El mundo cripto llega al teatro: ¿que reconocida firma brindará una función humorística en el país?

La marcha hacia la adopción masiva tecnología Blockchain y las criptomonedas dio pasos significativos en 2021, en gran medida gracias al crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT), que empujaron a los criptoactivos al centro de atención de los medios de comunicación.

Con el objetivo de ampliar esa tendencia de captar nuevos usuarios, empresas del sector ofrecen cada vez más servicios relacionados al mismo. Pero una en particular sorprendió con la noticia de que llevará su negocio al teatro.

Se trata de Binance, uno de los exchange de Bitcoin y criptomonedas más grandes del mercado, el cual organiza el Binance Comedy Fest en Buenos Aires, Argentina, un evento humorístico con temática cripto de fondo.

La función contará con comediantes de lujo sobre el escenario, la cual se llevará a cabo en el Teatro Picadero, ubicado en Enrique Santos Discépolo 1857 el próximo 29 de noviembre a las 21:00 horas. Los mismos serán:

El objetivo de la firma con esta iniciativa es promover el uso de su pasarela de pagos con criptomonedas, Binance Pay. Tan así que, de hecho, se es el único medio habilitado para realizar el pago de las entradas, que tienen el precio de 1 BUSD, equivalentes a unos $210 actuales.

"La venta de entradas será exclusivamente con Binance Pay y estarán registradas bajo su Binance ID", detalló el exchange. La firma recomienda a quienes asistan, concurrir 30 minutos antes del show para el retiro de entradas.

Además, sugiere acercarse con una captura de pantalla del registro de transacción para que sean más fáciles de identificar.

Según el sitio CriptoNoticias, aún quedan entradas disponibles para la función. Una vez agotadas, el código QR de Binance Pay será deshabilitado y el usuario será notificado con el mensaje: "Error de pago, la cuenta del beneficiario está congelada".

En este sentido, la compañía también recuerda que para poder emplear Binance Pay es necesario primero tener una cuenta registrada en Binance y contar con la aplicación en un teléfono inteligente con Android o iOS.

Con el fin de comprar las entradas, deberá disponerse de Binance USD (BUSD), el token estable de Binance, ya que solo serán vendidas con esa criptomoneda.

Los comentarios en las publicaciones de Binance en redes sociales resaltaron que, campañas como esta, para promover el uso de Binance Pay, son necesarias si es que la multinacional planea instalar su adopación masiva dentro del rubro en el país.

Otro de los signos más significativos de la adopción masiva en 2021 fue el aumento de los acuerdos de patrocinio y asociación entre las empresas relacionadas con las criptomonedas y otras organizaciones importantes, como equipos y organizaciones deportivas profesionales, así como celebridades populares e influencers.

Crypto.com sorprendió al mundo al anunciar la firma de un acuerdo de derechos de denominación de 20 años con la empresa líder en deportes y entretenimiento AEG para cambiar el nombre del Staples Center de Los Ángeles a "Crypto.com Arena", indicó Cointelegraph.

We're extremely proud to announce that Staples Center, Los Angeles' most iconic arena is getting a new name: https://t.co/vCNztATkNg ArenaAs part of this 20 year partnership, we're also excited to welcome the @Lakers & @LAKings as our newest partners! pic.twitter.com/KCfYKySDRt — Crypto.com (@cryptocom) November 17, 2021