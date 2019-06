Reveladas: las 5 claves para el desarrollo de las insurtech en Latinoamérica

Juan Mazzini, analista senior de Celent, analiza los puntos fundamentales alrededor de los cuales girará el desarrollo del sector

El segmento insurtech sigue creciendo de forma imparable en los últimos años y la industria del seguro está cambiando y cambiará en la región latinoamericana. Muchos especialistas aseguran que muy pronto habrá un boom en los mercados latinoamericanos, por lo que la opinión de especialistas como Juan Mazzini, analista senior de la consultora financiera Celent, es fundamental para entender el panorama futuro.

Para Mazzini las 5 claves para que sector se desarrolle son:

1- Jugadores en acción.

Mazzini, analista especializado en seguros, señala que los actores que forman parte del sector (latinoamericano) son los emprendedores, los participantes tradicionales (aseguradoras y productores), los que financian la diferentes etapas, la comunidad que da servicios a esa industria (consultores, empresas tecnológicas) y también el periodismo".

Te puede interesar Alerta en la City: el banco digital más grande de occidente llega a Argentina para prestar barato y 100% online

A su vez considera que falta inversión para que el sector despegue: "Si uno tiene la idea pero no tiene cómo incubarla, o quién ayude a transformarla en un producto viable y después que ese mismo producto logre ser acelerado y escalado, resulta muy difícil, especialmente en América Latina donde el acceso al crédito es muy limitado para los emprendedores"

2) Insurtech y focalización: cuando menos es más

El analista de Celent considera que "no existe una compañía insurtech completa, que abarque todas las áreas del seguro. En la región una de las que más áreas contempla es Youse, de Caixa en Brasil, que vende seguros para automóvil, de vida y de hogar. Pero están focalizados solo en servicios personales". Incluso las empresas más grandes se focalizan en un producto, y cuando salen al mercado lo hacen directamente para tener la experiencia del cliente.

3) El ABCD de la tecnología para insurtech

Te puede interesar Mercado Libre sacude el tablero de la industria de fondos comunes: también las empresas podrán invertir

En charla con el sitio reportefintech.com Mazzini considera ciertas tecnologías son las que más impactarán en seguros, como el ABCD. La A refiere a la Inteligencia Artificial "porque tiene una capacidad de poder analizar mucha información en poco tiempo y llegar a conclusiones que tal vez a un humano le llevarían años". La B refiere a blockchain, porque a la industria le va a generar "elevados niveles de eficiencia". La C por cloud (nube en inglés), ya que "facilita y economiza el acceso a la tecnología, brindando capacidad de almacenamiento" mientras que la D contempla los datos (chicos, grandes, big data).

Con respecto a la innovación tecnológica, el experto considera que es difícil saber cuáles serán las más pertinentes al sector insurtech ya que eso depedenderá del "área de desarrollo de cada empresa"

4) Experiencia del cliente

El analista recalca que los proyectos que prosperen serán aquellos que logren manejar la experiencia del cliente, más allá del área en la que se focalice la insurtech. Como ejemplos menciona San Cristóbal que lanzó Iunigo, un seguro online de autos con servicios adicionales a la cobertura y Colón cuenta con E-colon, con dos líneas de seguro para motos y para hogar.

5) Regulación en insurtech: innovación y acceso a la información

Mazzini considera que la regulación es clave para el desarrollo insurtech regional. "En toda innovación siempre hay mucho de prueba y aprendizaje, entonces el regulador tiene que ser parte de eso. Dar espacio para que la innovación ocurra no necesariamente tiene que establecer antemano todas las reglas y condiciones", destacó.

El otro eje fundamental de la regulación tiene que ver con definir quién es el dueño de los datos: "estas leyes lo que dicen es que el dueño de un dato que pueden tener los bancos o las compañías de seguros es justamente el mismo cliente, por lo tanto la entidad a requerimiento del cliente tiene que poder compartirlo con una tercera parte de confianza", aclaró.

Ante la negativa de las empresas a compartir información por pérdida de la contratación de servicios el regulador tendría un "rol estratégico definiendo el tema de quién es el dueño de los datos y obligando a las entidades financieras y a las compañías de seguros a que tengan que entregar esa información a una tercera parte de confianza. Eso es lo que genera la banca abierta, su equivalente en el seguro sería opening ensure. Todo esto redundaría en mayores beneficios para los usuarios", concluyó.