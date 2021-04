Con Bitcoin en plena picada, ¿es momento de comprar?

En concrecto, en los últimos 7 días, bitcoin acumula una caída de 15%, por lo que gigantes financieros como el banco de inversión JP Morgan advirtieron de que si no logra recuperar pronto la suma de u$s60.000 por unidad, puede enfrentarse a un periodo prolongados de caídas.

Bitcoin (BTC) arrastra una caída semanal del 15%

Según la perspectiva de diversos analistas, los precios podrían tocar fondo en torno a los u$s50.000 por unidad. El argumento es que las inmensas compras de inversores se tradujeron en la muestra al mercado de Bitcoin como un activo capitalizado en u$s1 billón, y que por esa razón, no caería tanto por debajo del precio al contado equivalente para mantenerlo, que se ubica en la marca de u$s53.000 por unidad.

La gestora canadiense Horizons ETF recomendó a los inversores que quieran invertir en cortos en BTC que lo hagan mediante el ETF BetaPro Inverse Bitcoin. De acuerdo a la firma, "el ETF es muy diferente de la mayoría de los otros fondos cotizados en bolsa. Se permite usar estrategias generalmente prohibidas por los fondos convencionales, incluso con respecto al uso de derivados específicos, la capacidad de emplear apalancamiento y pedir prestado efectivo. Si bien estas estrategias solo se utilizarán de acuerdo con los objetivos y estrategias de inversión del ETF, durante determinadas condiciones del mercado pueden acelerar el riesgo de que una inversión disminuya de valor".

Dicho ETF, rastrea la evolución del índice de futuros móviles de Horizons Bitcoin Front Month. "Este índice subyacente rastrea los futuros de Bitcoin y es muy volátil. Como resultado, el ETF no debe verse como una inversión independiente a largo plazo", remarcó.

"El valor del índice subyacente y la exposición del ETF a los futuros de Bitcoin pueden no estar correlacionados con los precios de Bitcoin y, en consecuencia, el valor del índice subyacente y el ETF y puede bajar cuando los precios de Bitcoin suben y viceversa. La volatilidad en el precio de Bitcoin puede tener consecuencias como llamadas de margen repentinas y significativas en el mercado de futuros de Bitcoin", avisó la compañía.

Si bien parecía estar retomando el rally creciente en la semana, ayer, la criptomoneda liquidó posiciones por un valor de casi u$s10.000 y en solo minutos pasó de u$s59.000 a u$s52.000, para luego culminar la jornada en aproximadamente u$s55.000, en un movimiento brusco del valor.

El martes pasado el bitcoin rompió el récord en su cotización luego de superar los u$s64.300 por unidad, traducido en un aumento de 114% desde que empezó el año, en la víspera de la salida a bolsa de Coinbase, una de las mayores plataformas de criptomonedas.

Invertir en BTC

Invertir puede ser un negocio arriesgado. Por eso, el copy trading se está consolidando como una de las estrategias más utilizadas por aquellos que buscan incursionan en el mundo de las finanzas digitales.

El copy Trading es la posibilidad de copiar estrategias de los que más saben, es decir, de traders experimentados en comprar y vender criptomonedas. El mecanismo es sencillo, el operador que copia vincula su cuenta con del trader original, y las operaciones se ejecutan de manera sincronizada.

El beneficio es doble. Por un lado, el operador puede detener las operaciones que se copian cuando desee, y administrarlo por su cuenta cuando crea que ya puede hacerlo de manera autónoma. Y por el otro, el trader que es seguido obtiene comisiones, que pueden ser mensuales, como forma de compensación por compartir sus conocimientos.

Seguir a traders experimentados minimiza los riesgos

Plataformas

Para poder realizar copy Trading, los usuarios tienen que elegir la estrategia que quieran utilizar mediante una plataforma digital. Y cuando un trader hace una operación, se pueden copiar los movimientos de manera automática porque las cuentas van a estar sincronizadas.

Borja Menéndez Muñoz, founder y CEO de Goonder, partner de Etoro, cuenta a iProUP que: "Todos los brokers tiene que hacer una especie de formulario para ver qué tipo de experiencia se tiene. Hay diferentes legislaciones, según los países, pero la mayoría le exige un proceso de KYC (Know yours costumer) para que no puedan ofrecer determinados productos o conocimientos si no tienen la preparación para a ello."

Según el sitio copythiertrades, "los clientes van al sitio web o la aplicación comercial de una agencia de corretaje, se registran y cargan sus documentos de verificación. Una vez que se abre la cuenta, el trader le dará acceso a su plataforma de operaciones en vivo donde se puede administrar sus fondos, ya sean depósitos o retiros y comenzar a operar".

Etoro: es uno de los más famosos. Ofrece una gran variedad de pagos.

AvaTrade: Tiene un monto mínimo alto para participar. Pero es uno de los más elegidos del mercado.

Un ejemplo es Etoro, uno de las plataformas más populares, que cuenta con más de 3.000 seguidores, y opera como red social basada en el conocimiento colectivo. Se puede empezar consultando a expertos, y después volverse uno. Además, opera con diez criptomonedas diferentes.

La plataforma, también, lleva un registro de los traders con mejor rankig de inversiones, y el porcentaje de ganancia que obtuvieron en los últimos doce meses. Además, ofrece una mini biografía de cada inversor que se puede seguir.

Arriesgar capital basandose en la experiencia