¿Quérés vivir de YouTube?: conocé los secretos de los canales en español más exitosos del momento

Algunos de estos reconocidos "youtubers" fueron o siguen siendo grandes estrellas entre la comunidad global de YouTube en español

Mucho antes de que Netflix pasara a ocupar gran parte del tiempo que dedicamos a ver videos, la plataforma estrella para eso era YouTube y sobre todo los canales de YouTube en español.

Si bien hay funciones para agregar subtítulos a los videos que se encuentran en otros idiomas y provienen de diversos orígenes, es siempre más interesante directamente ver el contenido de YouTube en español.

Muchas personas de hecho recurren a esta plataforma audiovisual para escuchar música o para ver películas completas en streaming. Para eso también puede ser útil YouTube en español.

Pero el diferencial de esta plataforma que hace años adquirió y desarrolló Google fue siempre el contenido cargado y compartido por sus usuarios. Algunos de ellos, que se tomaron muy en serio esta posibilidad desarrollan un canal online y se convierten en "Youtubers", o personas que se especializan en generar contenido audiovisual para su canal en esta web de videos.

Entre los "Youtubers" más famosos existen muchos que nutren de contenido a la comunidad de YouTube en español.

Es cierto que como las audiencias de esta plataforma son sobre todo niños y jóvenes, los que tuvieron la oportunidad de despegar fueron sobre todo los canales de YouTube en español para esa audiencia.

Ellos se convirtieron en verdaderas estrellas de la web, con miles y millones de seguidores. Es que lograr ese objetivo es la única manera de generar ingresos a partir de esa plataforma.

Y es cierto que algunos de ellos incluso pudieron trasladar esa fama adquirida a otros negocios, desde producciones audiovisuales, libros de su autoría o hasta videojuegos de las más grandes productoras a nivel mundial.

A continuación te contamos cuáles son hoy los canales con mayor cantidad de seguidores en todo el mundo y los canales de YouTube en español más exitosos.

YouTube en español: los canales más exitosos

La plataforma tiene 31 millones de canales y muchos son de YouTube en español.

Desde su creación en 2005, YouTube acumula más de 31 millones canales y se ha transformado en una de las redes sociales más usadas en los países de habla hispana, según cifras de The Global State of Digital.

Aunque los canales con mayor número de suscriptores en español todavía están lejos del "Top 10" con mayor cantidad de seguidores, varios de ellos de todos modos se las han arreglado para ubicarse dentro de los 50 más populares de todo el mundo. Son generalmente de creadores de Chile, México, España y Argentina.

Lo siguientes son los canales de YouTube en español con mayor cantidad de seguidores en este momento

Badabun, de México (43,4 millones de suscriptores)

En 2019 se transformó en el canal de YouTube en español más popular de la región, desplazando a HolaSoyGerman y elrubiusOMG, que durante varios años dominaron esta red social, según indica Digital Trends.

A diferencia de los otros canales de YouTube en español, Badabun se asemeja más a un medio de comunicación. Cuenta con distintos programas, que están a cargo de populares presentadores.

Una de sus secciones más populares es Exponiendo infieles, en el que uno de los conductores revisa los teléfonos móviles de una pareja en búsqueda de traiciones amorosas.

HolaSoyGerman, de Chile (41,6 millones de suscriptores)

Durante varios años, este fue el canal de YouTube en español más popular y con la mayor cantidad de seguidores.

Con buen humor -y mucha energía-, el chileno Germán Garmendia abordaba en videos de cuatro a cinco minutos de duración diferentes situaciones cotidianas, desde cómo encontrar empleo, cómo superar una ruptura amorosa o situaciones vergonzosas.

Garmendia gozaba de amplia popularidad entre niños y jóvenes de Latinoamérica y España, y gracias a ello logró incluso escribir un libro y venir a la Argentina para presentarlo en la reconocida Feria del Libro de Buenos Aires.

El canal dejó de estar activo en noviembre de 2016. Según el youtuber, grabar este tipo de videos le demandaba unas 22 horas de trabajo y mucha energía, lo que se tradujo en problemas en sus cuerdas vocales. Desde entonces, publica videos en su cuenta JuegaGerman.

En 2019, Garmendia fue elegido por la revista Time como uno de las personas más influyentes de internet. Y el año anterior Google lo colocó en la lista de las personas más influyentes para los jóvenes.

JuegaGerman, de Chile (41,4 millones de suscriptores)

El tercer canal con más suscriptores en español también es de responsabilidad del chileno Germán Garmendia, y se llama JuegaGermán.

Sin ser un gran "gamer" -como él mismo lo reconoce-, el popular "youtuber" se presenta jugando algunos de los títulos más conocidos del momento, como Fortnite, en el que va descubriendo trucos tal como cualquier otra persona. Pero a la vez, últimamente, comenzó a subir videos con escenas de la vida cotidiana como hacía antes.

elrubiusOMG, de España (38,7 millones de suscriptores)

El malagueño Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, es el español más popular de la comunidad de YouTube en español y responsable del cuarto canal con mayor número de suscriptores en esta red social.

Con una característica cabellera rubia, la mayoría de las publicaciones de este productor están vinculadas a comentarios sobre videojuegos mientras los juega, también hay otros sobre retos virales o interacciones con sus seguidores.

En enero de 2020, publicó uno con los actores Will Smith y Martin Lawrence, que sirvió para difundir Bad Boys For Life. Sin embargo, no todo es color de rosa: El Rubius también tomó la dura decisión de dejar YouTube por un tiempo para cuidar de su salud mental.

Fernanfloo, de El Salvador (37,9 millones de suscriptores)

El canal de YouTube en español del salvadoreño Luis Fernando Flores Alvarado, fue el canal de Youtube en español netamente "gamer" más popular en español.

Durante siete años, Fernanfloo reunió más 34 millones de suscriptores y publicó más de 500 videos, hasta que en abril de 2018 se "mudó" a Twitch para continuar con sus aventuras en esa otra red social más específica de su actividad.

Pero vale la pena destacar que, gracias a su popularidad alcanzada en la plataforma de videos de Google, el "youtuber" salvadoreño también desarrolló su propio videojuego Fernanfloo tipo Arcade para iOS y Android y en 2019 colaboró con CapCom en el desarrollo de Resident Evil 2, que incluso contó con su aparición digital en uno de los avances.

El Reino Infantil, de Argentina (37,3 millones de suscriptores)

La granja de Zenón, las canciones del zoo, la familia Blu y el payaso Plim Plim, entre otras, son algunas de las series que están detrás del éxito del canal de canciones infantiles y serie para chicos más popular en Yotube en español.

Con más de 37 millones de suscriptores y medio millar de videos, es el espacio ideal para mantener entretenidos a tus niños, que cantarán al ritmo de La gallina tureleca, Bartolito o Veo Veo.

Además, si tienes la suerte de vivir en Argentina, los creadores del canal El Reino Infantil, suelen ofrecer shows en vivo con alguno de los famosos personajes de su canal de Youtube en español.

Luisito Comunica, de México (33,7 millones de suscriptores)

Este canal de YouTube en español mexicano viene creciendo a pasos agigantados en todo el mundo.

"El canal más chido (agradable) de YouTube". Así es como Luis Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica, define su espacio en esta red social.

Originario de la ciudad de Puebla, en sus primeros años como "youtuber" Luis relataba cómo vivía un provinciano en la capital de México, a través de entrevistas callejeras o mostrando distintas facetas de la realidad local.

Con el tiempo, consolidó esta exitosa estrategia con sus vivencias en otros países, probando extraños platos y visitando sorprendentes lugares incluso asociándose con distintas marcas que hoy pueden verse en sus videos en YouTube en español.

Vegetta777, de España (31,1 millones de suscriptores)

Vegetta777 es un canal que está orientado exclusivamente a los videojuegos, donde se presentan demos, testeos y trucos de los títulos más recientes y más populares del mercado.

Sin embargo, fue gracias a las transmisiones de Minecraft con las que amplió su popularidad dentro de la comunidad de YouTube en español.

El creador de este espacio, el español Samuel de Luque, debutó en febrero de 2020 en TikTok, la red social de videos cortos, superando el medio millón de seguidores en menos de una semana. Y, obviamente, también se lo puede encontrar en Twitch, la red específica dedicada a los "gamers" que estalló además durante la pandemia.

Los canales más exitosos de YouTube hoy

Cuáles son hoy los "youtubers" más exitosos del mundo

Algunos de los populares canales de YouTube en español que mencionamos, como SoyGermán o ElRubiusOMG, lograron en algún momento posicionarse en el ranking de los más exitosos a nivel mundial, entendiendo este éxito como cantidad de suscriptores. Sin embargo, esa lista va variando y no siempre incluye canales de Youtube en español.

Al momento de publicación de este artículo, entre los 10 canales más exitosos de Youtube figuraban los siguientes:

WWE , con 66 millones de suscriptores. Es el canal de YouTube de la organización de lucha World Wrestling Entertainment.

, con 66 millones de suscriptores. Es el canal de YouTube de la organización de lucha World Wrestling Entertainment. 5 Minute Crafts contaba en septiembre de 2020 con 68,3 millones de suscriptores registrados. Es una web que se subió al éxito de los videos DIY (siglas en inglés de "hágalo usted mismo") y muestra cómo hacer determinadas manualidades o trucos para las tareas del hogar.

contaba en septiembre de 2020 con 68,3 millones de suscriptores registrados. Es una web que se subió al éxito de los videos DIY (siglas en inglés de "hágalo usted mismo") y muestra cómo hacer determinadas manualidades o trucos para las tareas del hogar. SET India , es un canal en YouTube de Sony Entertainment Television India, y tiene ya más de 82 millones de seguidores a los cuales les muestra contenido para toda la familia durante las 24 horas del día.

, es un canal en YouTube de Sony Entertainment Television India, y tiene ya más de 82 millones de seguidores a los cuales les muestra contenido para toda la familia durante las 24 horas del día. Cocomelon – Nursery Rhymes es un canal en inglés para niños, con cortos infantiles en 3D, con 93,3 millones de usuarios registrados en esta plataforma de videos.

es un canal en inglés para niños, con cortos infantiles en 3D, con 93,3 millones de usuarios registrados en esta plataforma de videos. PewDiePie es el canal unipersonal del comediante sueco Felix Arvid Ulf Kjellberg, que tiene 106 millones de suscriptores. Es muy controvertido ya que sus videos están llenos de palabrotas y contenidos que YouTube no permite, de acuerdo a sus propias políticas de uso.

es el canal unipersonal del comediante sueco Felix Arvid Ulf Kjellberg, que tiene 106 millones de suscriptores. Es muy controvertido ya que sus videos están llenos de palabrotas y contenidos que YouTube no permite, de acuerdo a sus propias políticas de uso. T-Series es el canal de YouTube de una popular productora musical de La India, conocida por las bandas sonoras que ha creado para exitosas películas de Bollywood. Con 139 millones de suscriptores y más de 3,000 millones de visitas mensuales, es el canal número uno de YouTube en este momento.

A partir de esta lista nos queda claro que si bien es el sueño de muchos niños y adolescentes convertirse en un "youtuber" famoso, crear videos de YouTube en español no es buen negocio para la mayoría de los talentos unipersonales, sino que son los equipos y empresas creativas las que están llevando la delantera en este campo.

Cómo ganar dinero con YouTube

¿Cuántas visualizaciones de sus videos y suscriptores debe alcanzar un "youtuber" para conseguir ingresos?

Ya dijimos que los "youtubers" son personas que se dedican y se especializan en la creación de contenidos para esta plataforma, y entre ellos son muchos de los que se dedican a cargar videos de YouTube en español.

La plataforma los ayuda a trascender, a saltar a la fama entre el público más joven, y a partir de ello se transforman en una marca propia que pueden extender a otros productos y negocios.

Claro que este camino no es para todos: sólo ganarán dinero con sus vídeos aquellos que tengan más de 1.000 suscriptores y consigan generar más de 4.000 horas de visualizaciones al año.

Algunos "youtubers" encuestados afirmaron haber tardado entre 6 semanas y 20 meses, dependiendo del nivel de desempeño, en superar la cifra de los mil primeros suscriptores. Y claro, YouTube se queda con el 55% de los ingresos generados por la publicidad de cada video.

Vale la pena aclarar que son los menos los usuarios de YouTube que logran este tipo de éxito, sobre todo si no producen contenido "mainstream" en los principales idiomas que se utilizan en la mencionada plataforma de videos.

Así y todo, te mostramos muchos ejemplos de canales de YouTube en español que lograron estar entre los más populares del mundo. Así que por qué no lo intentas y creas tu propio canal de YouTube en español.