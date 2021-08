Bitcoin sube en medio de los debates por el proyecto de regulación en EE.UU.

Bitcoin (BTC), la criptomoneda más popular subió un 5,4% y quedó en u$s46.245 por unidad, según el índice de precios de CoinMarketCap, durante la sesión de Nueva York.

El repunte es una continuación del impulso reciente: la divisa ganó aproximadamente un 17% durante la última semana, tras estar por debajo de los u$s30.000 por unidad hace pocos días.

La tendencia en alza que lideró BTC, inspiró a todo el ecosistema, ya que otras de las criptomonedas de mayor capitalización también experimentaron aumentos significativos de precios en los últimos días. Un claro ejemplo es Ether (ETH), que aumentó más del 20% durante la última semana para sobrepasar los u$3.000 por unidad.

La recuperación del mercado se produce en medio de un controvertido proyecto de ley impositivo en EE.UU que acaba de ser aprobado por el Senado del país.

El proyecto de ley aumentaría la presión sobre los criptoactivos y sus adoptantes, ya que, a partir de ahora, los usuarios de monedas digitales tendrán que informar las presentaciones que efectúen en el sector al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Asimismo, una enmienda sobre la recientemente aprobada norma podría sofocar la innovación en el espacio criptográfico, según algunos críticos.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, describió al debate sobre el proyecto de ley como un "momento clave" que "definirá nuestro futuro", y tuiteó que la enmienda de último minuto propuesta por el senador Mark Warner decidiría arbitrariamente el destino de las tecnologías criptográficas fundamentales. "Esto es desastroso", critíco.

1/ There are a few key moments that define our future. One is happening now in the Senate w/ the infrastructure bill. At the 11th hour @MarkWarner has proposed an amendment that would decide which foundational technologies are OK and which are not in crypto. This is disastrous. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 6, 2021