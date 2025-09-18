El último despegue de SpaceX marcó un nuevo hito en la historia de Starlink y refuerza sus planes de conectividad global. Todos los detalles

El viernes 13 de septiembre, un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, cargando consigo 24 satélites de la red Starlink rumbo a la órbita terrestre baja. Con este vuelo, la compañía de Elon Musk alcanzó su misión número 300, reafirmando su dominio en el sector aeroespacial.

Minutos después, la primera etapa del Falcon 9 completó una nueva hazaña: aterrizó de manera controlada en el Pacífico sobre el dron "Of course I still love you", a unos 8 minutos y medio del lanzamiento. Ese mismo propulsor, identificado como B1071, ya suma 28 reutilizaciones exitosas.

Mientras tanto, la segunda etapa del cohete continuó el trayecto y liberó los satélites aproximadamente una hora después del despegue. Gracias a este despliegue, la constelación de Starlink supera los 8.300 satélites en operación, consolidándose como la red más extensa de la historia.

El vuelo también significó el lanzamiento número 115 del Falcon 9 en lo que va de 2025, y más del 70% de esas misiones estuvieron dedicadas al proyecto Starlink.

Cada puesta en órbita acerca a SpaceX a su gran objetivo: ofrecer internet de alta velocidad a cualquier rincón del planeta, especialmente en comunidades rurales o aisladas donde la conexión es escasa o directamente inexistente.

Estos son los celulares que serán compatibles con Starlink

Stralink y T-Satellite, el servicio presentado por T-Mobile, anunciaron una nueva alianza y a partir del 1 de octubre millones de usuarios podrán conectar sus dispositivos a la red espacial.

El servicio permitirá enviar mensajes y realizar llamadas de emergencia. Además ofrecerá acceso a datos para aplicaciones compatibles, como mensajería o mapas.

De esta forma, los usuarios de los Estados Unidos podrán acceder a funciones clave sin depender de las torres de celulares tradicionales. La novedad más destacada es que la familia Google Pixel 10 será la primera en habilitar datos vía satélite desde su lanzamiento.

Entre los dispositivos de Google compatibles con la red satelital de Starlink, se encuentran los siguientes:

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y Pixel X Fold que soportarán texto, MMS y datos.

Pixel 9, 9 Pro, XL y Fold permitirá utilizar la red en texto y MMS habilitados

Pixel 9a solo se podrá utilizar en mensajes de texto.

Para los usuarios de Apple estará disponible desde el iPhone 13 hasta el iPhone 17. Actualmente, permiten el envío de mensajes de texto, a función de datos y MMS será incorporada en futuras actualizaciones.

En el caso de los usuarios de Motorola podrán utilizarla:

Modelos 2025 ( Moto Edge, Moto G 5G, G Power 5G y serie Razr ): ya permiten texto y MMS; los datos estarán disponibles más adelante

Modelos 2024: sólo habilitados para texto y MMS, sin acceso a datos por ahora.

Para finalizar, en el caso de Samsung, algunos modelos más antiguos sólo podrán enviar y recibir mensajes de texto. A partir de octubre, se sumarán con acceso a datos los Galaxy A15, A16, A25, A35, A36, A53, A54, A56, junto con las series Galaxy S22 a S25 y los plegables desde el Galaxy Z Flip5 y Z Fold5 en adelante.

El servicio satelital prioriza funciones básicas como llamadas al 911, mensajería y apps esenciales. Hasta el momento, el internet no reemplaza la cobertura móvil tradicional, pero asegura conectividad en situaciones críticas.

En cuanto al costo del servicio, el mismo será gratis para planes Go5G Next y Experience Beyond, mientras que otros usuarios podrán contratarlo por unos u$s10 mensuales, incluso sin ser clientes de T-Mobile.