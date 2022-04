Boom de argentinos que se radican en Uruguay: cómo sacar la residencia sin viajar y qué impuestos "ocultos" hay

En el país vecino existen varios tributos de orden nacional, departamental y municipal que gravan los inmuebles de extranjeros, aunque no tengan residencia

Mudarse al Uruguay fue el "plan B" de muchos argentinos que en los últimos años migraron a tierra oriental agobiados por la alta carga impositiva y la falta de seguridad jurídica.

De esta forma, el año pasado unos 12.505 argentinos tramitaron la residencia permanente en Uruguay, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino ante una consulta formal facilitada a iProUP por Raúl Sanguinetti, de Baker Tilly Argentina.

Esto equivale a un 84% más de solicitudes con respecto a las 6.818 de 2020. Sin embargo, obtenerla no es tan fácil como parece.

Residencia fiscal en Uruguay: ¿cuáles son los requisitos para obtenerla?

"Durante los últimos años, se flexibilizaron los requisitos para obtener la residencia fiscal en Uruguay, hasta el punto de que se puede obtener permaneciendo en ese territorio apenas 60 días en el año o incluso sin estar ningún día", revelan a iProUP Domingo Pereira y Guzmán Ramírez, del Departamento Tributario de Bergstein & Asoc.

Lo expertos que "para esto, la ley exige que el extranjero compre un inmueble en las siguientes condiciones", a saber:

Por u$s450.000, debiendo residir 60 días en el país vecino

Por u$s1,9 millones, sin cumplir ningún requisito

Pereira y Ramírez advierten que la tenencia de un inmueble en suelo charrúa "conlleva costos tributarios que van más allá de los impuestos que se deben abonar en ocasión de la adquisición del inmueble", advierten .

En este sentido, resaltan que "los extranjeros que se radican en Uruguay están exentos del impuesto a la renta por sus bienes fuera del país vecino, pero no de los tributos sobre los inmuebles que rigen allí".

¿Qué impuestos inmobiliarios rigen en Uruguay?

Pereira y Ramírez enumeraron los tributos que se pagan sobre los inmuebles en el país vecino:

1. Impuesto al Patrimonio

Este tributo grava la tenencia de activos en Uruguay, incluidos inmuebles y otros bienes que la persona posea en ese lugar.

Están gravados a alícuotas progresivas, dependiendo del valor de los inmuebles, según una escala con un máximo de 0,4%. Para su aplicación, no se toma en cuenta el precio de compra, sino el valor catastral, que suele ser considerablemente más bajo.

2. Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana

Este no es un tributo nacional, sino departamental. Su recaudación está destinada a las intendencias o gobiernos departamentales, y son estos los que establecen la cuantía del Impuesto de Contribución Inmobiliaria, calculado también sobre el valor de catastro.

Por ejemplo, en Montevideo, la alícuota máxima es de 1,4% pero un inmueble valuado entre u$s97.000 y u$s1.935.000 pagará la tasa de 1,2%. En el caso de Maldonado, donde se ubica Punta del Este y se radican muchos argentinos, la alícuota máxima es de 8% y se llega con una propiedad valuada sólo en u$s14.000.

3. Otros impuestos locales

A nivel departamental, existen otros tributos que impactan sobre la propiedad inmueble. En el caso de Montevideo, existe la llamada Tasa General Departamental, que se calcula aplicando una alícuota del 1 por mil sobre el valor catastral de las propiedades.

También en el departamento de Maldonado existen otros impuestos locales que tienen por materia imponible u objeto de imposición a la propiedad y se abonan junto a la Contribución. Por ejemplo:

Impuesto de Alumbrado Público: alícuota de 3,5%

Impuesto General Municipal : para limpieza y recolección de residuos, sus alícuotas que van del 2% al 5% , según el destino de la propiedad

: para limpieza y recolección de residuos, sus alícuotas que van , según el destino de la propiedad Impuesto Adicional de Videovigilancia: la tasa es de 0,55%

"La suma de todos estos impuestos, a veces ignorados al realizar la compra de inmuebles en Uruguay, puede tener un impacto importante sobre la propiedad", enfatizan Pereira y Ramírez.

Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, fue uno de los empresarios "pionero" en el éxodo a Uruguay antes de la pandemia

4. Impuesto de Primaria

Este es un impuesto cuya recaudación está destinada a financiar las escuelas públicas. También recae sobre la tenencia de inmuebles, calculándose sobre el valor de catastro. Con alícuota máxima de 0,25% que comienza regir desde los u$s96.000 de valuación fiscal.

¿Cuánto se paga de impuesto al Patrimonio en Uruguay?

El Impuesto al Patrimonio "alcanza tanto a nacionales como extranjeros que tengan activos gravados al 31 de diciembre de cada año. Incluye personas físicas, núcleos familiares o sucesiones indivisas", revela a iProUP Gerardo Tasende, del estudio GTS Uruguay.

Según el experto, "en pocos meses llegarán los vencimientos de Impuesto al Patrimonio (IP) del año 2021. Es importante recordarlo porque los argentinos muchas veces dejan de pagarlo y después tienen problemas cuando intentan vender la propiedad".

"El Monto No Imponible (MNI) de este impuesto para el 31 de diciembre de 2021 es u$s118.650, a la cotización de la divisa a esa fecha, y se duplica en el caso de núcleo familiar", precisa.

El experto recomienda "regularizar las tenencias de inmuebles que a valores fiscales superan esta cifra para evitar montos de adeudos muy significativos por años acumulados al momento y evitar inconvenientes en el momento previo a realizar la venta de los mismos".

El Impuesto al Patrimonio, punto por punto

Tasende detalla que "el plazo para el vencimiento del saldo del impuesto al patrimonio del año 2021 es el viernes 20 de mayo, mientras que el vencimiento para la presentación de la declaración jurada correspondiente es el lunes 23 de mayo", puntualiza.

"Al patrimonio fiscal resultante de la suma de todos los bienes, se le aplican tasas progresivas que van de 0,7% a 1,5% para los no residentes y 0,1% a 0,4% para el resto de los contribuyentes, entre ellos, los argentinos que obtuvieron ciudadanía uruguaya", precisa.

"El escribano público del potencial comprador de un inmueble exigirá la exhibición de las declaraciones juradas del Impuesto al Patrimonio por parte del vendedor y la regularización de esas declaraciones y pagos supone adicionar multas del 20% por el impuesto no cumplido, más los recargos correspondientes", advierte.

Además, recarca que "también tendrán un costo fiscal adicional de Impuesto al Patrimonio en caso de tener algún ingreso, por ejemplo, por alquilarlo y no declararlo, ya que las tasas de Impuesto al Patrimonio para No Residentes que no tributan Impuesto a la Renta son tres veces mayores que para el resto de los contribuyentes", recuerda.

En último término, Tasende subraya que "las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta tienen que hacer el pago de Impuesto al Patrimonio por los saldos pasivos mantenidos al 31 de diciembre, salvo los saldos de precios derivados de importaciones, préstamos y depósitos de personas físicas y jurídicas extranjeras domiciliadas en el exterior".

"La tasa del impuesto que deben retener es 1,5% para personas jurídicas del exterior, aumentando a 3% si son entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales", afirma, y añade que, "según los casos, este vencimiento opera en abril o en diciembre".

"Uruguay es una plaza atractiva para vivir, especialmente para personas que han alcanzado su retiro y desean un entorno de mayor tranquilidad. También para quienes desempeñan actividades en la región, asentarse en el país constituye una opción atractiva. Pero no todo es color de rosas: la adquisición de un inmueble conlleva ciertos costos impositivos", concluyen Pereira y Ramírez.