Ernst & Young lanza su plataforma de blockchain para trazar la calidad, procedencia y autenticidad de los vinos

La plataforma de comercio electrónico, denominada Tattoo, se ha desarrollado para Blockchain Wine Pte. Ltd. utilizando la solución blockchain OpsChain

Ernst & Young (EY) anunció que implementará su propia solución blockchain para una nueva plataforma que ayuda a los consumidores de Asia a determinar la calidad, la procedencia y la autenticidad de los vinos europeos importados.

La plataforma de comercio electrónico, denominada Tattoo, se ha desarrollado para Blockchain Wine Pte. Ltd. utilizando la solución blockchain OpsChain de EY, que se lanzó en el otoño del 2018.

La solución es el producto estrella de la cadena de bloques de EY, que permite que se realicen transacciones seguras y privadas en la red pública de Ethereum (ETH) mediante el uso de la tecnología de prueba de conocimiento cero (ZKP).

Según el comunicado de prensa, Tattoo es un acrónimo de trazabilidad, autenticidad, transparencia, comercio, origen y opinión, y la oferta se ha desarrollado con un enfoque en los mercados de consumidores de vino europeos en China, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Singapur.

The Tattoo Wine Platform cuenta con el apoyo de la importante bodega asiática The House of Roosevelt, que, según se informa, implementará la plataforma para la venta de vinos a hoteles, restaurantes, cafés y consumidores.

Además, planea aprovechar el soporte de la plataforma para contratos inteligentes para permitir las ventas de cliente a cliente para los recolectores de vino de grado de inversión.

Como se destaca en el comunicado de prensa, la solución de comercio electrónico desarrollada por EY para Tattoo aborda la procedencia y la calidad del vino para múltiples entidades —incluidos productores, distribuidores, proveedores de logística y operadores de seguros— así como la creación de un ecosistema tokenizado para fines de logística y ventas.

En ese sentido, los tokens pueden usarse "para comprar y vender vino, programar y rastrear envíos, monitorear el almacenamiento y la entrega, y organizar y rastrear la cobertura de seguro de los envíos de vino".

La cadena de bloques Tattoo permite a los miembros del ecosistema rastrear cada lote de vino para monitorear y verificar su autenticidad y manejo al escanear un código QR único, que proporciona datos sobre viñedos, información sobre fertilizantes de cultivos e historial de manejo.

EY señala que su solución para Tattoo utiliza un estándar de token ERC-721 como modelo para la gestión de la cadena de suministro, el inventario de pedidos y otros procesos, y que el módulo de trazabilidad de activos de OpsChain ha permitido hasta ahora la tokenización de más de 11 millones de botellas de vino para varios clientes.