Boom NFT: esta reconocida artista quemará sus obras para dar el salto al mundo de los tokens

La artista adelantó que "hará arder" una de sus colecciones para reivindicar a los tokens no fungibles y "romper las viejas estructuras". ¿Quién es?

La artista Ornella Ruíz Díaz quemará sus obras de arte que forman parte de su primera colección "The Room" para reivindicar al universo de los tokens no fungibles (NFT), formato digital en el que estas pinturas estarán disponibles y por el cual se puede certificar la creación de piezas inmateriales únicas.

El evento será este sábado a las 21 en su taller en la Ciudad de Buenos Aires y al cual concurrirán sus colegas y expertos del mundo cripto.

Además, será trasmitido desde sus redes sociales para todos aquellos que quieran seguirlo en vivo.

En diálogo con iProUP, Ruíz Díaz revela que su iniciativa está inspirada en Yves Klein, considerado como el precursor de los NFT, y en varias celebridades del mundo del arte que protagonizaron momentos autodestructivos de su propia obra y que quedaron en la historia.

En 2017 Ornella Ruíz Díaz ganó la beca para creación de proyecto del programa ‘Escena pública’ becada por el Ministerio de Cultura de la Nación.

Ruiz Díaz: por qué tomó la decisión de quemar sus cuadros

Uno de los ejemplos descriptos por la pintora fue la quema que organizó Marta Minujín en junio de 1963, acto en el que la autora permitió a sus colegas que intervengan sus vanguardistas creaciones.

También se inspiró en Pete Townshend, el guitarrista de The Who, quien destrozó su guitarra eléctrica en un directo en el pub Railway Tavern de Londres en 1964 y en Jimi Hendrix, que en 1967, en pleno espectáculo en California y frente a 50.000 fanáticos, encendió su instrumento y se arrodilló junto a las llamas.

"Hay que romper con las viejas estructuras. Es muy aburrido", aclama la pintora, famosa por su arte circular, un formato reconocido por su complejidad.

Ruíz Díaz planea presentar 10 obras en formato NFT por año

El nuevo universo virtual

La colección The Room es la primera que presentará Ruíz Díaz en formato NFT, pero no es su debut en el mundo de estos activos digitales que cada día suman más usuarios.

En febrero pasado pintó en vivo en Espacio Bitcoin y su cuadro fue transformado allí mismo en un token no fungible, el cual fue subastado por un valor de u$s250.

En 2018 ganó la beca '' Pensar con los Ojos'' con Marcela Gaspieri

"Siempre estoy buscando lo nuevo, salir del cuadro. Y los NFT son una oportunidad muy grande porque les permiten a los artistas tomar todas las decisiones, algo que no ocurre si se quiere exponer en galerías. Permiten la democratización del arte", subraya.

Las obras de Ruíz Díaz estarán disponibles en Blockchain Art Gallery (BAG).

Revolución NFT

Los tokens no fungibles o NFT son el nuevo grito de la moda cripto. De hecho, artistas, deportistas y celebridades están apostando a este nuevo negocio en crecimiento.

De acuerdo con cifras BNP Paribas L'Atelier a los que accedió iProUP, el mercado de NFT:

Facturó más de u$s177.000 millones en 2021

El artista digital Beeple realizó la mayor venta: u$s69 millones

Así, esta nueva tecnología abre una nueva forma de ingreso a los creadores de contenido y también una novedosa posibilidad de inversión.

El protocolo detrás de los NFT es revolucionario porque permite crear, por primera vez en la historia, bienes digitales escasos, únicos y por lo tanto coleccionables.

NFT: por qué generan furor en todo el planeta

Los tokens no fungibles no son divisas digitales. Por el contrario, son la versión digital de un bien no financiero.

Se diferencian de las monedas digitales porque: