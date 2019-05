China el gran ganador con el nuevo sistema de compras y entrega puerta-a-puerta sin pagar impuestos

Desde que se modificaran tanto los montos y metodología del sistema de entrega puerta-a-puerta, han subido considerablemente las operaciones realizadas

La resolución de la AFIP -la 4447/2019-, autorizó que desde abril se instalara un nuevo servicio puerta-a-puerta para compras internacionales, a través del Correo Argentino.

El mismo no sólo aumentó los valores y cantidad de comprar que se pueden realizar -a 12 envíos de u$s 50 cada uno-, sino que se simplificó el trámite, y ya no es necesario ir a la Aduana a retirar la compra.

A un mes de haber sido implementado, aumentaron un 30% la cantidad de operaciones, siendo China el ganador, ya que se quedó con el 56% de los pedidos en el debut del sistema.

Aunque la cifra puede parecer elevada, podría serlo más, teniendo en cuenta que en el listado le siguen en orden países como Singapur, Malasia y Laos, que suman juntos otros 23%, y desde se originarían compras que también son del gigante asiático, de diferentes subsidiarias o grandes depósitos de los sitios, como Aliexpress, el marketplace de Alibabá.

En la categoría "resto del mundo" se contabilizan envíos desde "Holanda, Alemania y Reino Unido, como países principales. En menor medida, desde Suiza, España, Japón, Austria y Bélgica", detallan en el organismo que maneja Leandro Cuccioli.

No se informa públicamente en qué marketplace o cadena se realiza el pedido, pero por el momento la idea de comprar en EEUU parece no permear de todo en entre la preferencia de los argentinos: sólo un 4% de los pedidos llegan desde EEUU.

Impacta sin dudas el componente dólar, con un aumento de casi 18% sólo este año (con picos de más de 21%), el alto costo del shipping con correos internacionales y también el precio de los productos: en China son mucho más baratos. Además, Amazon, la marca que lidera el comercio electrónico en Occidente, no envía por el momento productos directamente al país.

"Todo viene desde China por un tema de precios. El nuevo sistema está funcionando mejor. Claro, no se podía empeorar. Se actualizó bien la franquicia y es todo mucho más simple. Si se tendrían que ajustar algunas cosas, como agilizar los tiempos: una compra mía tardó un mes en llegar a mi casa desde que entró al país. Además, hubo algunas fallas técnicas iniciales que se solucionaron", asegura Guido Di Paolo, que desde 2012 maneja el blog Aliexpress Argentina, con guías y consejos para comprar en el exterior.

¿Qué compran los argentinos?

"Respecto a los rubros, se destacan los juguetes (juego de cartas, animé), indumentaria, repuestos de vehículos (nuevos), celulares/tablets y obras de arte (que no requieren de una declaración jurada)", detallan en AFIP.

"Los productos van variando, antes convenía comprar zapatillas, pero ahora, con el cambio del dólar, no tanto. Por estos días se compra ropa –jean, buzos, remeras y mucho trajes de baño para mujer– y también juguetes, donde hay diferencias de hasta 70% en el valor. Luego están los gadgets y los accesorios electrónicos", detalla Di Paolo.

En casi todos los casos, por el límite de compra y de peso de cada envío (hasta 20 kilos), se trata de productos chicos que no inciden, según las autoridades, en lo volúmenes de ventas locales de esos rubros.

Detalles de la modalidad

Antes de la implementación de nuevo sistema llegaban unos 9.000 productos por día, pero era engorroso y había que retirarlos en la Aduana, en medio de largas colas y con un sistema ineficiente. Desde abril, con la nueva modalidad, se aumentó a 12.000 diario, o sea un 33% más en 30 días. "En el nuevo sistema ya se registraron más de 130.000 usuarios", detallan desde Correo Argentino desde cuya web se realizan ahora todos los trámites para que los productos lleguen directamente a los hogares.

Así, cada argentino puede ingresar al país, sin pagar impuestos, 12 envíos al año de USD 50 cada uno, no acumulables. En total, USD 600. Toda la operatoria del "puerta a puerta" se centraliza desde el nuevo Portal de Envíos Internacionales, dentro de la web del Correo Argentino.

Allí, el usuario debe cargar sus datos y los de la compra y recibirá un notificación de la llegada del envío al país vía e-mail (antes era por telegrama) y podrá seguir la trazabilidad hasta su casa de manera online. Tampoco hay que hacer más una doble notificación en AFIP.

Sin embargo, la Aduana se reserva la potestad de solicitar que el comprador retire el envío en persona si registra inconvenientes con el peso y la franquicia, por ejemplo. Eso provocó algunas demoras y protestas en los primeros días de la operatoria.

"Desde el 1° de abril más de la mitad de los envíos tuvieron una demora en la Aduana, pero que ya fue solucionado en su totalidad. Por otra parte, muchas encomiendas pasan al circuito presencial porque los usuarios marcan, en la declaración, que ignoran el contenido del envío; sea porque se trata de un regalo o porque desconocen lo que hay dentro. En estos casos, siempre se requerirá la presencia de la persona, pero a partir de los nuevos cambios pueden solicitar ser representados por el Correo Oficial ante la Aduana", detallan desde el organismo oficial, indicó Infobae.