a esta alternativa monetaria está en pleno auge.

Más allá de los exchanges, billeteras y plataformas online, en el mundo hay un "boom" de cajeros automáticos que operan con Bitcoin, la criptomoneda más importante y que viene batiendo récords de cotización, uno tras otro, más allá de algún que otro retroceso.

Desde Coin ATM Radar señalan que ya existen unos 15.600 cajeros automáticos de criptomonedas y que el líder indiscutido es EE.UU.,con 12.900. Es decir, con casi el 80% de terminales.

Al país norteamericano lo siguen Canadá, aunque de bastante lejos (con 1.152); y el Reino Unido, con 211. En Europa el top se reparte entre Austria (149), España (102) y Suiza (98).

¿Y en Argentina? En total ya hay 12 terminales que pertenecen a la empresa Athena Bitcoin. En total trabajan con cuatro monedas:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Bitcoin cash (BCH)

Litecoin (LTC)

En crecimiento

"En total existen 12 cajeros en todo el país, de los cuáles una sola terminal opera en dólares", explica Efraín Barraza, Country Operation Manager de Athena en Argentina, en diálogo con iProUP.

Los lugares donde pueden encontrarse son variados. Athena ya posee terminales en diferentes puntos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, La Plata, Avellaneda, San Fernando.

Los cajeros disponibles en la Argentina se ubican en:

Ciudad de Buenos Aires (Av. de los Constituyentes 6020, Paraguay 2925, Santa Fe 4838, Vicente López 2050, Marcelo T. de Alvear 405 y Florida 537)

(Av. de los Constituyentes 6020, Paraguay 2925, Santa Fe 4838, Vicente López 2050, Marcelo T. de Alvear 405 y Florida 537) La Plata (Diagonal 74 1681)

(Diagonal 74 1681) Avellaneda (Gral. Güemes 861)

(Gral. Güemes 861) San Fernando (Camino Bancalari 202 y Uruguay)

(Camino Bancalari 202 y Uruguay) General Pacheco (Cnel. Escalada 1200)

(Cnel. Escalada 1200) Pilar (km 52, Colectora Oeste)

(km 52, Colectora Oeste) Córdoba (Av. Colón 6051)

(Av. Colón 6051) Mendoza (calle España 1233; y avenida San Martín 998)

"Teníamos planificada la expansión a principios de 2020, pero la pandemia retrasó todo. Por suerte se pudieron relocalizar en los Estados Unidos", añade Barraza.

Edy Weber, CEO de Koibanx, comenta sobre la explosión de las monedas digitales en Argentina y el rol de Athena: "Hoy podemos ver por la calle un montón de carteles para comprar criptomonedas desde Buenbit, Binance, Bitso, entre otros, pero los primeros que llamaron la atención por su peculiaridad y su color amarillo fueron los chicos de Athena con sus cajeros".

"Desde Koibanx sabemos que hay un largo recorrido todavía para que en Latam muera el efectivo. La informalidad laboral, la falta de inclusión financiera y/o la digitalización de las personas son los principales factores a mejorar si queremos disminuir el uso del cash", añade Weber.

Para el CEO, "la pandemia catapultó la digitalización pero más del 60% de los argentinos sigue operando con efectivo en su día a día. Es por este motivo que entendemos que si bien vamos hacía la muerte del plástico y el papel para pagar, estamos en los albores de una nueva etapa", remarca.

Según Weber, la buena noticia es que a este proceso de evolución financiera se suman los cajeros automáticos como una buena alternativa. "La gente necesita herramientas para la transición. Es algo natural y gracias a ello esperamos que más gente se anime a explorar el mundo cripto", comenta.

En esa misma sintonía, Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech de la UCA, enfatiza que "el boom de criptodivisas en Argentina está impulsando todo tipo de iniciativas. En los ATM cripto Athena está en la vanguardia, ya instalada, y se espera un mayor desarrollo en el futuro", subraya Carballo en diálogo con a iProUP.

El negocio en pandemia

Durante la cuarentena, las operaciones globales, lejos de detenerse, crecieron. Sin embargo, en Argentina el saldo no fue del todo positivo.

"Más allá de los efectos negativos de la pandemia, en términos de negocios Athena consiguió compensarse por trabajar con EE.UU., donde no hubo un lockdown como aquí", comenta Barraza y agrega: "Allá el negocio creció casi 3 veces. Mientras que en este país, el 50% de las terminales casi no operó por estar instaladas en shoppings". Además, cuenta con máquinas en supermercados Coto, donde no hubo cierres durante la cuarentena.

Sin embargo, el Country Operation Manager de Athena explica que entre agosto y septiembre, cuando se agilizó el ASPO, la compañía consiguió relocalizar parte de las terminales. "El volumen fue casi 7 veces mayor al que se venía operando", agrega.

Efraín Barraza, country operation manager de Athena en la Argentina

Barraza opta por mostrarse cauto en vistas al futuro inmediato, pese a que la criptodivisa rompa récord tras récord. "Soy cauteloso con todo. Operar con cripto en estos valores podría decirse que es simple, porque la demanda y el precio vienen solos. No hace falta ni siquiera la publicidad", comenta.

En su visión, "el negocio va de la mano del interés que pueda tener la gente y, en ese contexto, los cajeros son la última milla del sistema".

Barraza aclara: "Nosotros solos no podemos comprar y vender. Es decir, los cajeros no pueden hacerlo, necesitan de las personas. Del cash, muchos comenzaron a mirar al 'todo digital'. Asumiendo eso, contra una empresa que opera digital quizá tengamos al verdadero competidor. Porque el uso de cajeros Bitcoin todavía les genera cierta rispidez a varios usuarios", añade.

Por otra parte, el ejecutivo asevera que existen cuestiones regulatorias que te impactan también en la operatoria. "La gente no puede ir con documentación a los cajeros. Se necesita pedir cierta información, entonces todavía el trámite puede ser algo complejo".

"Somos la última milla de un sistema que es mucho más ambicioso. La nueva infraestructura cripto de pagos y financiera mundial sobre blockchain encuentra en el cajero la forma de llegar a tierra. Pero creo que cuantos más servicios puedan proveer nuestras máquinas, mejor será para suplantar y replicar un poco lo que un ATM de una red bancaria puede hacer", resalta Barraza.

El futuro

Respecto a lo que viene, la "explosión del sector" y los miles de millones de dólares que mueve el rubro cripto a nivel global, el ejecutivo de Athena indica que "todos los mercados tienen ciclos".

"Lo dicen los especialistas: se puede crecer mucho año a año. Además se contempla que durante este ciclo alcista pero con altibajos, es muy factible que muchos se impacienten y pierdan plata. Más allá de eso, el Bitcoin siempre terminará subiendo", sostiene.

Además, adelanta en exclusiva a iProUP, que en mayo comenzará a desarrollarse el plan de expansión que quedó pendiente, con el arribo de 12 nuevas máquinas a la Argentina.

Para Barraza, esta nueva infraestructura tecnológica llegó para quedarse y pone en jaque lo establecido hasta el momento. "De alguna manera, Blockchain resuelve muchos de los problemas de las estructuras bancarias tradicionales. Intrínsecamente, la intermediación mediante esta tecnología reducirá costos", adelanta.

Actualmente, Athena es la única firma que posee cajeros automáticos Bitcoin en la Argentina y en América latina. "En EE.UU. hay 15 empresas. Operar cajeros en Latinoamérica es complicado porque hay costos que nadie cree que existen (terceros, custodios, logística, etc.), Sin embargo, el uso, en cantidad, no es similar aún a los cajeros tradicionales", explica.

En el resto de la región, la firma ya tiene presencia en Colombia, Puerto Rico, El Salvador, y México. "De acá a cinco años, por cómo se expande la industria de los cajeros en EE.UU., habrá una mayor capilaridad en América Latina. En mí opinión, irá de la mano de cómo se podrá incorporar dentro de los cajeros servicios más baratos", resalta.

Contexto favorable

Weber, por su parte, remarca que es positivo que se siga impulsando la instalación a nivel federal. Resulta clave que la gente lo pueda acompañar con información adecuada de cómo manejar sus cripto. "Los argentinos están cada vez más interesados en adquirir criptomonedas, y para eso hay que aprender cómo funcionan e idealmente a administrarlas del mejor modo", expresa Weber.

Y suma que el aumento de usuarios que compraron criptomonedas en 2020 para preservar el valor de su dinero superó el 300% durante 2020. "Esto la consolida como una opción de ahorro que, se espera que siga repuntando en 2021", completa.

Manuel Beaudroit, CEO de Belo, comenta que más allá de Athena, "hay otras empresas de cajeros automáticos Bitcoin que están queriendo entrar al país. Al menos hay dos que yo conozco que están hace bastante y que, por trabas administrativas, sobretodo, en lo que es Aduana, no lo están pudiendo hacer", remarca.

Manuel Beaudroit, CEO de Belo

Según Beaudroit, "desde lo que es la infraestructura tecnológica, todo está listo para que operen los cajeros". "Pero si desde Aduana no dejan entrar los equipos, no los homologan y toda esa movida, va a ser difícil que prospere la industria", advierte.

Y añade: "Obviamente que con estos precios y estos niveles de adopción de criptomonedas, se espera que esto siga creciendo", completa.

Si se concreta la llegada de estos nuevos jugadores, sumados al plan de expansión de Athena, el mundo cripto argentino los recibirá con los brazos abiertos y se profundizará aún más la relación de las criptomonedas como motor de ahorro e inversión.