El popular chatbot de OpenAI ahora permite conectarse con algunas de tus herramientas de trabajo favoritas. ¿Qué ventajas trae esto?

Aunque algunas funciones recientes de GPT-5 generaron debate y fueron desactivadas, el modelo que impulsa ChatGPT incorpora novedades que amplían su capacidad de automatización.

Entre las más destacadas está la posibilidad de conectar el chatbot con aplicaciones externas, combinando información y funciones de distintas plataformas.

Una de las integraciones más llamativas es con Gmail, lo que permite a ChatGPT acceder a correos electrónicos, organizar tareas y colaborar con la gestión diaria de la bandeja de entrada.

Cómo vincular ChatGPT con Gmail

En la versión web, el primer paso es hacer clic en el avatar de usuario, ubicado en la esquina inferior izquierda, y abrir "Configuración".

Dentro del menú de ajustes aparece la sección "Conectores", que permite enlazar ChatGPT con servicios externos. Además de Gmail, se pueden integrar otras plataformas como Github, Dropbox, Canva y Outlook.

Para iniciar la conexión con Gmail, hay que seleccionar su ícono y confirmar en "Conectar". Desde ese momento, el chatbot puede consultar correos y gestionar información de la bandeja de entrada.

También es posible vincular Google Calendar, de manera que ChatGPT pueda acceder a reuniones, citas y tareas pendientes, generando recordatorios o incluso nuevos eventos.

GPT-5 está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, tanto en la versión gratuita como en los planes pagos (Plus, Pro y Team). La principal diferencia entre las versiones es el volumen de uso, mientras que los usuarios Pro acceden sin límites a GPT-5 Pro y a sus funciones avanzadas.

Otra innovación de ChatGPT: controles parentales y alertas para menores

Pero esta no es la única novedad que trae el chatbot, sino que también, en las últimas horas anunció la incorporación de nuevas medidas de seguridad en ChatGPT, incluyendo controles parentales que permiten a los adultos supervisar cómo los adolescentes interactúan con el chatbot.

La iniciativa surge en un contexto sensible, tras el caso de Adam Raine, un adolescente de 16 años que se suicidó en abril, y por el que sus padres cuestionaron la plataforma.

Para desarrollar estas mejoras, la compañía creó un Consejo de expertos en bienestar e IA y trabaja junto a una Red Global de Médicos, enfocada en definir el comportamiento de los modelos en contextos de salud mental y, en el futuro, en áreas como trastornos alimentarios, consumo de sustancias y salud adolescente.

Además, se implementará un enrutador en tiempo real que selecciona automáticamente el modelo más adecuado según la conversación, detectando temas delicados como depresión o angustia y cambiando a modelos más analíticos como GPT-5.

Entre las funciones de los controles parentales se incluyen:

vincular cuentas y supervisar respuestas del chatbot

desactivar memoria o historial de chats

recibir alertas si se detecta un momento de angustia aguda.

También se suman nuevas salvaguardas, bloqueos de contenido más efectivos y acceso más rápido a familiares y servicios de ayuda.