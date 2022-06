Gremio de la primera paritaria IT: "Cuatro empresas se quedan con los beneficios de Ley del Conocimiento"

El Secretario General de la Asociación Gremial de Computación (AGC), Ezequiel Tosco, le pegó a las empresas del sector por penalizar la actividad sindical

La semana arrancó con una noticia sobre el sector del software: Alberto Fernández anunció, en un saludo por video, que se convocará la mesa convencional que dará inicio, por primera vez en la historia, a la paritaria de los trabajadores de la industria informática y la confección del primer Convenio Colectivo de Trabajo TI.

Esta medida se suma a la liberación del cepo para los freelancers y empresas de economía del conocimiento, que auguran un futuro prometedor a uno de los sectores más pujantes a mueve a nivel mundial y que podrían ser útiles a la hora de repensar un rumbo en la tan castigada economía local.

En ese sentido, y ante un panorama prometedor, iProUP entrevistó a Ezequiel Tosco, Secretario General de la Asociación Gremial de Computación (A.G.C.), quien no dejó ninguna definición en el tintero y habló desde las medidas anunciadas, la importancia de la afiliación de los freelancers al gremio y hasta sobre cómo las empresas sabotean a la entidad.

"Durante el plenario nos llevó puesta la coyuntura, nos enteramos de la salida de (el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías) Kulfas en pleno evento", expresa Tosco, quien también asegura que ya están en comunicaciones con Daniel Scioli y su equipo.

-¿Cuál es la relación actual entre el ministerio y el gremio?

- Actualmente, nosotros venimos con una discusión muy fuerte con el Ministerio de Producción por la Ley de Economía del Conocimiento.

A partir de de esta ley que fue votada en el Congreso, nosotros logramos incluir que las empresas puedan acceder a los beneficios siempre que tengan el libre deuda gremial, emitido por el gremio de la actividad, reconocido con personería gremial, que en nuestro caso está publicado en el Boletín Oficial.

Bajo esta reglamentación, el Ministerio cambió las obligaciones gremiales por un declaración jurada del sector empresario, dándole un privilegio a este sector que no le corresponde.

Como eso es ilegal y atenta contra el modelo gremial argentino, lo que tuvimos que hacer fue ir a la Justicia y presentar lo que se llama una declaración de certeza, planteando que esa reglamentación es inconstitucional porque el poder ejecutivo no puede reglamentar sobre la ley que sancionó el Congreso de la Nación.

En el plenario se plantearon esos temas, en el medio nos informan que asume Scioli y, a raíz del video que nos manda el Presidente, donde confirma que se va abrir la mesa paritaria sectorial, le reclamamos la pronta apertura de la misma y empezar el diálogo para trabajar este convenio colectivo.

Existen muchas cosas dentro de este convenio colectivo. No es que uno se sienta y firma paritarias directamente: al ser una actividad especifica y que no esta regulada, hay que tener varios factores en cuenta, como cuáles son los roles, las competencias laborales y el plan de carrera, que hoy no existe dentro de la industria. Son una serie de puntos que hay que discutir, dentro de los cuales también esta la paritaria de los trabajadores.

-¿Qué están negociando con el nuevo ministro de Producción?

Ya estamos en contacto con Scioli, quien habló cuando transcurría el plenario y mandó saludos a los compañeros. Ya estamos trabajando con la gente de su equipo para poder, en principio, arreglar esta situación de la reglamentación. Obviamente hay que ser pacientes y esperar a que asuma, aunque consideramos que es un punto clave y se debe ordenar eso urgente, porque deslegitima toda la industria.

Apenas salió la personalidad gremial, tuvimos a la Cámara Informática de Argentina (CESSI) reconociendo al gremio y diciéndonos que esperaban que esté en el Boletín Oficial. Pero una vez que fue publicado, la cámara desconoció a la organización.

Cuando las empresas informáticas presentaron la declaración del libre deuda, el presidente de la CESSI lo primero que dijo fue que a ellos no les corresponde el gremio, porque son empresas de software. Lo que nosotros vamos a pedir en esta nueva gestión es la nulidad de todas empresas informáticas que no presentaron el libre deuda gremial.

Además, nosotros apostamos mucho por la Ley de la Economía del Conocimiento, queremos que sea mas inclusiva e ingresen mas empresas. Planteamos en el plenario que el universo de empresas tecnológicas en el país ronda mas o menos las 8.000 empresas y que en la ley solo figuran 400.

Lo que queremos es que no sea un modelo de concentración, sino que sea mas amplio y puedan ingresar mas empresas. Si para eso hay que discutir algunos temas, como normas, reglamentación e inclusivo la ley, vamos a trabajar para impulsarlo para que ingresen mas organizaciones. Lo que queremos es que les llegue a todos, no solo a 400 compañías, de las cuales, los fondos que están destinados, solo cuatro empresas se distribuyen el 50%.

-¿Cuántos Afiliados tiene el gremio actualmente?

Nosotros estamos entre afiliados y solidarios al rededor de 4.000 trabajadores, varía según el periodo. Nos gustaría que se unan todos los que puedan y tener todo el universo de trabajadores afiliados.

Hoy, es muy violento el accionar de las empresas para con el gremio. Cada vez que queremos presentar a los trabajadores o a los afiliados, para que les puedan hacer los descuentos o los reconozcan como afiliados. Por eso necesitamos el convenio colectivo, ya que esto también es un ordenador.

Aquí el saludo de nuestro Presidente @alferdez pic.twitter.com/puZhUCyuLd — AGC - Trabajadores Informáticos (@AGCArgentina) June 5, 2022

En el plenario, una de las cosas que se planteó fue el modelo sindical, el más modelo exitoso que es que Alemania usó en la postguerra con un acuerdo entre el capital y el trabajo. Así, permitió que los trabajadores organizados puedan tener hasta directores en las empresas que defiendan el interés nacional.

Lo que están haciendo las empresas argentinas es orientando este modelo al americano: desde Amazon o Google se organizaron las empresas para trabajar activamente en contra de la organización gremial. Por eso, el presidente Joe Biden tuvo que emitir una opinión al respecto, para que no hagan trampa y vuelven hacer la elección en Amazon, que el propio sector empresario había hecho fraude quitándoles las urnas a los trabajadores que habían votado.

El sector informático argentino, lamentablemente, se orienta el comportamiento de las empresas estadounidenses contra el modelo sindical. Me parece que falta un diálogo serio y responsable entre el sector empresario y los trabajadores organizados, con la representatividad y legalidad suficiente.

-¿Por que dice que el modelo de acción de las empresas es violento?

Por ejemplo, Accenture no permite que los trabajadores puedan afiliarse al gremio. Y Globant es la principal empresa que orienta su trabajo de recursos humano en contra del modelo sindical.

(Sergio) Candelo, el presidente de la CESSI, hoy tiene más monotributistas contratados que empleados formales. Eso es real.

-¿Qué te gustaría que suceda en esta nueva etapa?

Esta industria somos todos: las universidades, las comunidades, las ONG, los centros de formación, los centros de investigación. Lo que tenemos que lograr es sentarnos y entre todos trabajar por la industria.

El Estado y los argentinos hacemos un esfuerzo enorme para que se pueden desarrollar las tecnológicas que generan trabajo y genera divisas. Lo que planteamos es que ya que le damos todo ese beneficio, tiene que llegar a los trabajadores y sus familias. Por eso, promovemos una mesa de negociación paritaria para que los recursos que ponemos todos los argentinos vuelvan a la gente.

Me parece que tenemos que hablar con la verdad, plantear que de acá a nueve años vamos a tener 400.000 trabajadores adicionales, es mentirle a la gente. Porque para eso se deberían generar más de 40.000 puestos nuevos por año, lo que es imposible. Esos números se caen solos.

Pero sacando eso, me parece que tenemos que impulsar todos esta industria, ya que es una fuente de esperanza para el desarrollo nacional.

Pero si seguimos en este camino, en el que se concentra la economía, sin controles sobre las exportaciones, ingreso de divisas ni paritarias para los trabajadores, lo único que vamos a lograr es una frustración de la gente: será una de las industrias en las que se pagan los sueldos mas bajos y no vamos a poder concretar eso que todos anhelamos.

-¿Cómo se puede enfrentar la creciente fuga de talentos en la Argentina?

En principio creo que debemos ser mas competitivos, ya que si viene una empresa extranjera y ofrece una fuerte cantidad de dólares al freelance, también se la está ofreciendo a nuestras empresas.

Entonces, como primer paso deberíamos hacer una recomposición salarial y empezar a discutir las paritarias, en las que el gremio junto con el sector empresario pueden comenzar a buscar cuáles son los beneficios que realmente le sirvan al trabajador o qué hacer para que se decida a quedarse en la Argentina.

Por ejemplo, el gremio es una herramienta fenomenal para ayudar a los trabajadores a que tengan una caja complementaria; planes de vivienda, vacaciones e incluso salud; y distintos tipos de esquemas que puedan ayudar al trabajador a que se quiera quedar. Creo que lo que falta es diálogo.

-¿Por qué podría ser una buena opción para los freelancers unirse al gremio?

Desde el 2004 y 2005, cuando la CESSI hacia el evento "Trabajo del Futuro", planteaban al freelancer como el modelo ideal al que se debería apuntar.

En ese entonces, nosotros ya nos quejábamos porque consideramos que eso es un engaño al fisco argentino. Lo que pasa es que ahora esto creció tanto que les está jugando en contra.

Consideramos que el tope de u$s1.000 es irrisorio, no le sirve al freelancer ni a nadie. Lo que nosotros no queremos son freelancers que trabajen para las empresas nacionales. Esto no se logra persiguiéndolos o amenazándolos con denuncias penales, sino hay que abordar este tema de forma inteligente.

Esto se da por ejemplo ofreciendo servicios con las empresas y salarios acordes, porque los sueldos que presentan las empresas en Argentina son muy bajos comparados con el resto del mundo. Asimismo, no siempre los trabajadores van por el salario: a veces también eligen un puesto por los los desafíos que se le plantean en esa función.

Es por eso que debemos pensar en nuevas herramientas sociales y desafíos para atraer al trabajador a que se quede acá y que quiera dejar de ser freelancer.

En muchos casos, con freelancers que hemos hablado, nos comentan que es verdad que hoy hay una ventana abierta de oportunidades en la que se puede hacer una gran diferencia a nivel salarial por el tipo de cambio. Pero esto es algo temporal que no cuenta con ninguna visión a futuro.

La idea es que ese trabajador pueda tener una oportunidad real dentro de la industria