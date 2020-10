Recaudó u$s 31 millones antes de lanzarse: por qué y cómo lo logró esta plataforma de reuniones virtuales

Recaudó u$s 31 millones antes de lanzarse: por qué y cómo lo logró esta plataforma de reuniones virtuales

Comenzó en mayo como "una especie de broma" y ahora tiene miles de usuarios de prueba, una lista de espera de 100.000 y millones de dólares en fondos

Mientras Phil Libin habla, su fondo de Zoom cambia rápidamente, recorriendo imágenes de sus viajes anteriores a Japón antes de decidirse por una animación en bucle de un paisaje de bosque elaborado en papel. Momentos después, aparece una pantalla en el lado derecho de la sala virtual de Libin con texto de presentación. Y él la sigue. Su cuerpo reaparece, pero más pequeño, al lado de la "caja", para poder señalar con el brazo oraciones específicas.

Esto es mmhmm, el inicio de la presentación virtual de Libin, en acción. Para bajarlo a tierra: esta herramienta intenta que la persona que está protagonizando un webinar o una presentación online, se convierta en un verdadero presentador. Parece que Phil Libin, antiguo CEO de Evernote, una compañía de software establecida en el Silicon Valley, ha decidido enfocar sus esfuerzos en el software empresarial con el lanzamiento de una cámara virtual que puede ser usada con aplicaciones como Zoom, Google Meet y YouTube y cuyas funcionalidades se espera revolucionen la comunicación por video.

Comenzó en mayo como "una especie de broma" y ahora mmhmm tiene miles de usuarios de prueba, una lista de espera de 100.000 y, a partir del miércoles, 31 millones de dólares en fondos para expandirse. La financiación incluye una inversión de la Serie A de u$s 21 millones liderada por Sequoia (empresa de capital de riesgo), u$s 5 millones adicionales recaudados para el estudio de inicio y u$s 5 millones en deuda de Silicon Valley Bank.

Con esta nueva plataforma podrás enriquecer tus presentaciones online

"Todos tenemos estas micro presentaciones que hacemos todos los días, donde tenés que actuar para tus empleados, o tu jefe, tus inversionistas, tus seguidores en las redes sociales o incluso tus hijos. Y hacerlo en video es tedioso", explica Libin, describiendo en parte los motivos que lo llevaron a crear esta herramienta.

Libin argumenta que el mundo posterior a Covid 19 se ha desplazado inexorablemente hacia una híbrido entre lo virtual y lo real. El ejecutivo no cree que las interacciones en persona no regresen, pero piensa que las visitas al médico, al banco, los conciertos y las llamadas de ganancias de los inversores pueden aumentarse mediante la utilización de la tecnología.

Mmhmm, caprichosamente llamado como algo que "podés decir mientras cenás", pero de manera más práctica, con un nombre deliberadamente abierto para reflejar una amplia gama potencial de usos en todas las industrias, es el último producto del estudio de inicio de Libin, All Turtles.

Con una interfaz simple y amigable podrás agregar contenido valioso a tus videollamadas y videos

Lo que se viene

Roelof Botha, socio de Sequoia, la firma de capital de riesgo de décadas de antigüedad que invirtió en empresas como Apple, Google, PayPal y WhatsApp, se volverá a reunir con Libin después de trabajar juntos en Evernote y de liderar junto a su equipo la ronda inicial de u$s 4.6 millones de mmhmm hace solo cuatro meses. Botha afirmó que su primera experiencia con el producto le recordó ver YouTube e Instagram por primera vez. "Fue una de esas cosas que alguien te muestra, y simplemente dices, quiero eso", dice Botha.

La startup tiene al menos tres segmentos claros de clientes, afirma Libin, y el fundador espera que la mejora de la videoconferencia, la forma en que la mayoría de la gente se encuentra por primera vez con mmhmm hoy, termine siendo la más pequeña. Las mayores oportunidades están en ayudar a los creadores a grabar y transmitir contenido más interactivo en YouTube, TikTok y otros lugares; y las experiencias híbridas en vivo que Libin denomina "Twitch para personas que desean transmitir diapositivas de PowerPoint".

Para conectarse con esas comunidades, Libin y mmhmm incluyeron una gran cantidad de inversores más pequeños en su recaudación de fondos hasta ahora, desde personas influyentes en deportes y entretenimiento como Chamillionaire y The Chainsmokers, hasta el comediante Hannibal Buress, los cofundadores de Instagram Mike Krieger y Kevin Systrom, el magnate de Hollywood Michael Ovitz y el brazo de inversión del propietario mayoritario del conglomerado de lujo LVMH. También se unió un grupo de fondos de capital riesgo en etapa inicial, junto con Mubadala Capital y Goldman Sachs, indicó Forbes.