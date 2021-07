Uno de los países más poblados del mundo prohibió a Mastercard: ¿por qué?

Mastercard no es la única, el banco central de dicho país ya había actuado en abril en contra de American Express y Diners Club International

En lo que se podría denominar como una jugada bastante polémica, el gobierno de Narendra Modi endureció en los últimos años su postura contra las compañías de tarjetas extranjeras.

En sintonía con este tipo de políticas, el banco central ya había actuado en abril en contra de American Express y Diners Club International, también por violaciones similares. No obstante, de las grandes compañías de tarjetas de crédito en India, solo que da en pie Visa.

¿Por qué las restricciones?

Las reglamentaciones de soberanía de datos del banco central, fuertemente resistidas por las firmas extranjeras, exigen que todos los datos relacionados con clientes indios deben ser almacenados exclusivamente en la India. Estas medidas van a tener profundas consecuencias en el sistema financiero y fintech del país, según informó el sitio Mercado.

Asimismo, para Mastercard, esta decisión es un golpe fuerte ya que la India es uno de los mercados más importantes. Este cuenta con cientos de millones de de personas que están abriendo cuentas bancarias, obteniendo tarjetas de débito o crédito, usando pagos móviles por primera vez y la compañía tenía 33% de participación en el mercado de tarjetas en 2020.

Por su parte, los especialistas opinan que el gran beneficiado con estas políticas restrictivas será RuPay, un sistema de tarjetas manejado por la National Payments Corporation of India.

Por otro lado, el otro beneficiario de la prohibición sería la Interfaz de pago unificada (UPI), un sistema de pago digital en parte de propiedad estatal. Estos pagos se realizan de una cuenta bancaria a otra sin mencionar beneficiario, y pueden reemplazar las tarjetas. El proceso de pago con UPI es más fácil, rápido y seguro. Por eso compite con los pagos con tarjeta, ya que no tiene cargos por transacción, como ocurre con las tarjetas de crédito.

Binance quedó betado

El organismo de control también emitió una advertencia a los posibles inversores en criptomonedas. "Tenga cuidado con los anuncios en línea y en las redes sociales que prometen altos rendimientos de las inversiones en criptoactivos o productos relacionados con criptoactivos", aconsejó.

"Binance Markets Limited no tiene permitido emprender ninguna actividad regulada en el Reino Unido", dijo en un comunicado la Financial Conduct Authority (FCA) y agregó que "ninguna otra entidad del Grupo Binance tiene autorización, registro o licencia para llevar a cabo actividades reguladas" en territorio británico.

Por su parte, Binance Markets Ltd había pedido ser registrada, pero según fuentes citadas por el diario británico Financial Times, retiró recientemente su aplicación, lo que fue confirmado por la FCA, que revisó exhaustivamente la plataforma en las últimas semanas aunque declinó precisar si decidió no aprobarla para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

"Si bien no regulamos los criptoactivos como Bitcoin o Ether, sí regulamos ciertos derivados de criptoactivos (como contratos de futuros, contratos por diferencias y opciones), así como aquellos criptoactivos que consideraríamos 'valores'", dice el comunicado de la FCA. "Una empresa debe estar autorizada por nosotros para anunciar o vender estos productos en el Reino Unido".

La decisión es un duro golpe para el exchange de criptomonedas más grande del planeta, dirigido por Changpeng Zhao

Binance, que no tiene una sola ubicación para su sede, generalmente permite a los usuarios intercambiar derivados criptográficos, incluidos futuros y opciones. Pero a medida que los operadores minoristas se prepararon para la negociación de acciones las 24 horas del día durante el año pasado, la bolsa ofreció a los inversores la opción de negociar fracciones de acciones utilizando un corredor alemán como intermediario, según el Financial Times, según publicó el sitio de Filo News.

La plataforma está siendo investigada también en EEUU y en Japón, cuyo regulador financiero emitió recientemente alertas diciendo que Binance estaba ofreciendo servicios en el país, sin tener autorización para hacerlo.

Un vocero de la FCA citado por la agencia Bloomberg dijo además que "un número significativamente alto de negocios de criptomonedas no cumplen los estándares requeridos en materia de control de lavado de dinero", lo que resultó en que más del 90% de las plataformas que habían pedido permiso para operar retiraron sus pedidos.