Canales gratuitos, packs bonificados: cómo dan pelea a Netflix, Cablevisión, Flow y Movistar en cuarentena

Las medidas retienen a la gente en sus casas y las plataformas avanzan para satisfacer el consumo, entretener, facilitar el aprendizaje y el trabajo

"Es una guerra contra un enemigo invisible", repiten los principales epidemiólogos, quienes coinciden que la pandemia del COVID-19 sólo puede ser combatida desde la "trinchera".

Así, Argentina y otros países del mundo dictaron la cuarentena obligatoria para evitar que se propague la enfermedad y así "achatar la curva". Es decir, espaciar los casos en el tiempo para que no colapsen los sistemas sanitarios.

En consecuencia, no sólo las aerolíneas viven un momento crítico ante la cancelación de los vuelos, sino que también se han suspendido conferencias, conciertos y eventos corporativos y los de entretenimiento. También permanecen cerradas escuelas y universidades, mientras que las empresas recurren a la modalidad del teletrabajo.

Martín Kalos, economista jefe de Elypsis, señala a iProUP que el brote de coronavirus está impactando en la economía en al menos tres aspectos: la oferta, la demanda y el canal financiero.

Por el lado de la oferta, la suspensión de actividades de todo tipo, las cuarentenas y el cierre de fábricas están generando que gran porcentaje de la producción no se concrete y esto produzca un corte en las cadenas de pago y de valor, ya que los proveedores no pueden entregar los insumos que requieren las plantas.

Desde el punto de vista de la demanda, el aislamiento y la incertidumbre económica retrae el gasto y también golpea sobre las exportaciones, incluso las de aquellos países que no se ven mayormente afectados por el virus.

"Las industrias más golpeadas son las vinculadas con los viajes y consumos fuera del hogar, como restaurantes, hoteles, aerolíneas y empresas navieras de transporte de pasajeros. También aquellas que están perdiendo proveedores de suministros", remara el economista.

Por el otro lado, añade Kalos, "las industrias que están teniendo mejoras en sus negocios son las farmacéuticas y de telecomunicaciones, de streaming de contenido y otras plataformas digitales que están enfrentando un pico de demanda por la cantidad de actividades que pasaron de presenciales a virtuales".

Contenidos para todos

Gracias a Internet, la gente confinada en sus casas por la cuarentena puede efectuar una consulta médica, ver una obra de teatro, trabajar o estudiar apalancada en la conectividad.

Mientras, las bolsas del mundo atraviesan turbulencias extremas, las acciones de Netflix se mantienen ajenas a las caídas e, incluso, hasta han subido de precio. Los analistas aventuran que los sistemas de streaming serán los grandes beneficiados de esta coyuntura.



A nivel local, varias plataformas competidoras anunciaron beneficios para satisfacer esa demanda de entretenimiento que impulsa el aislamiento:



- Los clientes de Cablevisión Digital, HD y Flow brindan acceso a siete señales de TV de FOX y todos los contenidos on demand hasta el 1 de abril



- Los usuarios de Cablevisión podrán acceder a Flow de manera gratuita, descargando la aplicación en cualquier dispositivo.

- Movistar ofrece a los usuarios que posean un abono de telefonía celular 47 señales de TV paga de modo gratuito también hasta el 1 de abril a través de la aplicación Movistar Play



- Aquellos clientes que ya cuenten con Movistar TV acceden al Pack Premium de Fox hasta la misma fecha. También brinda datos sin costo, roaming 100% bonificado para clientes en el exterior y otros beneficios para la modalidad prepaga

- Directv abrió su señal de 91 canales sin costo, que irá liberando de manera gradual y que variará de acuerdo con el país de residencia, tipo de abono y la tecnología del hogar, ya sea definición estándar (SD) o alta (HD). En Argentina, los abonados sumarán a su programación hasta 55 canales SD y 36 canales HD

- El beneficio también se hará extensivo a la plataforma de streaming DirectvGO hasta el 31 de marzo inclusive. Los suscriptores de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay dispondrán de hasta 35 señales adicionales en vivo y on demand sin costo adicional

Finalmente, la plataforma Qubit TV se sumó a la tendencia de beneficios para aliviar el confinamiento y regala un mes de suscripción a todos sus contenidos audiovisuales.

Internet, un gran aliado

"Siempre que hay una catástrofe económica o un proceso recesivo, como la crisis financiera de 2008 o el COVID-19, se presenta un fenómeno recurrente: la industria del entretenimiento crece", afirma a iProUP Durgan Nallar, fundador de la Escuela de Game Design América Latina, quien destaca que la industria de videojuegos es una de las más demandadas, por dos motivos:

- "Se trata de una inversión más económica para pasar el tiempo"

- "Puede usarse a distancia, compartiendo partidas con otros usuarios, a través de Internet"

Aunque la industria del gaming también sufrió la cancelación de grandes eventos internacionales (como la conferencia E3 2020), muchas de las empresas que tenían previsto presentar sus novedades en estos encuentros ya anunciaron que lo harán a través de transmisiones en vivo.

"Todavía no hay datos certeros que permitan precisar en cuánto aumentó la cantidad de descargas o el crecimiento del sector, pero sí se observa una tendencia fuerte hacia lo digital", señala a iProUP Matías García Olmos, productor de contenidos y miembro de la Fundación Argentina de Videojuegos (FUNDAV).

Otro segmento afectado por el brote del coronavirus es el educativo, luego de que escuelas y universidades de la Argentina y otros países suspendieran sus clases hasta nuevo aviso.

Yesid Polania, gerente de Customer Success para América Latina, Caribe y Brasil de Rosetta Stone, explica que la firma está haciendo implementaciones para llevar a la virtualidad los proyectos de capacitación presencial que tenían en carpeta, atentos a la emergencia sanitaria global.

La plataforma de aprendizaje online de idiomas tuvo un incremento en el uso de sesiones en vivo superior al 50% en apenas 12 semanas. "En diciembre teníamos un promedio de 2.800 clases virtuales semanales, luego ese número se disparó a 5.000 sesiones. La educación se está reinventando y tanto profesores como instituciones tendrán que apoyarse más en la tecnología", explica.

Para el sector corporativo ofrecerán descuentos en programas y asesoramiento para implementar el trabajo remoto. "Nuestra experiencia de trabajo virtual nos ayuda a brindar apoyo a todas las empresas que están asustadas o desorientadas", agrega el ejecutivo.

Otro de los temas que preocupa es la suspensión de las actividades en fábricas y oficinas. La mayoría de las startups y muchas multinacionales pasó rápidamente al modo teletrabajo, pero otras empresas, quizá más estructuradas sobre la modalidad presencial, están teniendo dificultades para adaptarse a la urgencia que el contexto amerita.

"Las consultas sobre cómo implementar el trabajo remoto aumentaron muchísimo en estos días. No es una tarea fácil si la organización no lo hizo nunca, pero eso no significa que no se pueda implementar", enfatiza a iProUP Guillermo Bracciaforte, Co-Founder de Workana.

Y añade: "Hay que considerar algunas variables, como si el trabajador tiene buena conexión a Internet en su casa, una buena computadora y otros dispositivos. Hay códigos de comunicación y aspectos culturales que hay que aprender y, según el tipo de empresa, puede llevar más o menos tiempo".

En ese sentido, agrega que aquellas compañías que ya tengan establecida una política de home office algunos días de la semana tendrán menos dificultad para atajar la contingencia. Las que no, habrán dados sus primeros pasos en la implementación del teletrabajo. Habrá que ver si, una vez que pase la crisis, la modalidad virtual haya llegado para quedarse.