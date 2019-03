Una startup china de inteligencia artificial expandirá sus horizontes abriéndose al mundo y a más segmentos del mercado

La compañía considera que la educación, los vehículos autónomos, o la cirugía son segmentos ya maduros para la comercialización de Inteligencia Artificial

SenseTime Group Ltd. es una startup de origen chino, especializada en soluciones de inteligencia artificial, que tiene como plan de crecimiento la expansión mundial e involucrarse en más segmentos del mercado, como coches autónomos o la atención médica.

Entre los segmentos que ya ven maduros, se encuentran la educación, los vehículos de conducción autónoma, así como la cirugía o el diagnóstico, dijo su directora general, Esther Wong.

Ahora la startup está buscando activamente inversiones en empresas nuevas que puedan beneficiarse de su propia tecnología, dijo Wong en una conferencia en Hong Kong.

Los inversores están inyectando miles de millones de dólares en startups de inteligencia artificial chinas, desde SenseTime a Face++, con la esperanza de beneficiarse de la ola de apoyo de un Gobierno que quiere convertirse en líder mundial en tecnología para el 2030.

Según se ha informado, la empresa, valorada por última vez en más de U$S 4.500 millones, se propone captar nuevos fondos este año. Wong rehusó hacer comentarios sobre el tema.

La startup se especializa en sistemas que analizan rostros e imágenes a gran escala y trabaja con minoristas e investigadores de atención médica, pero no directamente con el Gobierno chino, dijo Wong.

La compañía lleva dos años generando beneficios y ha crecido a una plantilla de 3.000 personas, de las cuales una tercera parte trabaja en investigación, dijo. SenseTime tiene su sede en Hong Kong y China.

También cuenta con oficinas en Japón y Singapur y tiene previsto abrir más en otros países."Los ingresos han estado creciendo a tres dígitos durante los últimos cuatro años. Ahora que tenemos una base más grande, probablemente no serán tan altos en el futuro", dijo Wong.

"Aunque somos una startup, el equipo fundador lleva haciendo IA durante casi treinta años".

La ejecutiva dijo que los 200 científicos de Inteligencia Artificial de la compañía serán imprescindibles para detectar oportunidades de inversión más allá de las doce empresas nuevas más o menos que ya tienen respaldo.

La meta principal de la compañía es introducir la Inteligencia Artificial AI en una serie de industrias y al mayor número posible de personas, utilizando datos para generar el algoritmo necesario a través del aprendizaje automático, dijo.

Wong también hizo hincapié en que la startup no es propietaria de esa información, la información pertenece a los clientes, declaró. "La mayoría de las empresas aún no tienen una estrategia de inteligencia artificial adecuada o no saben cómo monetizar la inteligencia artificial", señaló, según Gestión Perú.