Billeteras, pagos digitales y algo más: cuál es la importancia de la industria fintech en la Argentina

La semana pasada se realizó el Argentina Fintech Forum con la presencia de 75 oradores del país y el exterior. Las claves de la industria

"En materia de pagos, casi el 60% de las personas mayores de 13 años en Argentina tienen una cuenta virtual vinculada a una fintech y en menos de cinco años vamos a estar con entre el 80% y el 90% de las personas incorporadas en la economía digital. Ese es nuestro objetivo: la inclusión". Así define en una frase lo que dejó el Argentina Fintech Forum 2022 el Presidente de la Cámara Argentina Fintech, Ignacio Plaza.

La semana pasada, la entidad cumplió cinco años de vida y en esa misma jornada concluyó el foro que durante dos días reunió a más de 75 speakers de siete países.

La primera jornada fue virtual y gratuita, y la segunda marcó la vuelta a la presencialidad, puntualmente en el mega salón de La Escondida-Dorrego.

"La verdad es que fue un éxito, fue la vuelta plena de toda la industria y se nota el crecimiento y el interés. Esta edición demostró que esta industria es seria y que está transformando al país, generando democratización", agregó Plaza.

En el lugar se congregaron algunos de los nuevos partners pero también aquellos que vienen trabajando duro en el mercado fintech local desde hace tiempo.

Ualá, una de las más importantes del país, es parte de la Cámara Argentina de Fintech desde 2017, cuando todavía eran unos pocos. Una realidad muy distinta a la de las jornadas que se vivieron en La Escondida, donde la sala estuvo colmada.

"Esto nos hace crecer porque cada vez hay más competencia y eso nos sube la vara para tener un mejor producto y que la gente nos elija. Son clave estos espacios de debate que alimentan a la industria. Se genera un espacio de networking donde está buenísimo que todos seamos aliados y que la competencia nos haga crecer a nosotros pero también a la industria", aseguró en diálogo con iProUP Alejandra Martínez, Manager Regional de Partnerships y Loyalty de Ualá, firma que acaba de lanzar compraventa de criptomonedas.

Desde la fintech aseguran que se dispararon los pagos QR y que hay un crecimiento exponencial en el mercado: "En Ualá este año se multiplicaron por 30 y por eso es muy importante que se de este espacio para entender que el QR es interoperabilidad y que todos pueden usarlo", destaca Martínez y agrega: "Para mí, es clave seguir educando y concientizando respecto a que es un medio seguro y ágil y que hoy en día ya no es necesario andar con la billetera llena de plástico".

El desafío, por supuesto, es hacer que ese crecimiento de la industria siga en alza. Desde Grupo Bind hicieron su aporte a través del panel de finanzas embebidas. Calendaria Villagra, parte de Bind Pagos y Gerenta Comercial de la Banca Digital y Banking as a Service de la entidad, destacó en ese sentido la importancia de permitirle a cualquier empresa -esté o no en el sector- ofrecer productos o servicios financieros: ya sea banking as a service, pagos, inversiones o lending as a service.

En relación a otros encuentros, Villagra destaca la sinergia: "Yo creo que este fue un foro muy bueno porque antes era más común que desde Bind fueramos de los pocos que estábamos acá con el rol de banco y, en cambio, estaba más presente esta controversia entre fintech y banco. En este foro particularmente me llamó mucho la atención que tanto fintech como bancos estamos ayudando a otras empresas a que, por ejemplo, puedan ofrecer finanzas embebidas dentro de sus comunidades".

Sin embargo, aclara: "Es verdad que el crecimiento en la industria fintech, acompañado al país, se aplanó. Antes todos los días había empresas nuevas pero ahora hay un escenario más calmo".

En el Argentina Fintech Forum se destacó el buen momento del sector en la Argentina y la región

De todas formas, la ejecutiva agrega que "las transacciones crecen cada vez más y hay mucho movimiento y creo que a futuro lo que se ve en el ecosistema fintech Argentina es que va a seguir madurando y no solo a nivel país sino que también hay mucho potencial en la región. En nuestro país están surgiendo proyectos muy buenos del mundo fintech que van a hacer que lo que ya se maduró en la Argentina se pueda llevar a otros países de Latinoamérica".

En el mismo sentido, el CEO de Alprestamo, Julián Sanclemente, afirmó que hay un clima hostil a nivel país, pero eso no detiene el crecimiento.

"Hay una situación macro general que obviamente estamos viviendo todos como país que es difícil, con una posible devaluación, una inflación al 100% y obviamente con una mora que sigue creciendo tanto en lo que son los sistemas de crédito digitales como en las tarjetas de crédito. Sin embargo, el ecosistema viene creciendo a un ritmo de casi el 30% anual", detalló.

Además, destacó que "está creciendo el acceso a nuevas cuentas, a productos financieros y bancarizados. Nosotros por ejemplo en Alprestamo hemos contratado más de 40 personas este año y eso como emprendedor y empresario es de las cosas que a uno más lo ponen contento: poder dar trabajo y seguir creciendo".

"Yo creo que este tipo de eventos terminan validando todo el laburo que venimos haciendo como emprendedores y personas. La verdad es que el precedente que dejó este foro es muy alto: creo que el año que viene va a ser más grande y espero que tengamos que necesitar un lugar mucho más grande para poder seguir creciendo".

Desde el sector, todos esperan que ese crecimiento se de no sólo en la sala de audiencias en 2023 sino también en la industria. Los números, según Plaza, son auspiciosos.

"Para fin de año, serán 27.000 los empleados de la industria, creciendo a un ritmo de más de un 30% anual. Por eso lo decimos: nos ilusiona mucho la posibilidad de empleos de calidad y bien remunerados", concluye el Presidente de la Cámara Argentina de Fintech.