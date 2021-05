Mujer cripto: llegó a la Argentina con un sueño y hoy dirige una empresa de criptomonedas

Se trata de Daniela Sánchez Alejo, una colombina que dirige Pago en Línea, una de las plataformas cripto que más está creciendo.

Daniela Sánchez Alejo es colombiana pero divide su tiempo entre viajes a Argentina y su país natal. Sánchez es directora de Comercial de Pago en Línea, una empresa que cuenta con 60 empleados en cuatro países, y 50 mil usuarios en la plataforma.

Sánchez se interesó por las cripto cuando comenzó a hacer traiding. Arrancó por curiosidad en un mundo que la cautivó y en el que las mujeres aún no son mayoría. Pero limitarse a invertir no era lo que tenía en mente. Hace ocho años estaba comenzando todo y pensó que era una buena manera investigar, educarse en cripto y hacer de este mundo su medio de vida. Por eso, hace ocho años que crearon Pago en Línea en conjunto con su marido y unos socios.

Daniela Sánchez Alejo

"Al principio fue temeroso al saber que era un mundo desconocido. Fue todo un reto, pero de a poco fui comenzando a generar ingresos. A poder vivir de esto. Creo que todas las personas deberían involucrarse con las criptomonedas, educarse e invertir tiempo en ellas", cuenta.

Pago en línea es una empresa que ofrece transacciones en criptomonedas, que opera en Colombia, Venezuela, Argentina y tienen pensado abrir en México y España para fin de año. Además, cuenta con una apps que se denomina Pago Tienda en que los usuarios pueden comenzar a comprar en Bitcoin.

Hasta el momento tienen diez locales adheridos pero esperan, en lo breve, sumar más comercios. Además, buscan ser el puente para lograr que las transferencias de dinero se hagan más rápidas y sencillas.

"Nosotros empezamos hace ocho años en línea. Todo empieza a raíz del grupo de socios en un viaje a Venezuela. Resulta que se dieron cuenta que para pagar cualquier cosa tenían que mover mucho dinero. Y pagando por una billetera virtual era mucho más fácil", narra Sánchez.

Por eso, se pusieron a idear una forma de hacer más sencillos los pagos, y las billeteras virtuales parecían ser una solución pero no querían quedarse solo con eso.

"Pensamos en que la gente pueda comenzar a pagar con la billetera virtual, y además, cargar su dinero en un plataforma, y que por medio de ahí puedan empezar a pagar sus cosas", cuenta.

Blockchain se extiende a otros usos, las compras cotidianas

De esta manera, Pago en Línea se presenta como una plataforma en la que se puede: enviar giros nacionales e internacionales, comprar y vender en cripto. "Argentina es uno de los primeros países en que estamos comenzando a pagar por medio de cripto. Todo el mundo piensa que Bitcoin es solo para comprar y vender pero la verdad es que se puede hacer muchas más cosas. Si tenes cripto en Buenos Aires vas a poder comprar: alimentos, dulces, cosas de tecnología, videojuegos. Vas a poder entrar en Pago Tienda y se va poder comprar tanto de manera presencial como online", dice la experta.

Sánchez comenta: "Investigué mucho antes de decidirme. Si te pones a pensar todo está yendo hacia lo cripto. Ya no hay necesidad de ir al banco. Por medio de una tarjeta, podés hacer todo. Ahora con la pandemia la gente empieza a darse cuenta que estamos en una nueva era, y que va un poco más rápido de lo que era antes".

Además, agrega que en Colombia los proyectos para regularizar a las criptomonedas todavía están en tratamiento. "Si hay bancos que se están abriendo al mundo de las cripto porque están viendo que las personas se están volcando a lo digital, incluso tenemos empresas que están tratando de comenzar u operar con Bitcoin", cuenta.

La empresa que comanda Sánchez se encarga comprar y venta de cripto, envio de dinero, y productos de pago. "La gente que vive de las cripto no está esperando que se regule. Pero tampoco estamos negados a que pueda haber una regulación", cuenta.

También, Sánchez remarca que trabajan con Bitcoin y Coinbank, una divisa que puede ser intercambiada por cualquier otra moneda. "Uno de los beneficios que permite operar con blockchain es la seguridad que ofrece. Es una tecnología que permite hacer uso del dinero sin tener que llevarlo consigo, y una vez que se aprende a utilizar es muy fácil de operar. Y si algún día, por ejemplo, vas por la calle y te roban la billetera, no vas a perder todo tu dinero. Solo transferís las claves a otro teléfono y estas siempre segura", recomienda.