Dale personalidad a tus videollamadas: paso a paso, cómo agregar fondos de pantalla en Google Meet

Por ahí querés darle un mejor ambiente a tus videoconferencias, o simplemente divertirte: te explicamos como agregar fondos de pantalla en Google Meet

A todos nos ha pasado alguna vez, tienes una reunión, pero no quieres que los demás vean tu fondo. Muchos lo solucionan colocando la cámara enfrente de su librería personal. Sin embargo, otros no encontramos el espacio ideal para que conocidos o extraños nos vean desde la pantalla. Es por ello, que los fondos se han popularizado tanto en algunas aplicaciones como Zoom. En el caso de Google Meet, no se puede hacer directamente desde la plataforma, pero sí con una extensión de Chrome o una app externa. Te decimos cómo funciona y cómo colocarlos.

Aplicaciones para efectos de pantalla

Existe una opción que es descargar otra aplicación y usarla en el momento justo de tu junta o clase virtual. Una de las más populares es Snap Camera, la cual sirve para tener efectos de Snapchat en la webcam (sí, como cambiar tu rostro, una sonrisa de arcoíris, cuernos de diablo, orejas de gatito o perrito o hasta echar fuego por la boca). No obstante, si buscas en la aplicación Wallpaper, Wall o back también encontrarás solo fondos de pantalla. Puedes descargarla gratuitamente en su página web.

Esta es muy divertida, ya que agrega efectos tal cual como su prima/hermana Sanpchat. Aquí unos ejemplos:

Otras opciones existentes:

- ManyCam

- ChromaCam

- Youcam

NOTA: algunos sólo son compatibles con Windows.

Para cambiar tus fondos con las aplicaciones

Descarga una de las aplicaciones que aparecen arriba.

Una vez instalada, ingresa a Google Meet e inicia una conferencia.

Antes de invitar a los demás participantes, ve al botón de configuración en la parte inferior de la pantalla.

Entra a la pestaña de video y allí aparecerán las opciones de cámara.

Elige una y pulsa Listo.

Por último, ve a la ventana de la aplicación de tu preferencia y selecciona los fondos disponibles.

Cómo colocar fondos de pantalla en tus videollamadas de Google Meet

Otra forma es descargando una extensión directo de Chrome