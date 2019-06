Con los tapones de punta: Mercado Libre respondió con dureza las críticas de los bancos a las fintech

Las entidades salieron a pedir más regulación, a lo que las fintech apuntaron que salen a satisfacer a un mercado que quedó fuera de la banca tradicional

Los bancos salieron a pedirle al Banco Central (BCRA) una mayor regulación sobre las fintech luego de un informe que difundió ADEBA y desarrollado por FIEL y que apuntaba principalmente a Mercado Libre.

La Cámara Argentina de Fintech, que nuclea a todas las empresas del sector, le respondió este martes a las entidades "tradicionales".

"ADEBA está saliendo a embarrar la cancha. Más allá del estudio de FIEL, que contiene afirmaciones subjetivas, se comparten algunas medidas que allí se proponen. Pero está disociado de la comunicación de los bancos, que confunde conceptos. En fintech hay muchos verticales", dijo a iProUP, Juan Pablo Bruzzo, presidente de la Cámara Argentina de Fintech.

"Nos parece oportuno reiterar, como venimos haciendo desde nuestra fundación en octubre de 2017, que sólo a través de la colaboración con el sistema financiero tradicional podremos encarar los desafíos de inclusión financiera con los que nos interpela la realidad argentina actual", remarcó.

Además, sostuvo que las firmas del sector trabajan "para la inclusión financiera de millones de personas que, por distintos motivos, han sido desatendidas por el sistema financiero tradicional".

"Las cuentas comitentes se han triplicado con la aparición de formas más simples de invertir y de ahorrar; se han otorgado miles de préstamos a individuos que históricamente no tenían acceso al crédito", añadió.

Con respecto a la regulación, desde la Cámara subrayaron que la "industria fintech está compuesta por muchos verticales (pagos y transferencias, financiamiento colectivo, préstamos, servicios fintech B2B, insurtech, inversiones, seguridad informática y blockchain y criptomonedas,) todos con características diferentes que se adecuan a las regulaciones que se aplican a sus respectivos negocios.

Las insurtech, dedicadas a los seguros on line, "están reguladas por la Superintendencia, las brokers on line están reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), las que dan préstamos no lo están porque no hay intermediación financiera. El desafío es el de la inclusión financiera, no embarrar la cancha", disparó Bruzzo.



Por su parte, Osvaldo Giménez, vicepresidente ejecutivo de Mercado Pago, creó un "hilo" en Twitter con el hashtag #Nolohizounbanco, donde destacó los avances que las empresas del segmento fintech alcanzaron en los últimos años en materia de innovación e inclusión financiera.

Según FIEL y #Adeba la evidencia sobre el efecto de las #fintechs en la inclusión financiera en Argentina es sólo anecdótica. Veamos algunas "anécdotas"... #nolohizounbanco — Osvaldo Gimenez (@osvaldo_gimenez) 18 de junio de 2019

Según el directivo, las fintech lograron los siguientes logros:

- "Innovamos creando un QR interoperable, se lo ofrecimos gratis a los comercios y en 12 meses ya hubo más de 8 millones de pagos desde celulares"

- "Democratizamos los pagos con tarjeta de crédito, duplicando la cantidad de comercios que las aceptan. Ya llevamos 900.000 dispositivos Point mPOS vendidos"

- "Le dimos préstamos con nuestro capital a más de 40.000 PYMES que no tenían acceso a crédito bancario. El préstamos promedio es de $73.000 por un plazo de 12 meses"

Te puede interesar Alerta en la City: el banco digital más grande de occidente llega a Argentina para prestar barato y 100% online

- "Logramos que casi 400.000 personas puedan invertir sus ahorros a partir de $2. Lo hicimos en 9 meses junto con @Bind, que se anima a competir y colaborar"

"Hace décadas que la inclusión financiera en Argentina es bajísima. Es más fácil excusarse en la falta de regulación, que innovar y competir", concluyó Giménez.

El pedido de los bancos

Los bancos nucleados en la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) alertaron por las "asimetrías regulatorias e impositivas" con las fintech al presentar el trabajo "Inclusión financiera en la Argentina, diagnóstico y propuestas de política" encargado a FIEL.



"Todavía existen factores regulatorios e impositivos que incentivan el uso de dinero físico en lugar de operar con dinero electrónico", apuntó Javier Bolzico, presidente de Adeba, en la presentación del trabajo que se realizó con motivo de la celebración del día del periodista.



"Además en nuestro país existen importantes asimetrías regulatorias e impositivas entre prestadores de servicios financieros regulados y no regulados, que atentan contra el desarrollo de la inclusión financiera", agregó Bolzico.



El trabajo elaborado por FIEL reclamó "necesario lograr un marco regulatorio y un tratamiento impositivo simétricos y adecuados entre los oferentes de servicios financieros, de forma que se logre la mayor competencia posible y que el resultado refleje los esfuerzos y capacidades de ofrecer mejores servicios a los clientes finales".



"Los bancos han realizado un gran esfuerzo: han realizado importantes inversiones en tecnología, abierto nuevas sucursales, centros de atención y en capacitar a sus colaboradores. Según la consultora internacional IDC, el sistema bancario fue el sector que más invirtió en infraestructura tecnológica en el país; 30% del total", indicó Bolzico.



El titular de la entidad bancaria indicó que producto de las inversiones "sólo por los bancos agrupados en Adeba aumentaron en casi 4 millones la cantidad de cuentas de ahorro y hay 2,5 millones de nuevos tenedores de tarjetas de débito".



El presidente de Adeba también destacó que el grado de uso de las cuentas bancarias todavía sigue siendo bajo, una gran parte de la población sólo utiliza la cuenta una vez por mes para retirar la totalidad del pago de haberes, y a partir de allí opera en efectivo.



El trabajo elaborado por FIEL señaló que en la Argentina, cerca del 48% de la población mayor de 15 años tiene acceso a una cuenta en una institución financiera, según la encuesta mundial Findex. "La comparación internacional revela que el acceso al sistema es similar al promedio de Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, aunque tanto la Argentina como este grupo están muy por debajo de Chile (con 74%) y también lejos de los países de altos ingresos (denominado OECD HI), en los cuales la cobertura es casi absoluta (95%)", apuntó el informe.

Desde la Cámara Argentina de Fintech señalaron, en tanto, que la decisión que tomó el BCRA respecto de las fintech fue el de ser más eficiente. "La regulación temprana atenta contra la innovación", concluyó Bruzzo. Una mirada que se tiene desde las principales organizaciones que impulsan la inclusión de los distintos sectores sociales excluidos tanto desde lo digital como desde lo financiero y que, en el caso de las fintech, logran integrar ambos mundos.