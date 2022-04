Vitalik Buterin y Ethereum 2.0: qué representa este profundo cambio tan esperado

La segunda cadena de bloques más grande del mundo después de la de Bitcoin es Ethereum y se presentan novedades de una de las actualizaciones más esperadas

Ethereum 2.0 se ha denominado "fusión" por los expertos que se encargan de su desarrollo ya que implicará la unión de la cadena existente con una nueva cadena de bloques que permitirá las novedades y mejoras en la red que se esperan con ansias desde hace años. Es impulsado con fuerza por Vitalik Buterin.

Pocas veces antes se ha realizado un trabajo similar para actualizar una red de blockchain tan masiva estando, además, en actividad, es por ello que los desarrolladores de Ethereum están tomando todas las precauciones para garantizar que este proceso se realice con éxito.

Consecuencias medioambientales de la minería en Ethereum 2.0

Mucho se ha hablado de las implicaciones para el ecosistema de la minería de criptomonedas. El debate sigue abierto y queda por confirmar si Ethereum 2.0 podrá resolver todos los inconvenientes sobre la sostenibilidad que se han planteado. En particular, el debate se centra en el hecho de que el mecanismo de consenso actual para la red de Ethereum no es otro que el proof of work, o PoW en corto, un método que demanda una considerable capacidad computacional para poder minar Ether; para lo cual se necesitan potentes procesadores gráficos (GPU) para competir con los demás mineros.

Ethereum 2.0 pasaría al mecanismo de consenso denominado proof of stake, o PoS, en el cual el minero tiene más influencia no por su capacidad de cómputo sino por su tenencia (o hold) de monedas de la red, en este caso, Ether. Este cambio supondrá un revés para los mineros actuales pero podrán - en principio - adaptarse fácilmente ya que aquellos que llevan años en el sector deben haber mantenido una cantidad de ETH en hold para anticipar la transición.

Ethereum 2.0 supondrá un cambio radical en la red blockchain

Además, este cambio de consenso permitirá que otros participantes empiecen a minar, ya que hay muchos usuarios que tienen ETH pero pueden carecer de la potencia computacional necesaria para unirse a la actividad actualmente por la gran inversión inicial. En teoría, todos los holders de ETH podrán participar de la validación (que sustituirá a la minería actual) por lo que se democratizará, en cierta forma, el mecanismo para hacerse con nuevos ethers en la red.

Por otra parte, hay quien cree que las ballenas podrán monopolizar la minería pero si lo pensamos con perspectiva, hoy en día son pocos quienes pueden minar con profit en la red debido a la gran demanda de GPUs en los últimos años así que ninguno de los dos métodos de consenso es 100% justo en ese sentido. Sin embargo PoS tiene una ventaja: desperdicia menos energía. En la búsqueda del balance en la sostenibilidad de una red siempre hay varios factores a tener en cuenta y reducir el desperdicio energético (calor expulsado por los equipos de minería) es un aliciente para la transición.

Hacia una ‘minería’ de ETH más verde con Ethereum 2.0

David Lawant, director de investigación del fondo de criptomonedas Bitwise Asset Management, afirmó recientemente que el consumo energético se puede reducir dramáticamente en hasta alrededor del 99% con esta fusión, y por lo tanto supondrá una minería más sustentable. Además, el proceso de validación que sustituirá a la minería actual en la red demanda que los validadores, esto es, holders que colocan sus monedas para poder aprobar transacciones en la red, tengan que realizar un trabajo de alta calidad ya que, de lo contrario, su staking de ether empezaría a bajar por penalizaciones así que la red se volverá más segura de forma natural con el PoS.

Por otra parte, el mercado de los componentes electrónicos se beneficiará de la reducción en la demanda de los GPUs ya que actualmente los mineros acaparan una parte importante del stock de estos componentes. Los precios posiblemente bajarán una vez esta demanda de tarjetas gráficas se reduzca y las piezas vuelvan al mercado - aunque después de usarlas para la minería sus capacidades quedan mermadas para el resto de su vida útil. En cualquier caso, es otro de los pros de dejar atrás el PoW.

La nueva versión supondrá una red blockchain más sustentable

Cuándo veremos por fin Ethereum 2.0

Esta es la pregunta del millón de dólares para todos los criptousuarios que usan la red de Ethereum a diario para NFT y el metaverso. Sin embargo, no hay una fecha establecida y ya ha habido retrasos en el paso así que cualquier estimación se debe tomar con precaución. Los desarrolladores de Ethereum se limitarán a decir que la actualización se publicará cuando esté lista, sin mucha información sobre plazos ya que resulta complicado determinar cuándo se completarán todos los trabajos necesarios, pruebas y la propia fusión con la nueva blockchain que reemplazará a la anterior.

En definitiva, Vitalik Buterin es una figura destacada a tener en el radar para conocer cuándo saldrá a la luz - por fin - la tan esperada actualización de Ethereum. Si bien hay quienes esperan ver novedades al respecto este verano, ya han sido varias las ocasiones en las cuales se ha anticipado esta actualización. Es como si siempre estuviera lista para salir dentro de tres o seis meses en el futuro. Por el momento, toca esperar a anuncios oficiales y seguir los canales del proyecto, que tiene una comunidad muy activa a nivel mundial. Sin duda, cuando haya visos de que se materialice esta fusión correrá la voz en internet, indicó Cointelegraph.