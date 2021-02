Esta criptomoneda puede valer más que el Bitcoin: cuál es y cómo lo logra

Empujada por el valor y la tendencia alcista de Bitcoin, el ecosistema de criptomonedas también está alcanzando cifras históricas que alientan la inversión

La niña dorada del mundo DeFi ahora es Yearn Finance (YFI), que ha logrado superar a Bitcoin en su precio por unidad. Este infante de un par de meses de vida ha causado una sensación debido a su meteórico ascenso. 2.600% no es algo se ve todos los días. Y eso que no estamos en su máximo. Se ha dado una corrección, pero no ha sido suficiente para cerrarnos la boca. Porque esto ha sido asombroso.

El token de gobierno de YFI acaba de alcanzar 250.000 reales, igualando el precio de Bitcoin en varios intercambios. ¿Por qué se valora tanto a sí mismo?

YFI, uno de los activos más importantes en el entorno Defi (finanzas descentralizadas), superó los u$s 52.000 gracias al anuncio de que Grayscale (la empresa que posee los fondos BTC más grandes del planeta) ha pedido permiso para abrir un fondo YFI.

¿Qué es YFI?

Creado para ser solo un token de gobernanza que da derecho a las decisiones sobre el ecosistema Yearn, YFI fue lanzado sin muchas pretensiones por el programador Andre Cronje: él cree que el token no tendría valor. Pero el mercado tenía planes diferentes y YFI fue uno de los mejores activos para invertir en 2020.

El ecosistema de DeFi está también teniendo picos históricos en la fiebre actual por las monedas digitales

El ecosistema Yearn.finance se construyó directamente en la cadena de bloques Ethereum y hoy sirve para asignar fondos automáticamente a los inversores a través de contratos inteligentes, además de permitir préstamos y apalancamiento hasta 1.000 veces.

El hecho de tener solo 36.666 tokens máximos emitidos convierte al activo en uno de los más escasos del mercado, contribuyendo al aumento de precios, indicó TecNoticias.

¿Qué tiene Yearn Finance de especial? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta algarabía? Más allá de nacer en el mejor momento, podemos notar varios elementos favorables. Siempre es sano ser un poco escéptico en esos momentos de locura. Porque los estafadores con demasiada frecuencia hacen fiesta en tiempos de codicia y desenfreno. El propio boom ha ayudado al token YFI de Yearn Finance. Sin embargo, no podemos negar que también hay una singularidad.

La plataforma DeFi, Yearn Finance, hospeda varias funciones dentro de su universo. Su servicio estrella es el yield farming automático que mueve fondos entre otras plataformas DeFi. Entonces, podríamos decir que Yearn Finance es lo mejor de todos los mundos. Liquidez agregada, trading apalancado, y creador de mercado automatizado. Y, ahora, seguros. Yinsure Finance ofrece seguros para activos colocados en DeFi. Utiliza un sistema de bóvedas y gobernanza para respaldar la operación.