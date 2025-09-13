Dogecoin registró un avance semanal del 20% impulsado por compras corporativas y el debut de un ETF de la memecoin en Estados Unidos. Los detalles

Dogecoin sorprendió esta semana al superar el rendimiento de Bitcoin y Ethereum, dos de las criptomonedas más influyentes del mercado. Su avance se explica por adquisiciones corporativas inéditas y por la llegada de un ETF en Estados Unidos.

El impulso de DOGE lo llevó a su nivel más alto desde julio, consolidando su posición como la memecoin de mayor capitalización. Estos movimientos están redefiniendo la percepción de un activo históricamente asociado al humor y la especulación.

Rally histórico y respaldo corporativo

En los últimos siete días, el precio de Dogecoin subió casi un 20%, alcanzando 0,2632 dólares, su nivel más alto desde julio, según CoinGecko. Ninguna otra criptomoneda del top 10 registró un crecimiento similar en el mismo lapso.

El rally se enmarca en anuncios relevantes que fortalecen a Dogecoin como activo. CleanCore Solutions, empresa listada en la bolsa NYSE American, se convirtió en la primera compañía pública en constituir un tesoro corporativo basado en la memecoin más valiosa del mercado.

Ese tesoro oficial fue conformado junto con House of Doge, brazo comercial de la Dogecoin Foundation. Esta semana, la compañía comunicó que las adquisiciones superaron los 500 millones de DOGE, lo que equivale a más de 125 millones de dólares.

Este avance marca un precedente en la institucionalización de Dogecoin, que pasó de ser un experimento humorístico a un activo incluido en estrategias empresariales serias, atrayendo mayor atención de los inversores del mercado global.

ETF de DOGE y una nueva etapa de institucionalización

Otro factor que impulsó a DOGE fue el lanzamiento del primer ETF de Dogecoin en Estados Unidos. Rex-Osprey confirmó que el fondo DOJE comenzó a operar el viernes 12, tras un leve retraso en su debut.

La diferencia de Dogecoin respecto a otras criptomonedas no es solo su origen humorístico, sino también la resiliencia de su comunidad. Aunque no alcanzó máximos históricos recientes, logró mantenerse de forma estable entre las 10 criptomonedas más valiosas del mundo.

Mientras Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB alcanzaban récords en los últimos doce meses, Dogecoin permanecía más de un 70% por debajo de su pico histórico de 2021, cuando superó los 0,73 dólares en los mercados internacionales.

Ese rezago era explicado por la falta de catalizadores institucionales sólidos, algo que está cambiando con su inclusión en tesorerías corporativas y con el nacimiento de ETFs dedicados exclusivamente a la memecoin más famosa del mercado.

La creciente institucionalización abre la puerta a una etapa distinta para DOGE, que ahora apunta a una mayor estabilidad y a objetivos de precio optimistas. Analistas ya proyectan que podría escalar hasta los 0,30 dólares en el corto plazo.

Por qué Dogecoin es relevante en el mundo de las criptomonedas

Su importancia en el mundo de las criptomonedas reside en varios aspectos:

es energéticamente más eficiente que Bitcoin

tiene tarifas de transacción bajas y alta velocidad

se convirtió en un símbolo cultural vinculado a memes y apoyo comunitario

También se destaca por impulsar el concepto de criptomonedas como pagos cotidianos, y recibió el apoyo de personalidades famosas, algo que aumentó su visibilidad y uso.

Aunque nació como un meme, Dogecoin evolucionó a un activo digital legítimo, usado para donaciones, propinas y compras en línea, algo que la hace relevante en el ecosistema cripto.