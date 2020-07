PlayStation 5: Sony tiene la fecha de preventa confirmada y prepara "millones de unidades" para la salida al mercado

La compañía japonesa afirmó que la preventa de la nueva consola será próximamente y que su lanzamiento será anunciado con un margen de tiempo considerable

Debido a la crisis originada por la pandemia del COVID-19, se atrasó la presentación de la nueva consola de Sony, la PlayStation 5. Desde la empresa nipona prometieron no generar "pánico" con la preventa de la consola y comunicó que anunciará el inicio de la preventa con anticipación; además ofrecería 10 millones de unidades en el primer despliegue.

Por otro lado la PS5 no fue la única consola cuyo lanzamiento se vio atrasado debido a la pandemia. La otra gran estrella del 2020, también postergó su presentación y viene de la mano de Microsoft.

No obstante, se espera que tanto la nueva Xbox Series X como la PS5 debuten ambas en los próximos meses. Con una meta clara que será apuntar todo a la temporada de ventas navideñas, aunque ninguno de los fabricantes compartió una fecha concreta para sus respectivos lanzamientos.

Cuál es el update por parte del PlayStation Direct Shop

Días atrás, la web de PlayStation Direct Shop se actualizó con datos relevantes relacionados a las reservas de la PS5, estas actualizaciones todavía no están a la vista solo entrando a la web, sino que fueron agregadas al código de fuente de javascript del sitio.

Te puede interesar La construcción del futuro, sin albañiles ni ladrillos: mirá cómo se levanta una casa con impresión 3D

Al acceder al sitio, en el código se lee que: "solo puedes comprar una versión de la consola PS5: disquetera o digital. Ya tienes una consola PS5 en tu carrito". Esto pareciera ser el código de error que te aparecería al intentar comprar más de una consola al mismo tiempo del sitio, dando a entender que las ventas se verán limitadas.

Además, en el código de javascript se lee que los productos compatibles con la consola lo especificarán en su descripción, pero todavía no hay acceso claro a cuáles serán esos accesorios.

Qué estrategia tiene Sony

La firma japonesa reveló algunos detalles con respecto al lanzamiento aunque no hubo ningún tipo de anuncio sobre la fecha concreta. Sin embargo, Sony continúa con su estrategia en base a una presentación lenta y con los mínimos detalles de las características e información de la PS5.

Te puede interesar Fintechs argentinas en crecimiento: Wenance prepara su llegada a tres nuevos mercados

El jefe de marketing de PlayStation, Eric Lempel, dijo que notificarán con antelación antes de abrir la preventa de PS5. El ejecutivo fue consultado respecto al rumor que corrió en las últimas semanas que consistía en que la compañía lanzaría la nueva PS5 de la noche a la mañana sin previo aviso.

"No será así, definitivamente. No sabemos cómo se originó ese rumor. No tuvimos nada que ver con eso. Recibí un mensaje de alguien que me decía que la gente estaba haciendo fila en las tiendas", señaló Lempel, quien subrayó que el lanzamiento no sucederá con un minuto de aviso.

"No sienta que tiene que correr", concluyó Lempel, aclarando el rumor que desataba cierto tipo de "pánico", con respecto a la preventa.

https://twitter.com/PS5only?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1284116876855881729%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Ftn.com.ar%2Ftecno%2Ff5%2Fcuando-se-lanzara-ps5-sony-promete-no-generar-panico-con-la-preventa-de-la-consola_1096208

Aunque todavía no se sepa específicamente cuándo llegará la nueva consola a los primeros mercados seleccionados, mucho menos a Argentina, sí es de público conocimiento que el debut ocurrirá en algún momento del verano en el hemisferio norte. Algunos rumores apuntan directo al mes de agosto.

No obstante, la edición nipona de Bloomberg publicó que Sony tiene previsto lanzar un importante cantidad de unidades durante el primer lanzamiento de la plataforma gamer, con un total de 10 millones de consolas.