¿Por qué este gigante del software acaba de comprar u$s10 M en Bitcoin pese a sus últimas caídas?

MicroStrategy, la firma de software que cotiza en la bolsa, a diferencia de Tesla, reforzó su compromiso con Bitcoin (BTC), luego que la automotriz confirmara que rechazará los pagos con la criptomoneda.

En cambio, la firma de inteligencia empresarial confirmó la adquisición de otros u$s10 millones en BTC a su cartera, a pesar del contexto bajista que atraviesa la principal criptomoneda del mercado.

El monto en efectivo le permitió a MicroStrategy la adquisición de 229 BTC a un precio promedio de u$s43.663 por unidad, según anunció la empresa este martes 18 de mayo en una presentación del Formulario 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

La apuesta se produce apenas cinco días después de que la compañía dirigida por el fiel seguidor de las monedas digitales, Michael Saylor, constatará la compra de 271 bitcoins por un valor de u$s15 millones. Y al igual que la vez anterior, Saylor reveló la más reciente compra en Twitter:

MicroStrategy has purchased an additional 229 bitcoins for $10.0 million in cash at an average price of ~$43,663 per #bitcoin. As of 5/18/2021, we #hodl ~92,079 bitcoins acquired for ~$2.251 billion at an average price of ~24,450 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/fU6LN4WbKI — Michael Saylor (@michael_saylor) May 18, 2021