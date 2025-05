El ecosistema tecnológico está en constante crecimiento. Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cantidad de fintech en Latinoamérica y el Caribe se cuadriplicó y Argentina lidera este crecimiento, ya que concentra el 30% de las startups tecnológicas en la región.

Sin embargo, muchas organizaciones- como clubes deportivos, ONG, entidades educativas y asociaciones civiles- aún cobran sus servicios de forma manual e informal, sin autorización, trazabilidad ni almacenamiento de los datos más importantes

Frente a esta realidad, CuotaQ detectó una necesidad clara de profesionalizar y desarrollar un sistema de gestión de cobros y pagos, pensado para que las entidades puedan operar de forma más autónoma, eficiente y digital. La startup argentina trabaja con distintos servicios:

Cobranzas

Pagos

Débitos automáticos

Recordatorios

Facturación electrónica

Relación con los clientes

WhatsApp

"Nuestro enfoque está en mejorar ingresos y automatizar el backoffice de instituciones que, muchas veces, hacen magia con equipos mínimos", indicó a iProUP Danilo Luján, economista y cofundador de CuotaQ.

Hoy en día, más de 100 organizaciones gestionan sus cobros a través del sistema de la startup fundada en Bahía Blanca. Sus clientes activos se encuentran en:

Argentina

Chile

Uruguay

Paraguay

"Ponemos el producto en el centro, afinamos procesos y ejecutamos sin vueltas. Usamos IA donde realmente suma, con automatización real y decisiones rápidas. Creemos que lo simple y bien hecho, escala. No importa cuántos somos, si no hasta dónde podemos llegar", profundizó Luján al hablar del proyecto.

Ellos son los fundadores de CuotaQ, la startup argentina pensada para organizaciones y clubes barriales

La mirada puesta en los clientes

Su modelo de negocio se caracteriza por alinearse con el crecimiento de sus clientes, es decir, la startup cobra un porcentaje de lo recaudado. "No hay costos fijos ni letra chica. Si el club crece, nosotros también. Y si no, no facturamos", detalló el fundador de la firma.

Así, cada entidad abona en función de los servicios que utiliza. Además, la plataforma ofrece funcionalidades adicionales que permiten optimizar la gestión diaria y mejorar la eficiencia operativa de los clubes y organizaciones.

Puntualmente, CuotaQ se centra en potenciar la generación de ingresos de sus clientes. En los primeros 90 días, el servicio mejora el sistema de cobranza un 30% y reduce la morosidad un 40%.

A través de su tecnología, CuotaQ analiza los canales por donde llegan los clientes, reducen los costos de adquisición y buscan maximizar el valor del ciclo de vida del cliente (LTV).

"Sabemos que la tecnología se empareja rápido. Nuestro diferencial está en la experiencia: que tan simple es todo, cuánto mejora tu rentabilidad y cuán acompañado te sentís. Ahí es donde ganamos", enfatizó Luján.

CuotaQ y su expansión en nuevos mercados

El proyecto inició con una inversión propia de u$s45.000. Con ese dinero construyeron de manera rápida su producto mínimo viable (PMV) para lanzarse al mercado y recibir el primer feedback de los usuarios.

CuotaQ ya se encuentra presente en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

CuotaQ se caracteriza por ser 100% bootstrapped, es decir, que se autofinancia con fondos propios y con los mismos ingresos que genera mes a mes. Esta estrategia prioriza la rentabilidad de la startup desde un principio.

"Empezamos a comercializar nuestro servicio en mayo de 2024 y en menos de 12 meses ya procesamos más de 30.000 pagos en 4 países", aseguró el emprendedor.

Entre sus principales reconocimientos, CuotaQ fue seleccionada como una de las startups más prometedoras de Argentina (YLAI 2025), por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Además, fue elegida como mejor idea de negocio por Santander X 100 y Babson College (EE.UU.)

"Ningún premio se compara con ver a un club que tenía 40% de morosidad y que hoy cobra todo, y gracias a eso puede invertir en instalaciones, en deportes y en mejorar la sociedad de hoy en día", mencionó Lujan.

De cara al futuro, CuotaQ planea comenzar a operar en México y Brasil en 2027. Para 2030, su objetivo es alcanzar el millón de pagos mensuales y convertirse en la plataforma número uno de Latinoamérica para clubes y ONG. "Aunque suene ambicioso, lo creo posible. Cada país es un nuevo desafío y cada desafío nos fortalece", concluyó el ejecutivo.