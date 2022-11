El "Messi" de las finanzas digitales y su plan para ganar el mundial de las billeteras 4.0 y levantar la copa cripto

El unicornio fintech acaba de agregar a su portfolio la posibilidad de comprar Bitcoin y Ethereum y se conforma como un jugador de peso también este rubro

Las barreras entre los negocios tradicionales y los digitales cada vez son más difusas. Por ello, el unicornio argentino Ualá eligió el metaverso para anunciar su nuevo servicio de criptomonedas.

En una presentación de la que formó parte iProUP, la compañía concretó el pedido más frecuente de sus usuarios: integrar los activos digitales dentro del ecosistema de la app.

En ese ambiente lúdico, la compañía valuada en casi u$s2.500 millones lanzó varias jugadas maestras que le permitieron avanzar casilleros en el camino a ser el neobanco más importante de la región.

Ualá: cómo es su servicio de criptomonedas

Los usuarios más activos de Ualá (el resto, puede anotarse en una lista de espera) encontrarán en la aplicación el botón Cripto dentro de la solapa Inversiones, para acceder a la compraventa de Bitcoin y Ethereum desde $250, el mismo mínimo que exige para operar CEDEAR.

"Ofrecemos Bitcoin y Ethereum porque son lo que dicen ser: no prometen otra cosa", fue la justificación de Barbieri, en alusión a las stablecoins, monedas digitales que cotizan a la par del billete verde.

Una movida que parece llamativa, ya que estos activos acaparan tres cuartos de las transacciones en el país. Pero se trata de una suerte de "autorregulación" de Ualá ante varios sucesos clave:

Este año, varios dólares digitales perdieron su paridad, siendo el UST de Terra el caso más estruendoso

Las potencias -entre ellas, EE.UU.- buscan regular las monedas virtuales con paridad en divisa fiat

Ignacio E. Carballo, director del Ecosistema Fintech de la UCA, afirma a iProUP que la elección de Bitcoin y Ethereum divisas "tiene una razón de ser: arrancar de a poco. Los modelos que llevan adelante Mercado Pago, PayPal y Nubank fueron incrementales".

Por su parte, Alberto Vega, ejecutivo de amplio recorrido en el sector y CEO de Bithan, coincide en que "todos siguen a Paypal en este primer paso cripto con el buy sell hold. Mercado Libre y Nubank luego crearon hacer su propia cripto. No sería ilógico que Uala siga el mismo camino".

En efecto, Ualá imitará de sus dos rivales el formato closed loop en el que las criptomonedas no "salen" en ningún momento de su ecosistema. Pero no descarta que en algún momento se puedan transferir mediante clave pública (equivalente al CBU bancario) a un exchange o una billetera sin custodia.

El segundo punto relevante es el hecho de lanzar la funcionalidad durante el bear market que registran los activos virtuales, aunque desde Ualá creen que es una oportunidad: la demanda será más baja, lo que permitirá un despliegue progresivo más controlado entre los usuarios.

Se trata de una "jugada maestra" teniendo en cuenta el segundo semestre del año próximo: Bitcoin podría dispararse ante la llegada del halving en mayo de 2024, cuando limite la emisión a la mitad, empujando hacia arriba la demanda y precios de todos los activos virtuales.

Sin embargo, la otra gran clave fue mantener el concepto de evitar "apilar" funcionalidades, algo relativamente sencillo ante el surgimiento de empresas que dan servicio a otras (B2B), poniendo el énfasis en la integración: "cómo" llevar las features a 4,5 millones de argentinos. Una cifra apenas inferior a los 5 millones de cuentas abiertas en exchanges para operar en el país.

Ualá ofrece desde el viernes la posibilidad de comprar Bitcoin y Ethereum desde la app

Ualá: cómo integrará su servicio cripto

El unicornio fintech optó por "encapsular" su negocio cripto a través de Uanex, una firma creada ad hoc en Reino Unido, tierra natal no sólo de la banca tradicional sino también de los challenger banks, categoría en la que Ualá es caso de éxito obligado por estas latitudes.

En efecto, la regulación fintech británica es una de las más avanzadas del mundo y generó un campo fértil para bancos digitales de la talla de Wise, Monzo y Revolut, que recientemente puso un pie en la Argentina aunque falta para su lanzamiento oficial.

"Reino Unido es una jurisdicción muy ligada a las fintech y está avanzando en la legislación de criptomonedas: el Parlamento votó para incluirlas en la nueva regulación de instrumentos financieros Financial Services and Markets Bill", acota Vega.

Agrega que el flamante premier Rishi Sunak, "cuando era ministro financiero, tenía planes para convertir al Reino Unido en un centro internacional para activos virtuales".

Justamente, el aspecto regulatorio es un tema vital: en el país, no existe legislación específica sino que, como repitieron los expertos de compliance en el Argentina Fintech Forum, los exchanges apelan a la "creatividad" para adecuarse al esquema normativo existente.

Esta falta de "reglas claras" siembra incertidumbres, tanto a la empresa como al consumidor final, además de otorgarle mayor poder discrecional al regulador. Por lo tanto, las firmas cripto locales apuntan a "tercerizar" la custodia en compañías radicadas en países con legislación crypto-friendly capaz de resguardar a ambas partes.

Bitso será el socio que ofrezca la compraventa y almacenaje de activos mediante el esquema de finanzas embebidas: a través de de API, se comunicarán ambos sistemas para que Ualá "no toque" un solo bitcoin.

La inclusión de criptomonedas se basa en un entorno controlado y consistente dentro de la aplicación

Además, el unicornio mexicano es el primer exchange regulado de la región, con licencia de Gibraltar, otra de las "potencias" en normativa de protección al inversor cripto. "La legislación cripto en México y Colombia no es favorable para bancos, por eso firmó una alianza con Bitso", analiza Vega.

Si bien la operación la manejará Uanex, así como Ualintec gestiona los productos del mercado de valores como CEDEAR y Dólar MEP, no será "un sello de goma" que sólo dé previsibilidad jurídica.

Por el contrario, se espera que el nuevo brazo cripto de Ualá tenga una tarea vital: la "curaduría" de servicios destinados a un público que en su mayoría no es experto y que usará a la app como su primera incursión en activos virtuales.

De hecho, Ualá elaboró contenidos referidos a la temática en su plataforma de educación financiera Aula Ualá para acompañar ese camino. En definitiva, el hincapié en el "cómo" y la integración en el ecosistema.

Ualá: el proyecto cripto para ganar en la región

La otra "maravillosa jugada" de Ualá es evitar Brasil, una plaza que hoy disputan Nubank y Mercado Pago. Por el contrario, mantendrá su leiv motiv de crear tecnología en Argentina para la región, aprovechando tres cuestiones clave del país:

Fuerte adopción: 13º puesto global y segundo en Latinoamérica según Chainalysis

y segundo en Latinoamérica según Chainalysis Talento cripto de clase mundial : OpenZeppelin es la firma que más aportó al desarrollo de bibliotecas para Ethereum. Y dos de los metaversos de mayor proyección, Decentraland y TheSandbox, nacieron en suelo albiceleste, entre otros ejemplos

: OpenZeppelin es la firma que más aportó al desarrollo de bibliotecas para Ethereum. Y dos de los metaversos de mayor proyección, Decentraland y TheSandbox, nacieron en suelo albiceleste, entre otros ejemplos Ecosistema emprendedor con jugadores de importancia y un "efecto de red" destacado

Además, esta "estrategia cripto" recuerda un tweet de Barbieri en el que podría ser un trailer de su plan: "Nuestra próxima moneda debe ser digital y regional". Se trata de algo que muchos califican como carrera silenciosa y que desvela a los principales unicornios de Latinoamérica.

En efecto, el próximo gran negocio que se espera persigan las fintech será cross border: así como se integran servicios dentro de una app, también buscarán integrar regionalmente el comercio y el dinero.

Barbieri no esconde su admiración por el economista italiano Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo en la década de 2010 y responsable de "salvar" la estabilidad económica del bloque tras la crisis del euro. También durante su mandato en el BCE se terminó de consolidar la unificación financiera del Viejo Continente bajó el sistema SEPA, que abrió las transferencias entre todas entidades de los países miembros.

LA UE tuvo como ventaja que ya existía una moneda común, sugerencia que cada tanto aparece por estas latitudes y hasta fue esbozada recientemente por el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Carballo asegura que "no podemos comprar nuestra unión comercial en términos de equilibrio, homogeneidad o poderío económico, pero sí podemos pensar en un 'euro digital' que sirva en toda la región".

De hecho, Vega remarca que "muchos bancos y fintech están analizando qué proyecto cripto sumar, y las remesas son una opción clara. No obstante, falta la legislación para habilitar los pagos con stablecioins, algo que el Banco Central de Brasil ya viene estudiando y tiene proyectos serios".

Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá e historiador económico, asegura que en la aplicación no habrá staking

Justamente, Barbieri hoy descarta de raíz esa posibilidad por las medidas de control de capitales y refuerza: "No usamos cripto para evadir regulaciones". Además, la integración del producto tiene otro porqué: el ahorro, principal caso de uso hoy en Argentina.

Sin embargo, los unicornios no pierden de vista cómo la región juega fuerte en las transferencias internacionales:

u$s630.000 millones en remesas proyectadas a nivel global para 2022, según el Banco Mundial

Uno de cada cinco dólares (u$s130.000 millones) corresponden a Latinoamérica

Es la región con mayor crecimiento interanual (25%) y la segunda en participación detrás del sudeste asiático

Las divisas virtuales suelen usarse con este fin. "De hecho, SWIFT (protocolo de transferencias bancarias internacionales) está adoptando blockchain, porque el sistema es muy arcaico, tiene muchos intermediarios, y es muy lento y caro. Las cripto ofrecen transacciones casi instantáneas, muy económicas y hasta microremesas", aporta Carballo.

En este sentido, las criptomonedas tienen mucho espacio para crecer en la región: según Chainalysis, las operaciones con activos digitales ascendieron a u$s562.000 millones entre junio de 2021 y julio de 2022, una suba interanual de 40%. La Argentina fue el segundo país detrás de Brasil, con u$s93.000 millones.

Más allá de los posibles planes de Ualá, Carballo remarca que "los challenger banks buscan llevar todos los servicios que sus usuarios demanden". Ualá cuenta con un asset crítico en las plazas donde opera: licencias bancarias en Argentina (Wilobank), México y Colombia. Mercado Pago y Nubank también las tienen en Brasil, pero no en suelo albiceleste.

"Es un as bajo la manga, pero todo lleva al mismo camino: ofrecer el máximo catálogo de servicios financieros y bancarios", dispara Carballo. Hacia allí se dirige Ualá, que no sueña con ser un banco, al menos no en el sentido clásico, sino en la principal superapp de servicios financieros de Latinoamérica.