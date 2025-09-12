Varios analistas proyectan que el precio superará los u$s300 en octubre, cifra que representaría un nuevo máximo anual e histórico si se mantiene el rally

El ecosistema de Solana, desarrolladora de la criptomoneda SOL, vive uno de sus momentos más explosivos en el 2025.

La red alcanzó un máximo histórico en valor total bloqueado (TVL), por encima de los registros previos y se consolida como uno de los pilares del universo de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Este hito desató una ola de optimismo entre inversores y analistas, quienes proyectan que el precio superará los u$s300 en octubre, lo que representaría un nuevo máximo anual e histórico si se mantiene el rally.

Solana marca un nuevo hito en su red: cuánto valdrá en octubre

Según datos de CriptoPasion y Traders Union, Solana logró romper resistencias clave en torno a los u$s220 y u$s245, y consolidó una estructura técnica alcista que sugiere una ruptura inminente.

El token se encuentra formando un patrón favorable, acompañado por un aumento sostenido en el volumen de operaciones y una recuperación del RSI (Índice de Fuerza Relativa), lo que refuerza la hipótesis de un rally parabólico en las próximas semanas.

La capitalización de mercado también alcanzó un nuevo récord de u$s130.000 millones, muy por encima de picos anteriores, algo que provocó la liquidación de más de u$s60 millones en posiciones cortas en apenas 24 horas.

Solana va camino a superar los u$s300 por unidad de cara a octubre próximo

El impulso no se limita a los indicadores técnicos. En septiembre, Galaxy Digital realizó una inversión de u$s510 millones en SOL, algo que representa una señal clara de interés institucional en el ecosistema.

A esto se suma la creciente actividad en la cadena, con nuevos proyectos DeFi, NFT y gaming que eligen esta red por su escalabilidad y bajo costo de transacción.

Solana, que puede procesar hasta 65.000 transacciones por segundo gracias a su mecanismo híbrido de Proof of History y Proof of Stake, se consolida como una alternativa robusta frente a Ethereum y otras plataformas líderes.

Las proyecciones de precio para octubre y el cierre de 2025 son contundentes. DigitalCoinPrice estima que Solana alcanzaría un promedio de u$s296, mientras que LongForecast anticipa un cierre de año en torno a los u$s297.

Estas cifras se alinean con el comportamiento actual del mercado, que muestra una transición desde la fase correctiva hacia una tendencia de acumulación y expansión.

Si el token logra superar la zona de los u$s250 con volumen confirmado, los analistas no descartan que el precio se dispare por encima de los u$s300, algo que marcaría un nuevo máximo histórico.