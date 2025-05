La Embajada del Japón en Buenos Aires anunció la apertura de inscripciones para un programa internacional de pasantías técnicas, impulsado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón y enfocado en el área tecnológica.

Este proyecto, titulado "Internships in Japan for AI and Tech Talent", se realizará de manera presencial entre el 31 de octubre y el 15 de diciembre de 2025, con el objetivo de fomentar el intercambio profesional.

Está especialmente dirigido a estudiantes avanzados y jóvenes profesionales de países que reciben Ayuda Oficial para el Desarrollo (ODA), entre ellos Argentina, promoviendo el desarrollo de habilidades en IA y otras disciplinas vinculadas a la innovación.

Pasantías en Japón para talentos tech

Los seleccionados tendrán la oportunidad de integrarse a equipos de empresas tecnológicas japonesas, participando activamente en proyectos vinculados con innovación digital, inteligencia artificial y tecnologías aplicadas a servicios globales.

Esta experiencia ofrece una inmersión completa en desafíos reales del mercado, incluyendo diseño web internacional, análisis de datos, investigación de mercado y procesos de transformación digital.

Durante su estadía, los pasantes adquirirán herramientas técnicas y estratégicas en un entorno empresarial de alto nivel, favoreciendo el intercambio profesional y la proyección internacional de sus trayectorias.

La participación está completamente financiada por el gobierno japonés

En la edición 2024, seis estudiantes argentinos de distintas universidades del país fueron seleccionados para participar del programa y realizaron una pasantía presencial en Japón durante un mes.

Fechas para postularse

Los interesados deben tener en cuenta las siguientes fechas límite establecidas para cada perfil profesional:

Para estudiantes especializados en tecnologías IT, el cierre de inscripción será el 19 de junio.

Para quienes estén enfocados en inteligencia artificial (IA), la convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de junio.

Requisitos para aplicar

Los postulantes deberán cumplir las siguientes condiciones obligatorias para ser considerados:

Demostrar experiencia en el uso de tecnologías IT y/o IA. Tener un nivel avanzado de inglés; no se requiere conocimiento del idioma japonés. Poseer nacionalidad de algún país incluido en la lista de países en desarrollo de la OCDE/DAC (Asia, África o América Latina). Ser estudiante avanzado o haber egresado en los últimos tres años de una carrera universitaria, terciaria o técnica afín.

Cobertura del programa

Las pasantías se encuentran costeadas por completo por el gobierno japonés e incluye:

Tramitación de la visa correspondiente.

Pasaje aéreo de ida y vuelta.

Alojamiento durante la duración completa del programa.

Costos de transporte interno en Japón.

Viático diario para gastos personales.

Capacitaciones previas al viaje y soporte lingüístico en inglés.

Para más información y para postularse, los interesados pueden visitar el sitio oficial del programa.