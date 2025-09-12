ERC-7943 crea una interfaz mínima y modular pensada para funcionar en capas 2 de ETH sin depender de la infraestructura de ningún proveedor específico

Un grupo de empresas del ecosistema Web3 presentó un nuevo estándar de tokens en Ethereum pensado para facilitar el cumplimiento de normas y unificar el mercado de activos del mundo real (RWA).

Según un comunicado, ERC-7943 crea una interfaz mínima y modular pensada para funcionar en capas 2 de Ethereum y otras cadenas compatibles con Ethereum Virtual Machine (EVM), sin depender de la infraestructura de ningún proveedor específico.

De esta manera, permite que el estándar se use en cualquier configuración, sin estar limitado a las herramientas de una sola empresa.

Dario Lo Buglio, cofundador de Brickken y autor de la Propuesta de Mejora de Ethereum (EIP-7943), indicó que el nuevo estándar funciona como una "capa universal" por encima de cualquier tipo de token.

Gracias a esto, los desarrolladores y las instituciones pueden integrar activos tokenizados en sus aplicaciones sin recurrir a envoltorios o puentes personalizados.

ERC-7943 cuenta con el respaldo de una coalición de empresas Web3 y fintech, entre las que se encuentran:

Bit2Me

Brickken

Compellio

Dekalabs

DigiShares

Hacken

Forte Protocol

FullyTokenized

RealEstate.Exchange

Stobox

Zoth

El ERC-7943, la nueva promesa para los desarrolladores blockchain

Según Lo Buglio, la EIP-7943 es una respuesta directa a la frustración de los desarrolladores y la describe como una "tormenta perfecta de interés institucional".

Los datos del rastreador de RWA, RWA.xyz indicaron que el valor total de los RWA tokenizados onchain alcanzó los u$s28.440 millones, algo que supone un aumento de casi 6% en los últimos 30 días.

Al mismo tiempo, el valor total de las stablecoins y el número de titulares de activos crecieron casi 7% y 9%, respectivamente.

El crecimiento de los RWA evidencia la adopción de este tipo de activos a gran escala en las instituciones, mientras los emisores compiten por cuota de mercado.

Lo Buglio manifestó la necesidad de un nuevo estándar de tokens que satisfaga las exigencias de desarrolladores e instituciones financieras.

"Las instituciones financieras quieren controles programables que se ajusten a sus marcos de cumplimiento. Los desarrolladores, por su parte, se ven obligados a reescribir la lógica personalizada para cada token RWA. Necesitábamos una base común", indicó Lo Buglio

El cofundador de Brickken agregó que el estándar ya está en fase de revisión del proceso EIP y recibió comentarios de profesionales de cumplimiento normativo y otros autores de estándares de tokens.

ERC-7943 promete ser una base común para la tokenización de activos del mundo real, simplificando la integración para desarrolladores e instituciones y potenciando la adopción institucional de los RWA en Ethereum.