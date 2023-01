Big Data: cómo esta tecnología se va consolidando entre las empresas en Argentina

En un año se duplicó el uso de herramientas de Big Data en empresas argentinas: ya un 22% lo utiliza para potenciar su negocio, y sigue en crecimiento

La tercera edición del indicador que investiga la adopción de tecnologías por parte de las empresas argentinas - publicado por el Observatorio de la Universidad CAECE- señala que el 22% explotan el Big Data. Esto último marcó una gran diferencia versus la primera medición de septiembre de 2021, donde solo el 12% hacía uso de estas herramientas para conocer el negocio o potenciarlo.

El Observatorio de Productividad y Competitividad (OPyC) de la Universidad CAECE, casa de altos estudios que cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), presenta la tercera edición del "Índice de Intensidad Digital" (IID).

Este Índice, que se presenta en forma semestral, mide el grado de digitalización que tienen las empresas que no son del rubro tech en Argentina. Esta tercera edición arroja un crecimiento del IID de 0,65 puntos respecto a la última medición del segundo semestre 2021 (Informe de Marzo 2022). El actual IID asciende a 4,63 en una escala del 1 al 10.

Aproximadamente el 90% de las empresas ya tienen conectividad a Internet, el 43% realiza ventas por eCommerce, 30% utilizan servicios en la nube, 47% utilizan Internet de las Cosas (IoT) y 22% explotan Big Data. Esto último marcó una gran diferencia versus la primera medición del IID donde solo el 12% hacía uso de estas herramientas para conocer el negocio o potenciarlo.

Carlos Pirovano, director del OPyC afirma "El avance de la tecnología ha reducido el peso de las probabilidades en la estadística. Hoy reunir datos y procesarlos es mucho más fácil debido a la potencia de las computadoras, los softwares específicos para ello, los lenguajes de programación de alto nivel (inteligibles y de fácil aprehensión para no programadores) y a esa gran base de datos que es internet."

Esta edición cuenta con dos nuevos apartados de información: utilización de fintechs (bancos digitales) e incorporación de herramientas de ciberseguridad. En lo que respecta a la ciberseguridad, un 54% hacen uso de herramientas de ciberseguridad. Un 28% de las empresas mencionó hacer uso de bancos digitales y un 72% solo bancos tradicionales. De ese 28% las funcionalidades más recurrentes son la de envío/transferencias de dinero y cobro de dinero.

María Emilia Rey Saravia, economista e investigadora del OPyC, asegura que "La visualización de datos es la representación gráfica de información procesada. Las organizaciones pueden tener grandes volúmenes de datos o Big Data (volumen, velocidad y variedad de datos) que no tiene utilidad alguna si no se procesa y analiza. Los datos solos no nos dicen nada, hay que procesarlos para que se conviertan en información valiosa para el negocio. Como las reservas de petróleo para un país, si no se exploran y explotan, no son más que objetos obsoletos de vitrina".

Por otra parte, la investigadora reflexiona en que actualmente la tecnología disponible permite que visualizar datos esté al alcance de personas no especializadas.

Es importante destacar que para la elaboración del índice se siguen los lineamientos de diversos reportes elaborados por la Unión Europea, con vasta experiencia en mediciones de estas características. Esta edición cubrió a unos 400 encuestados y contó con la colaboración de Mercado Libre, IPLAN, Linware, Gire, Mercado Argentino de Valores y Zofingen.

Es importante señalar que el primer relevamiento se había realizado bajo un contexto de mayores restricciones a la movilidad, mientras que para el segundo y tercer reporte muchas empresas ya volvieron a la presencialidad.