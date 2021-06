Pionera en la compra de Bitcoin planea recaudar otros u$s400 millones en deuda para adquirir más BTC

MicroStrategy, la empresa de software y tecnología, a diferencia de Tesla, refuerza su compromiso con Bitcoin (BTC), luego que la automotriz confirmara que rechazará los pagos con la criptomoneda. Muchos inversores institucionales decidieron embolsarse bitcoins luego de la corrección del 50% y MicroStrategy fue uno de ellos.

Recientemente, la firma anunció planes para seguir haciendose con unidades de la principal criptomoneda. Planea recaudar u$s400 millones a través de la oferta de pagarés senior garantizados, un tipo de deuda en bonos, con el fin de aumentar su cuantía de ingresos netos y, así, comprar más bitcoins.

La compañía fundada y dirigida por el impulsor de las criptodivisas, Michael Saylor, asignó ya más de u$s2.000 millones a la inversión de BTC y, a pesar de su reciente derrumbe, no parece tener previsto detener su marcha.

MicroStrategy confirmó que ofrecerá dichos bonos con vencimiento en 2028 para redirigir la suma a aumentar la inversión cripto en su patrimonio.

La multinacional también proyecta la creación de dos nuevas subsidiarias dentro de sus planes previstos: MicroStrategy Services Corporation y MacroStrategy LLC.

Los pagarés estarán garantizados total e incondicionalmente con garantía senior, conjunta y por separado por la primera, la cuál avalará los nuevos pagarés si se emiten y los asegurará con los bitcoins que adquiera.

"Los bonos estarán garantizados total e incondicionalmente sobre una base asegurada senior, conjunta y solidariamente, por MicroStrategy Services Corporation, una subsidiaria de propiedad total de MicroStrategy, y ciertas subsidiarias de MicroStrategy que pueden formarse o adquirirse después del cierre de la oferta", indicó la compañía.

El comunicado de prensa difundido por la firma deja claro también que "los pagarés y las garantías relacionadas estarán asegurados, sobre una base asegurada senior con la deuda actual y futura de MicroStrategy, mediante garantías reales sobre sustancialmente todos los activos de MicroStrategy y de los garantes, incluidos los bitcoins u otros activos digitales comprados, pero excluyendo los bitcoins existentes de MicroStrategy, así como los bitcoins y los activos digitales adquiridos con los ingresos de los bitcoins existentes".

Esto quiere decir que, a modo de respaldo, los pagarés estarán respaldados contra la deuda senior existente y futura de MicroStrategy, mediante derechos de custodia sobre casi todos los activos existentes de MicroStrategy, a excepción de los bitcoins.

Sobre la deuda incurrida por Microstrategy, solo los inversionistas calificados por las reglas de la SEC podrán participar en la "venta privada" de estos pagarés, un tipo de garantía de deuda convertible en efectivo o acciones.

No es la primera vez que Microstrategy incurre en este accionar financiero para recurrir a la compra de bitcoins mediante capital externo.

En diciembre de 2020, la compañía anunció que transformó u$s400 millones de bonos convertibles senior en BTC. Ahora, la empresa aprovechará para volver a comprar de la moneda digtial con una estrategia similar.

La suma se añadiría a los aproximadamente 92.079 bitcoins que la compañía ya tiene en manos de su subsidiaria recién formada, MacroStrategy LLC. Esta noticia entusiasma a los inversores, lo que podría verse reflejado en el precio de bitcoin próximamente.

El pasado 18 de mayo la firma de inteligencia empresarial adquirió u$s10 millones en BTC a su cartera, en medio del contexto bajista que atravesó el ecosistema durante esa semana.

La apuesta se produce apenas cinco días después de que la compañía dirigida por el fiel seguidor de las monedas digitales, Michael Saylor, constatará la compra de 271 bitcoins por un valor de u$s15 millones. Y al igual que la vez anterior, Saylor reveló su accionar en Twitter:

MicroStrategy has purchased an additional 229 bitcoins for $10.0 million in cash at an average price of ~$43,663 per #bitcoin. As of 5/18/2021, we #hodl ~92,079 bitcoins acquired for ~$2.251 billion at an average price of ~24,450 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/fU6LN4WbKI — Michael Saylor (@michael_saylor) May 18, 2021