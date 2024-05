A la par del boom de las criptomonedas en 2021, donde Bitcoin (BTC) estaba en boca de todos y marcaba un récord histórico que rozó la órbita de los u$s69.000, los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) no se quedaron atrás y comenzaron a movilizar millones de dólares.

Estas piezas digitales únicas no fueron concebidas como monedas (como el caso de Bitcoin o Ether). Por eso son "no fungibles", es decir, no es posible intercambiarlas (o gastarlas) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

En diálogo con iProUP, el experto en el ecosistema cripto y docente en FRI.CRYPTO Camilo Rodríguez aclara que estos tokens no fungibles se diferencian por una característica clave: son un activo que no puede liquidarse si no hay un interesado en comprarlos.

Desde Lemon añaden que estos se transformaron en la última tendencia en el ecosistema cripto al salir al mercado por ser un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

El concepto detrás de los NFT es revolucionario porque permite crear, por primera vez en la historia, bienes digitales escasos y únicos. Además, este activo digital puede ser una canción, una obra de arte o hasta el certificado de propiedad de un inmueble.

Dada su carácter único, también pueden crearse coleccionables digitales. Un ejemplo claro son las cartas digitales de Lionel Messi, cuyo valor en una subasta de Sorare (el equivalente al Gran DT Cripto) llegó a equiparar el precio de un departamento monoambiente. No sólo eso: el crack rosarino hasta lanzó su propia colección.

Por qué los NFT se transformaron en un aliado clave para los artistas

En diálogo con iProUP, la artista argentina Ornella Ruiz Díaz confiesa que los NFT se transformaron en un potenciador para su carrera.

"Los tokens no fungibles son un territorio inexplorado para los artistas que crecimos haciendo carrera desde el mundo tradicional del arte", asegura a iProUP, y confiesa que transformar sus obras al universo digital le permitió expandirse "porque me ubicaron en un lugar privilegiado donde muchos pares me tomaron como un referente en la región".

Ruíz Díaz, quien cuenta con participaciones en ediciones de Labitconf y realizó una puesta en escena que incluyó la quema de parte de sus obras para simbolizar el paso del mundo material al digital, reconoce que los NFT no solo le permitieron vincularse con otras disciplinas y formatos -como la realidad inmersiva- sino también un beneficio económico.

"No se puede perder de vista que el mundo del arte es un espacio elitista. Es difícil irrumpir y llegar a ser conocido y el mundo blockchain a mí me lo permitió. Hoy recibo propuestas por los trabajos que mecioné y esa proyección para mi es fantástica", celebra, y añade que "además de las obras que vendí como NFT, se generó un rebote en venta de obras de arte en formato tracicional".

Pero pese a que las cifras que mueve el sector no se equiparan con las operaciones millonarias que se registraron años anteriores, "hay mucho por explorar y no hay darse por vencido si aún no se pudo generar dinero en este ecosistema digital", aconseja la artista.

El NFT de Messi en Sorare se subastó a más de u$s56.000 en ETH

"Muchos colegas intentaron ingresar en el ecosistema de los NFT, pero sin hacer mucho camino. Optaron por la vía rápida. Solo subieron sus obras a las plataformas de venta como OpenSea y ese no es el camino correcto. Es como dejar una pintura colgada y esperar que la vean. Como artistas, el 50% es el trabajo y la otra mitad es difusión y los NFT te permiten mostrarte en redes sociales", señala.

En ese sentido, Ruíz Díaz suma que el sector tiene la barrera del idioma, "porque está todo el mercado fuerte en inglés y los coleccionistas fuertes están en Estados Unidos, Asia y Europa, donde hay muchos compradores".

¿Qué ocurrirá con los NFT y el arte?

"Mi proyección es que de acá a 10 años vamos a estar en los libros los que supimos abrir estas puertas y adoptar las nuevas tecnologías", vaticina la artista, mientras que Rodríguez explica a este medio que si bien los NFT generaron un boom, "un estallido relámpago en el mercado a mediados de 2021 y se mantuvieron en alza hasta inicios de 2022", tiene una mirada optimista hacia el futuro del sector, pero con cifras menos impactantes.

"Estos activos, analiza el experto, se transformaron en una alternativa de inversión rápida para aquellos usuarios que buscaban mostrar su arte al mundo y posicionarse de forma internacional velozmente, sin tener que pasar por galerías de arte o intermediarios que les mermaran las ganancias por las comisiones", resalta.

Rodríguez aclara que "no se debe pasar por alto que en el mundo del arte se pagan grandes comisiones en el camino que recorrer la obra hasta que llega a manos del comprador", pero advierte que en la actualidad mermó el interés.

En ese sentido el experto subraya que en la historia de las criptomonedas "hay una narrativa de mercado, que inició con el segmento de los videojuegos en 2020, después pasó al año siguiente a los NFT y el arte, y hoy en día está en las conocidas como memecoins y la moneda que más te haga reír en ese sentido".

"El mercado salta de una narrativa a o otra, siempre buscando comprar esa narrativa. No es que el dinero se fue del mercado, simplemente se trasladó hacia otro rubro dentro del mundo de las criptomonedas y blockchain", completa.

Ruíz Díaz planea presentar 10 obras en formato NFT por año

"Seguramente vuelva a generarse una revolución dentro del universo de los NFT en los próximos años, pero no lo veo como un instrumento masivo, sino que se mantendrá dentro del segmento artístico y no tendrá la misma atención que cosechó años atrás. Pero seguirá estando y brindándole un puente a los artistas que deseen promocionarse y se parte del mundo de las criptomonedas".

Y concluye: "Considero que falta una curva de adopción y de educación para que las galerías y los artistas terminen de comprender cómo funcionan los NFT".