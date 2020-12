Inversión corporativa: MicroStrategy apuesta nuevamente al Bitcoin con 650 millones de dólares

Es mediante pagarés, un instrumento que permiten exponerse a bitcoin con un bien regulado y transado en bolsa. MicroStrategy ya había adquirido 40.824 BTC

MicroStrategy anunció este viernes 11 de diciembre que había recaudado 650 millones de dólares mediante pagarés, como parte de su decisión de financiarse para la compra de más bitcoin (BTC). Estas notas convertibles permiten tener exposición a bitcoin a través de un instrumento de inversión regulado y transado en bolsa.

En el anuncio inicial de la recaudación para comprar bitcoin, MicroStrategy habló de un monto de 400 millones de dólares. Sin embargo, la recaudación final anunciada por el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, fue 62,5% mayor.

Las inversiones corporativas promueven el afianzamiento del Bitcoin como método de reserva

En un comunicado de prensa, MicroStrategy señaló que de los u$s 400 millones iniciales, se llevó a u$s 550 millones el miércoles pasado cuando las notas fueron emitidas. Ese día, el primer comprador ejerció una opción para agregar 100 millones de dólares a su primera compra. Por esta razón la cantidad anunciada el viernes fue de u$s 650 millones.

Si bien los pagarés vencen el 15 de noviembre de 2025, a partir del 20 de diciembre de 2023, pueden ser redimidos en efectivo por MicroStrategy, parcial o totalmente, más el interés generado y no pagado, señala el comunicado.

Desde que anunció en agosto y septiembre la adquisición de u$s 425 millones en bitcoin como reserva de tesorería, MicroStrategy, a través de su CEO, ha asumido un rol de defensa de bitcoin como reserva de valor para empresas. Con su última adquisición de 50 millones de dólares en la moneda digital pionera, la empresa posee ahora una reserva de 40.824 BTC, cuyo valor se acerca a los 800 millones de dólares, indicó Criptonoticias.