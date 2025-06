Hace dos años y medio, Carolina Brom tomó una de las decisiones más valientes y transformadoras de su vida: emigrar a Estados Unidos junto a su familia y adquirir un negocio en un mercado completamente nuevo.

Esta audaz transición marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera, que la llevaría a reinventar su trayectoria profesional y ayudar a otras pequeñas y medianas empresas (PYMEs) a alcanzar sus objetivos.

Con 20 años de experiencia en marketing y planificación estratégica para grandes multinacionales en Argentina, Carolina había forjado una exitosa carrera en el mundo corporativo. Sin embargo, el deseo de enfrentar nuevos retos y aplicar su conocimiento de manera directa en un negocio propio la llevó a tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos.

El paso inicial en este nuevo capítulo fue adquirir un negocio en Florida, Estados Unidos. Los primeros meses en el nuevo mercado fueron un desafío.

En diálogo con iProUP, la experta en marketing expresa: "El mundo corporativo me dio estructura, visión y experiencia; pero también me mostró lo complejo e inaccesible que puede parecer el planeamiento para quienes están en la trinchera diaria de una PyME. Eso fue lo que me movilizó: transformar lo aprendido en un lenguaje útil, cercano, aplicable".

El desafío de abrir un negocio afuera y la primera inversión

Según asegura Brom, el primer gran desafío fue entender las reglas del juego. Emprender en otro país implica reaprender todo: desde cómo se abre una cuenta bancaria comercial hasta qué licencias se necesitan para operar, cómo funcionan los seguros, entre otras cosas.

"Cada detalle administrativo era un mundo nuevo. La clave fue asumir que no tenía todas las respuestas, y rodearme rápidamente de expertos locales: contadores, abogados, consultores especializados en pequeñas empresas".

En cuanto a la inversión inicial para abrir este negocio, la misma fue cercana a los u$s300.000. "Este dinero lo destinamos tanto a la compra del negocio como a su reestructuración operativa", explica.

En los primeros meses Carolina se encargó con su equipo de redefinir procesos, ajustar el modelo comercial y comenzar a implementar su propia metodología de planificación estratégica.

"No fue un camino fácil ni lineal, pero cada paso fue tomado con la mentalidad de aprendizaje constante y con una visión de largo plazo", indica.

La metodología que triplicó las ventas

La adaptación al nuevo entorno empresarial requirió de Carolina y su esposo, quien se convirtió en su socio, una rápida "curva de aprendizaje".

Sin los recursos amplios a los que estaban acostumbrados en el ámbito corporativo, se vieron obligados a encontrar soluciones innovadoras y eficientes para revertir la situación.

Fue en este contexto de limitaciones que Carolina recurrió a su fortaleza principal: la planificación estratégica y el marketing. Pero, a diferencia de sus experiencias anteriores, la especialista no contaba con las mismas herramientas ni con el mismo nivel de soporte.

Así, nació la idea de desarrollar una metodología simplificada que pudiera ser implementada de manera efectiva con los recursos disponibles, la cual llamó "Las Cinco O’s del Planeamiento Estratégico".

Las Cinco O’s del Planeamiento Estratégico, por sus siglas en inglés:

1. Opportunity Mapping – Mapeo de Oportunidades

2. Orchesting Strategy - Orquestar la Estrategia

3. Ordering Priorities - Ordenar Prioridades

4. Operational Planning – Plan Operacional

5. Ongoing Oversight - Monitoreo Continuo

La implementación de esta metodología condujo a cambios significativos en la oferta de servicios y en la manera de conectar con los clientes, llegando a casi triplicar los ingresos en menos de tres años.

"Tomamos control del negocio a principios de 2022, y ese año la empresa facturo cerca de u$s500.000 anuales, con márgenes muy ajustados y procesos desordenados. Dos años después, en 2024, la facturación anual supera los u$s1.300.000".

El surgimiento de Pampa Consulting: la consultora que ayuda a PYMEs

Durante este proceso de transformación, Carolina descubrió su verdadera pasión: ayudar a otros emprendedores a superar los desafíos que ella misma había enfrentado.

Esto la llevó a fundar "Pampa Consulting", una consultora especializada en planificación estratégica y marketing que ofrece servicios tanto a PYMEs en América Latina como en Estados Unidos.

El próximo paso en la carrera de Carolina es expandir su consultoría y llevar su metodología a más países de América Latina y Estados Unidos. Además, planea crear contenido educativo, como capacitaciones y guías, para llegar a más emprendedores.

"El planeamiento estratégico puede ser una herramienta poderosa si se traduce al lenguaje del emprendedor. Y eso es lo que quiero hacer a gran escala: democratizar el acceso a la estrategia, para que ningún emprendedor tenga que navegar su negocio a ciegas", concluye.