¿Qué significa minar criptomonedas y para qué sirve?: el ABC para introducirte en este negocio millonario

Minar monedas digitales es algo que quizá te has planteado alguna vez pero no te atreves a dar el salto, ¿cómo calcular si vale la pena?

Tal vez has escuchado a alguien que su primo "mina monedas digitales" pero no entiendes qué significa ni cómo lo hace ni si de verdad merece la pena. El valor no es constante y depende de muchos factores, por eso es importante aprender a calcular la rentabilidad de minar las monedas digitales o acceder a herramientas que lo calculen por ti. Así sabrás si merece o no merece la pena.

Puedes hacer los cálculos tú mismo pero no siempre serán tan efectivos o no siempre acertarás. Pero hay calculadoras de monedas digitales que te dirán la rentabilidad atendiendo a una serie de criterios. Eso sí, empecemos por el principio: cómo se minan, quién puede minarlas, cómo podemos minar en casa y lo más importante: ¿son rentables?

Minar monedas digitales puede ser todo un desafío, en lo que hay que medir los pros y contras de la operación

Minar monedas digitales es, como hemos explicado, el "acto" de crear las monedas a cambio de ganarlas. Como recompensa, los mineros pueden recibirlas y no tienen que comprarlas ni realizar ningún tipo de operación para hacerse con ellas.

Cómo se minan

Para minar monedas digitales se requiere resolver cálculos matemáticos gracias a una potencia informática. Es decir, tú "prestas" tu equipo a redes P2P para realizar cálculos, para procesar transacciones y sellar los bloques. Cada transacción de bitcoins, por ejemplo, forma parte de un bloque. Y cada uno de los bloques con transacciones deben ser sellados. Todo esto se hace con cálculos matemáticos realizados a través de ordenadores que están funcionando 24 horas al día durante todos los días, conectados y consumiendo todo el tiempo.

Para la minería de monedas digitales no basta con un portátil antiguo que estés usando, no. Hace falta potencia y un buen rendimiento. Para poder llevar a cabo este proceso de minaría se necesitan equipos potentes que en ocasiones superan los 1.000 euros y se trata de aparatos especializados como suelen ser los ASIC (Circuito de Aplicación Específica) creados especialmente para la minería y con mayor poder o capacidad para realizar esta labor.

Cooperativa o "pool"

También encontrarás que hay personas que se unen para crear monedas digitales a través de la minería. Todos los miembros trabajan de forma conjunta para recibir la recompensa y es más seguro gracias a que tenemos más potencia. Además, podemos ser capaces de resolver un bloque y conseguir así lo lo que queremos.

Qué debemos tener en cuenta

A la hora de minar monedas digitales no podemos únicamente decidirnos a hacerlo y empezar. Hay que tener en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, puede que tengas el equipo preparado y decidas hacerlo pero, ¿merece la pena? Depende. No solo depende de tu ordenador sino que debes tener otros factores en cuenta:

El equipo y el coste del mismo

La competencia que haya en ese momento

El precio de la luz y el consumo energético de estar conectado 24 horas

La refrigeración que requieren los equipos y su correspondiente energía

La rentabilidad de la moneda digital en ese momento

La moneda digital que queremos minar, variará de una a otra

¿Es rentable minar criptomonedas?

No es una pregunta que pueda responderse con sí o no. Depende. Depende del momento, depende del ingreso que hagamos con las monedas digitales, de lo que nos cuesta la energía, de cuánto nos hayamos gastado en el hardware de minería. Y depende, claro, de la moneda. Dependerá de lo que estemos invirtiendo que nos resulte rentable o no. ¿Y cómo lo sabemos? La mejor forma de hacerlo es usar calculadoras específicas.

Lo primero que debemos tener en cuenta es: ¿qué moneda digital queremos minar? No es la misma rentabilidad en todas en el mismo momento. Tampoco es la misma rentabilidad en la misma moneda digital o moneda un día u otro, una semana u otra. Por eso las calculadoras son la mejor forma de saber si merece o no la pena aunque tú puedes calcularlo si tienes los datos, si calculas todo lo anterior… Pero no merece la pena hacerlo manualmente y estas herramientas son fundamentales para tener la información a mano siempre que necesites y totalmente fiable para decidirte por una u otra.

¿Qué nos piden las calculadoras?

Para darnos un dato fiable, nos suelen pedir que rellenemos algunas casillas:

Hash rate. Esta es la más importante: se trata de la tasa de hash, la unidad de medida de la potencia de procesamiento de las monedas digitales. Es uno de los conceptos más básicos que debes saber e indica la cantidad de operaciones computacionales que tu equipo o un minero en concreto puede realizar. Si no lo sabes, puedes buscar en Internet el modelo de tu equipo junto con las palabras "hash rate" o "mining" y encontrarás resultados que te ayudarán.

Cantidad eléctrica que consume el equipo que estás utilizando

Coste de la electricidad según los datos de tu tarifa contratada en casa

Coste del hardware que estás empleando en gastarlo

Tarifa de la Pool si estás en una o el porcentaje de la misma

Comisión del software de minería (sólo en algunas comparativas)

Tener un equipo potente, tener en cuenta el costo de la electricidad, y una buena conexión a internet son fundamentales si se quieren minar monedas digitales

Automáticamente la mayoría de calculadoras te darán los datos sobre el valor de la moneda digital que hayas elegido, la dificultad de la minería y los datos de recompensa. No solo te permitirá ver la rentabilidad de una moneda sino que todas ellas tienen diferentes opciones para que elijas cuál te gusta o conviene más. Así sabrás si en ese momento realmente merece o no merece la pena. Y en cuál.

Otra de las ventajas de ser la rentabilidad de las monedas digitales con estas calculadoras es que podrás elegir cuál de todas quieres minar. En un simple vistazo podrás ver en tiempo real todas las monedas digitales, el precio y sus fluctuaciones. Pero podrás usar las calculadoras de las páginas web para elegir exactamente la que mejor te venga. Además, algunas de ellas te dirán cuál es la que más te conviene una vez que hayas rellenado los datos anteriores de Hash rate, hardware, etc.

Calculadoras de rentabilidad

Las páginas varían aunque todas te ofrecen prácticamente lo mismo y tienen en cuenta los factores anteriores para darte un resultado. Puede que alguno no se repita en todos (por ejemplo no todas te preguntan el valor del software) pero casi siempre las webs son similares por lo que podrás elegir la que más te guste o más cómoda te resulte. Todas ellas permiten hacer un cálculo de la rentabilidad en tiempo real. Puedes comparar cuál de las monedas te permitirá tener mayor bonificación, cuál es más difícil minar en ese momento…

CoinWarz

Esta es una de las webs más sencillas que vas a ver y sólo tendrás que elegir el algoritmo y rellenar los diferentes apartados para tener un resultado en la calculadora. Una de la ventajas es que te mostrará las mejores monedas, las monedas más rentables en ese momento, los ingresos, las ganancias, etc.. si tocas sobre cualquiera de las monedas verás un gráfico del precio o podrás acceder a la calculadora donde te pedirán los datos y te darán resultados de beneficios, posibilidades, ventajas, recompensas estimadas, costes…

CryptoCompare

Una de las mejores calculadoras de rentabilidad de monedas digitales es Cryptocompare con todo tipo de monedas disponibles. En su página principal verás las distintas monedas y el precio pero también hay noticias o información y consejos. Lo interesante es su calculadora.

Para encontrarla ve a "Markets" en la parte superior del menú y de ahí ve a "Mining calculator". Tendrás que añadir una serie de datos como hashing Power, la energía consumida o el coste o el porcentaje de Pool. Automáticamente verás el resultado y podrás ir cambiando de moneda en la parte superior. Permite saber de Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash…

Whattomine

Otra de las mejores webs para calcular la rentabilidad de las monedas digitales es WhatToMine y una de las más completas. En su página principal puedes tener un vistazo general de toda la información de las distintas monedas e incluso ordenarlas o filtrar. Pero también puedes acceder a la calculadora. Para abrir la calculadora en esta web basta con que toques la moneda que quieras. Entrarás en un apartado propio donde verás toda la información necesaria, valores, datos, etc. Y tu calculadora donde tendrás que rellenar: hash rate, energía, coste, porcentajes… Automáticamente te dirá la dificultad para minar, el valor, etc.

CoinCalculators

Muy similar a las anteriores y con las mismas funciones. Una interfaz muy limpia y fácil de manejar para cualquier usuario y muy similar al anterior. Podrás ver información de prácticamente cualquier moneda virtual desde el apartado "Coins" pero también te da información sobre cuáles son los mejores hardware si quieres comprar uno porque has decidido dar el paso y dedicarte a la minería. Aquí verás los resultados de cada uno de ellos.

Y, como las anteriores, tiene su propia calculadora. Basta seleccionar en "Coins" la que quieras de todas las disponibles y automáticamente verás todos los datos y la calculadora. En la calculadora, como en las demás, tendrás que añadir el hashrate, energía consumida, coste de la energía o el coste del hardware que estás utilizando. Te dará los valores y la dificultad. Podrás ir consultando las diferentes opciones que tienes para ver cuál es la rentabilidad de minar cada una de las monedas digitales, indicó ADSL Zone.