Este exchange de criptomonedas apuesta a los Fan Tokens: cuál es y con quién realizó el proyecto

El club de fútbol brasileño Santos ha anunciado a Binance como su nuevo patrocinador y licenciatario de fichas de fan y NFT.

Por lo tanto, la correduría de activos digitales más grande del mundo estampará su marca en la camiseta oficial del club y en el uniforme de entrenamiento en el partido del domingo contra el Internacional.

La asociación generaría inicialmente u$s 10 millones para el Club y la marca permanecerá allí durante los próximos tres años.

El CEO y cofundador de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, comentó que Binance Fan Token representaba una "nueva y poderosa forma para que los fanáticos expresaran su apoyo y amor por sus equipos favoritos".

New #Binance Fan Token: $SANTOSThe @SantosFC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters.Learn more ??https://t.co/7J71a2Vinc — Binance (@binance) November 26, 2021