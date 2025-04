El 29 de abril se llevó a cabo la tercera edición de Experiencia Endeavor Sub-20, un encuentro dirigido a estudiantes de nivel secundario de todo el país, con el objetivo de motivar su futuro profesional y acercarlos al ecosistema emprendedor argentino.

Durante la jornada, reconocidos empresarios y jóvenes emprendedores expusieron sus proyectos, relataron sus historias y reflexionaron sobre los desafíos de emprender en Argentina. Los oradores del encuentro fueron:

Nicki Nicole, cantante y autora Argentina

Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1

Martín Migoya, fundador de Globant

Pierpaolo Barbieri, CEO y fundador de Ualá

Tomás Machuca, fundador de Fenikks

Melina Caporaletti, fundadora de Movi Go

Valentín de Antonio, fundador de Kaizen

Federico Robello, fundador de Guchini

"Emprender es una necesidad argentina. Si alguno de ustedes se va más motivado de lo que llegó, nuestra misión ya está cumplida", reflexionó María Julia Berarzi, Directora Ejecutiva de Endeavor, frente a los 14.000 estudiantes que participaron del encuentro en el Movistar Arena.

Movi Go, un proyecto para estudiantes universitarios

Melina Caporaletti es una joven de 20 años y fundadora de Movi Go, un servicio de transporte universitario que traslada a estudiantes de distintas zonas de la provincia de Buenos Aires a sus instituciones educativas en CABA. Hoy en día posee más de 150 usuarios y ofrece viajes a distintas universidades de la ciudad.

A partir de una necesidad propia, en 2023 contrató un primer micro para que todos los estudiantes de Pacheco y Tigre, incluida ella, pudieran viajar a cursar sin depender del transporte público y sus habituales demoras.

"Al principio no tenía plata para publicidad, entonces hice un flyer casero y lo fui a pegar en todas las estaciones de tren. Así, de a poco, se comenzó a difundir este proyecto", detalló la joven emprendedora.

Nacho Elizalde fue el moderador del Segemento Jóven donde Melina, Valentín y Federico contaron sobre sus proyectos

Los primeros años fueron duros para el proyecto, por lo que decidió comenzar a trabajar y así costear los gastos de su emprendimiento. Sin embargo, con el tiempo el proyecto ganó reconocimiento y logró mejorar la flota estudiantil. Hoy en día es un servicio rentable que proyecta expandirse aún más.

Actualmente, su equipo está conformado por 6 choferes y un referente para cada micro que chequea el ingreso de los pasajeros. Además, cuenta con la ayuda de un contador para el sector de finanzas.

"Es un desafío ser jefa de personas que podrían ser mis padres, si bien la comunicación es lo principal, al principio fue complicado liderar. Hoy en día, cuento con una persona que me ayuda y es mi mano derecha, que se encarga de hablar con ellos y dar indicaciones", concluyó Caporaletti en exclusiva con iProUP.

Fenikks: un proyecto que nació del fútbol

Tomás Machuca es un joven argentino que a los 17 años decidió fundar su propio emprendimiento de canilleras de fútbol: Fenikks. Oriundo de la ciudad de Rosario, encontró en el fútbol, una oportunidad para emprender con un fin ecológico y social.

Si bien hoy Fenikks es un sueño hecho realidad, el joven reconoció que el camino no fue fácil. Tuvo que enfrentar numerosos desafíos y frustraciones durante el proceso de creación de su proyecto.

"En el barrio donde viví siempre me dijeron que luche por mi sueño y yo sabía que ese sueño era alrededor de una pelota, la misma que me llevó a lanzar este producto", comenzó su exposición Machuca.

Endeavor es la red de apoyos de emprendedores más grande del mundo

El proyecto nació con sus amigos en su habitación, motivado por su propia necesidad y la de millones de niños que no cuentan con los recursos para el equipo necesario para jugar al fútbol.

En un principio, fabricaba el producto con plástico reciclado de baldes y tubos de PVC. Luego, gracias al apoyo de una empresa cordobesa, encontraron en el reciclaje de tapitas de plástico la materia prima ideal para desarrollar las canilleras.

"Fenikks comenzó porque yo no tenía canilleras, pero luego pensé: ¿Cuántos "Tomis" hay en el mundo que se pierden la oportunidad de jugar al fútbol por no tener un equipo adecuado? Por eso decidimos trabajar en un modelo de impacto con muchos clubes de barrio del país", detalló el joven emprendedor

De esta manera, hoy los clubes de barrio recolectan plásticos y, por cada par vendido, reciben otro de forma gratuita como recompensa. Actualmente, ya se recuperaron más de dos toneladas de residuos plásticos, con los que se fabricaron más de 10.000 pares de canilleras.

Una apuesta por el futuro emprendedor argentino

"Reunir a 12.000 estudiantes en torno al espíritu emprendedor demuestra el cambio positivo que estamos viviendo en Argentina. Es un honor para mí estar acá y compartir con tantos jóvenes que me inspiran con su energía y entusiasmo por el futuro", confesó Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant.

Franco Colapinto, el reconocido piloto de Fórmula 1, también se hizo presente en el evento de forma remota y les envío un mensaje claro a los jóvenes: "No dejen de soñar, para todos los chicos que tenemos ese sueño que parece muy lejano, pero que, por ejemplo, en mi caso se cumplió. No hay que tenerle miedo al error, no hay que tenerle miedo al fracaso, el mayor error es no intentarlo".

La tercera experiencia de Experiencia Endeavor Sub 20 Buenos Aires se realizó en el Movistar Arena

Por último, el momento más aclamado por los estudiantes fue la entrevista a Nicki Nicole, realizada por Pauli Echeverría, periodista especializada en música. Durante su charla, repasaron la trayectoria de la cantante y reflexionaron sobre la perseverancia necesaria para emprender en el mundo de la música.

Experiencia Endeavor Sub-20 busca demostrarles a los jóvenes que es posible construir un futuro en Argentina y, al mismo tiempo, promueve valores como el esfuerzo, trabajo y compromiso como pilares para alcanzar grandes objetivos.