Contra la corriente: el director de Netflix cree que el teletrabajo es "un gran inconveniente"

Para el director ejecutivo y fundador de la compañía, Reed Hastings, el trabajo a distancia dificulta el debate de ideas entre sus empleados

Las medidas sanitarias adoptadas a nivel mundial para reducir la transmisión del coronavirus han orillado a las empresas a continuar con sus operaciones bajo la modalidad de teletrabajo, algo que no es bien visto por Reed Hastings, el fundador y director ejecutivo de Netflix.

En entrevista para The Wall Street Journal, al ser cuestionado sobre las ventajas del trabajo remoto Hastings comentó que no encuentra ninguna y, al contrario, calificó como "un gran inconveniente" el hecho de que los empleados no "puedan reunirse en persona" para debatir ideas.

Reed Hastings es uno de los pocos ejecutivos tecnológicos que está en contra del teletrabajo

Del mismo modo, aseguró que su compañía ha retomado operaciones normales "en gran parte de Europa, Asia" y en la ciudad de Los Ángeles. Además, espera que las actividades vuelvan a la normalidad en otras locaciones entre septiembre y octubre, una vez que los empleados realicen las pruebas de coronavirus necesarias.

Asimismo, estimó que pasarán alrededor de seis meses después de que una vacuna contra el covid-19 esté disponible para la mayoría de la población para que los trabajadores vuelvan a laborar en la oficina de forma normal.

Por su parte, otras grandes compañías tecnológicas como Facebook, Twitter o Google han señalado que permitirán a sus empleados continuar trabajando de forma remota por lo menos hasta finales de este año, indicó Actualidad RT.