Mala jugada: Tesla pierde u$s 50.000 millones de cotización luego de la compra de Bitcoins

Las acciones de Tesla cayeron un 7% tras el anuncio de que había invertido u$s 1.500 millones de sus reservas de efectivo en la criptomoneda estrella

El fabricante de coches eléctricos Tesla ha registrado cómo se borraban más de u$s 55.000 millones de su capitalización bursátil desde que anunció la compra de u$s 1.500 millones en Bitcoin hace cuatro días, pero Twitter y MasterCard han ido en otra dirección.

Desde el anuncio de Tesla el lunes, el precio de las acciones del gigante del automóvil eléctrico ha caído un 7% desde los u$s 869,52 (u$s 834.600 millones de capitalización bursátil). Actualmente cotiza a u$s 811,66 (u$s 779.000 millones de capitalización bursátil).

Aunque puede haber otros factores detrás de la caída del precio de las acciones, a algunos inversores, como el estratega jefe de Baker Avenue Wealth Management, King Lip, les preocupa que mantener el 8% de la reserva de efectivo de la empresa en un activo volátil sea un riesgo innecesario, declarando: "Añadirá volatilidad a las acciones debido a la exposición a Bitcoin. Esto es mejor para Bitcoin que para Tesla."

Las acciones de Tesla son conocidas por no tener en cuenta la opinión de los analistas financieros en general; la revista financiera Barron's declaró que no más del 40% de los analistas han calificado sus acciones como 'Comprar' desde 2018.

El exanalista de Bernstein y escéptico de Bitcoin, Gary Black, declaró dos semanas antes que vendería sus acciones de Tesla si añadían Bitcoin al balance. Fiel a su palabra, anunció su salida en Twitter, pero también añadió que volverá a entrar:

Sólo 90 minutos más tarde revisó su predicción para las acciones del fabricante de automóviles a u$s 960, cayendo solo u$s 40 desde la estimación anterior de u$s 1.000. Esto llevó a algunos usuarios de Twitter a cuestionar si realmente creía en sus cifras, ya que acababa de salir de su posición.

En la venta se incluyó el hermano menor de Elon Musk y director de Tesla, Kimbal Musk, que vendió el 5% de sus acciones por u$s 25.6 millones. Otro director, Antonio Gracias, también vendió más de 150.000 acciones un día después del anuncio de Bitcoin, según los archivos de valores.

A pesar del momento, no hay pruebas de que estas ventas estén relacionadas con las recientes noticias sobre Bitcoin. Y, por otra parte, no está claro qué impacto tuvo la compra de Bitcoin en el precio de las acciones, dado que esta semana también se conoció la noticia de que Tesla había sido convocada por los entes reguladores del gobierno chino para mantener conversaciones sobre los problemas de calidad de sus coches eléctricos.

También está claro que no todos los inversores en acciones son reacios a Bitcoin. Las acciones del gigante de las redes sociales Twitter subieron tras los comentarios de que la empresa podría entrar pronto en el espacio de Bitcoin. Durante una entrevista en el programa Squawk Box de la CNBC el 10 de febrero, el director financiero de la empresa tecnológica, Ned Segal, dijo que la compañía está considerando añadir la criptomoneda a sus propios libros y utilizarla para los salarios de los empleados de Twitter.

En los dos días siguientes a la entrevista, las acciones de Twitter subieron casi un 15%, de $59.88 a $68.56, justo por debajo de su máximo histórico de $69.

Del mismo modo, las acciones de MasterCard se dispararon un 4% tras el anuncio de que soportará múltiples criptomonedas en su red esta semana.

Las grandes empresas que invierten en Bitcoin no se traducirán necesariamente en una capitalización de mercado mucho mayor: si Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, MasterCard y Google invirtieran el 8% de sus reservas de efectivo en Bitcoin, esto solo se traduciría en menos de u$s 8.000 millones de inversión en total. Eso es menos del 1% de la capitalización de mercado actual de Bitcoin. Sin embargo, eso probablemente impulsaría a otras empresas e inversores minoristas a subirse al tren de la criptomoneda, indicó Cointelegraph.