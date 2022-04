Fabricar criptomonedas seduce a más argentinos : inversión inicial, ganancia mensual y el tema clave a mirar

La energía puede significar entre un 25% y un 50% del costo de minado de criptomonedas, y el corte de los equipos deja sin ingresos

El minado de criptomonedas tiene un insumo clave: la energía eléctrica, que alimenta a los equipos que "fabrican" las divisas digitales como Bitcoin o Ethereum.

Sin embargo, los "mineros" enfrentan una posible crisis en la Argentina: la quita de subsidios encarecerá el suministro, a la vez que la escasez de combustibles fósiles por la guerra en Ucrania podrían derivar en cortes de luz durante el invierno.

Muchos argentinos ya se volcaron a esta actividad para generar ingresos en dólares. Pagan el servicio eléctrico residencial, pero en las bandas más altas por el alto consumo, además de que la tarifa tiene diferentes precios según la localidad.

Incluso, una empresa de housing de mineros, que alquila espacios a clientes que quieran "enchufar" sus equipos, como la platense Aethernam, también utiliza la red domiciliaria, ya que distribuye "los equipos en varios galpones para no superar en ningún momento el máximo de consumo que habilita la Municipalidad", relata a iProUP su asesor comercial, Laureano Nill.

También las compañías grandes de minería, como la cordobesa Criptolab, "está conectada al tendido eléctrico como gran usuario", confía a iProUP Santiago Miranda, CEO y cofunder de la firma.

Esta empresa tiene 40% de la operación propia y el resto es de inversores que forman pools y reciben un servicio de housing. Los costos bajan por minar todo bajo un mismo techo, aunque paguen más la energía, asegura Miranda.

¿Si se les corta la luz pierden plata? Las respuestas son dispares. Miranda y Nill coinciden en que tener ciertos equipos parados no implica una pérdida, porque estas compañías complementan su operación con compraventa de criptomonedas. No pasa lo mismo con el minero domiciliario, que pierde entre u$s10 y u$s50 por día por equipo apagado.

Sin embargo, todos los actores coinciden que, pese a los aumentos, la energía en Argentina es muy barata y la actividad deja grandes rendimientos.

Los equipos de minado y el consumo eléctrico

A diferencia de Bitcoin, la "creación" de monedas en Ethereum y otras divisas se realiza mediante computadoras convencionales con varias placas de video, aprovechando el chip central de estos componentes conocido como unidad de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas inglesas).

Según Miranda, en Criptolab minan un 10% de Ethereum. El resto se distribuye en Ethereum Classic (una bifuración de ETH), Ergo (ERG), Zillika (ZILL) o Ton, el token de la red de Telegram.

Sólo empresas muy grandes se dedican a Bitcoin en el país, ya que necesitan costoso equipamiento específico conocido como ASIC, que tienen la característica de resolver un solo algoritmo pero con gran eficiencia. Además, su consumo eléctrico es el doble que el de una instalación del tipo GPU.

Una de las firmas que los utiliza es el unicornio Bitfarm , cuyos voceros aseguran a iProUP que todavía no comenzaron a minar Bitcoin en Argentina. En tanto, la firma fueguina BitPatagonia ya realiza actividades sobre esta blockchain .

"Entre el 20 y 25% de los costos de minado de Ethereum es electricidad, dependiendo de cada provincia, mientras que el minado de Bitcoin representa más del 50%", precisa un minero domiciliario consultado por iProUP que prefiere conservar el anonimato.

El experto agrega que, de manera genérica, un minero domiciliario o industrial tiene que afrontar las siguientes erogaciones:

Fijos: "La infraestructura de su instalación eléctrica y los equipos de minado que son carísimos"

Variables: "El mantenimiento de la instalación"

"Algunos consideran la electricidad como fijo y otros como variable, lo cierto es que mientras más mines, más pagás", indica.

¿Cuál es el gasto de electricidad de un minero?

Un experto asegura a iProUP que "muchos mineros caen en la compra de equipos caros y sólo gana el que se los vende, mientras que el minero se la pasa tratando de recuperar la inversión".

Por otra parte, "la gente no tiene en cuenta la seguridad eléctrica. Los cables se calientan y hay incendios. Un equipo de minado gasta 3.500 watts y un medidor eléctrico domiciliario brinda 5.000. No vas a poder enchufar ni la heladera".

El experto remarca que la diferencia entre equipos implica que "700 GPU gastan 100 Kw/hora con refrigeración, mientras que 35 ASIC consumen la misma energía y en un contenedor entran 200".

Para Miranda, "tenés que ser autosustentable, generar tu propia energía , con parques generadores de energía eólica, por ejemplo, y que la red tradicional supla a la noche cuando el resto de la ciudad usa menos".

La migración a Ethereum 2.0 dejaría a los mineros "sin trabajo" y deberán buscar otras redes

Este es el plan a mediano plazo de Criptolab en Córdoba ya que, asegura, "es endeble la infraestructura eléctrica" que existe en el país.

¿Qué es el housing de minería y qué ventajas ofrece?

Empresas como Aeternam Group o Critpolab, al dar housing a los equipos y sacar al minero del hogar, "evitan problemas de seguridad y ruidos, así como el mantenimiento 24/7", explica Nill. Y añade que "esto mejora la rentabilidad, porque en la casa, si no estás y hay un error que corta el proceso, hay que reiniciar y se pierden entre u$s10 y u$s50 por día".

"El alquiler del espacio en Aetheream es de $2.000 mientras que el minero (equipo) genera al mes alrededor de u$s1.000", puntualiza Nill, quien agrega que con entre tres y seis placas de video y "dos días de proceso, ya pagan el alquiler, la luz y los servicios". "Los equipos cuestan en promedio u$s9.000 y en promedio cada inversor tiene dos mineros, por u$s18.000 iniciales", comenta.

Sobre los cortes, afirma "Pueden estar afectados este invierno los mineros del conurbano bonaerense, pero no los que están cerca de bancos, hospitales y lugares que no podrían no tener luz".

¿Qué pasará con los mineros con la llegada de Ethereum 2.0?

Además del temor al aumento de la tarifa eléctrica, los mineros domiciliarios están preocupados por el proyecto conocido como Ethereum 2.0, anunciado para fin de año.

"Hoy, las transacciones se validan minando bloques, pero a partir del cambio a ETH 2.0 pasarán a hacerlo en un grupo de nodos que no requieren tanto poder de cálculo, pero sí tener una gran cantidad de monedas en garantía", alerta otro minero domiciliaro a iProUP. En efecto, las criptomonedas utilizan dos mecanismos de consenso :

Prueba de trabajo o Proof of Work (PoW) : mediante supercomputadoras se resuelven problemas matemáticos para validar las operaciones y se obtiene una recompensa. Es el sistema que usan hoy Bitcoin y Ethereum

: mediante para validar las operaciones y se obtiene una recompensa. Es el sistema que usan hoy y Prueba de participación o Proof of Stake (PoS): los nodos que tengan cierto número mínimo en criptomonedas dejado en garantía son los encargados de registrar las operaciones. Es un método más "ecológico" que utilizan Polygon y Polkadot, entre otras

"La primera depende de algoritmos que se ejecutan en muchas máquinas de manera descentralizada. Es lo que conocemos como minería: cuantos más mineros, mejor para la red", explica.

En tanto, lamenta que "con ETH 2.0, vamos a tener muchos menos validadores y en grandes datacenters, ya que deben ofrecer alta disponibilidad. Como no requieren mucha energía, pueden ubicarse en cualquier lugar del mundo, perdiéndose la ventaja competitiva de energía barata".

¿Desaparecerá la minería de criptomonedas?

Un minero domiciliario advierte a iProUP que ETH 2.0 tendrá grandes costos, porque "PoS depende de nodos más grandes que tienen como respaldo una gran cantidad de monedas y que se hacen cargo de la validación. Si un nodo se cae, hay penalidades y se pierde una parte de las monedas en garantía".

"Por este motivo, aunque ya existe la posibilidad de trabajar con PoS, no es común que de manera casera se haga este segundo tipo de validación", enfatiza el experto, y añade: "El resto de monedas PoW es marginal comparado con Ethereum y tienen muy poco uso".

Miranda no coincide con este diagnóstico, ya que afirma que "todavía no está resuelto cómo implementar ETH 2.0. Iba a salir en diciembre de 2020 y se postergó ya varias veces".

En la Argentina crecieron las granjas de minado por la electricidad "barata"

"El retorno en PoS está fijado en 6% a 7,5% anual. Eso está muy lejos de la ganancia en PoW, que en una red normal es de 50% al año. Si bien no necesitás hardware, tan costoso, si se requiere mucha ciberseguridad", analiza.

Según el ejecutivo, "si entra un virus, pagás la penalidad y en cinco ataques te pueden liquidar el stake. De 275.000 millones de Ethereum, 27.000 millones estarían stakeados".

Además, Ethereum no tendría el negocio "tan atado" como para arriesgarse a bajar la rentabilidad de minar por su red. "Ya pasó anteriormente, hubo mejoras que dejaron atrás otras formas de trabajar. Siempre hay oportunidades esperando saltar a la primera plana: Zillika, Ergo, Raiven , Ethereum Classic", ejemplifica.

Por este motivo, para Miranda, lo más probable es que "Ethereum bifurque la red y coexistan las dos modalidades de minería". Y que la actividad siga siendo un "brote verde" en Argentina.