Así podés activar los mensajes que "desaparecen solos" en WhatsApp

WhatsApp presentó nuevas funcionalidades para los mensajes temporales, la opción que permite hacer que sean borrados de manera automática

Los mensajes temporales de WhatsApp no son precisamente nuevos, siendo implementados el año pasado como una manera de asegurarnos de que lo que decimos no se mantiene guardado para siempre. Además, en los últimos meses WhatsApp presentó fotos que sólo se pueden ver una vez, y que se autodestruyen.

Ahora, el servicio de mensajería instantánea más popular anunció novedades en los mensajes temporales, empezando por que ahora podremos usarlos por defecto en todos nuestros chats; ya no tendremos que activarlos en cada conversación que tenemos por separado, y por lo tanto, siempre tendremos la seguridad de que todos nuestros mensajes se borran automáticamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto sólo se activa en los chats nuevos que empecemos, y no en los que ya tengamos activos.

Para poder configurar esta herramienta en Whatsapp se deben seguir los siguientes pasos:

Acceder al menú de configuración del chat

Buscar Mensajes temporales

Activar la función

Los chats grupales también tendrán la opción de mensajes temporales cuando los creemos, pero será opcional y no afectará al resto de chats grupales que tengamos iniciados. Si entramos en un grupo o un chat que tenga los mensajes temporales activados, un mensaje nos avisará para que lo tengamos en cuenta.

El otro gran cambio está en cuánto durarán los mensajes temporales; hasta ahora, los mensajes duraban 7 días, que es suficiente para mucha gente, pero que puede ser demasiado o muy poco para mucha gente. En respuesta, WhatsApp ha implementado dos duraciones más: 24 horas y 90 días.

Por lo tanto, ahora podemos hacer que nuestros mensajes duren un día, una semana, o tres meses, lo que debería ser suficiente variedad para la mayoría de usuarios; aunque muchos querrán configurar la duración exacta del mensaje, por el momento WhatsApp no plantea esta posibilidad.

Estos cambios suponen que podemos hacer que todos nuestros mensajes tengan "fecha de vencimiento", y que sean eliminados después de 24 horas, 7 días o 90 días en todos nuestros chats. Encontraremos estas opciones en Configuración de privacidad, y en "Duración predeterminada".

Sin embargo, viene bien recordar que esto no impide que otros usuarios hagan capturas de pantalla de nuestros mensajes, o los copien antes de que se borren; esta opción sólo elimina los mensajes después del periodo de tiempo, pero no puede limitar más lo que se haga con ellos.

Cuál es el WhatsApp Plus original y cómo descargarlo

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del planeta, posee algunos competidores que día a día perfeccionan su funcionamiento para ofrecer algunas herramientas que, por el momento, la compañía propiedad de Facebook aún no lanzó de forma oficial. Es por eso que muchas personas salen a buscar otras versiones y se preguntan, por ejemplo, cuál es el WhatsApp plus original.

Se trata de una aplicación que posee muchas funcionalidades y características personalizables, funciones que para muchos usuarios son virtudes realmente atractivas.

Si bien WhatsApp trabaja continuamente en nuevas actualizaciones, es cierto que hasta el momento la firma de Mark Zuckerberg no brinda un abanico muy destacado a la hora de personalizar la aplicación.

En ese sentido, muchos usuarios cuestionan en diferentes foros que la "experiencia del usuario" -algo fundamental en la actualidad- es uno de los items que la empresa debería mejorar cuanto antes.

¿Cuál es el WhatsApp Plus original?

En este escenario, WhatsApp Plus original es donde entra en escena y consigue conquistar a esos usuarios aún insatisfechos.

¿Por qué? Mediante la descarga de apenas un APK -un archivo ejecutable-, se puede tener esta versión mejorada de la aplicación y hasta contar con dos cuentas en un mismo celular, entre otras opciones.

Algunos de los avances que tuvo WhatsApp Plus original desde hace algún tiempo son los mensajes que se autodestruyen, función que ahora también está presente en WhatsApp, donde los textos, fotos y videos se mantienen por 7 días, en caso de no ser vistos por los contactos. Luego de ese lapso, desaparecen.

¿Cómo descargo WhatsApp Plus original 17.50, paso a paso?

¿Cuál es el WhatsApp Plus original? El usuario interesado en bajar esta aplicación con mayor cantidad de herramientas deberá seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web

Desde allí, descargar e instalar el archivo APK siguiendo las instrucciones

Configurar el WhatsApp Plus original con tu número telefónico

A tener en cuenta

El usuario debera tener presente que la aplicación WhatsApp original debe ser desinstalada previamente.

Además, si se desea conservar los chats debe realizarse la copia de seguridad desde los ajustes de la aplicación.

¿Qué tiene de nuevo WhatsApp Plus original versión 17.50?

La flamante versión incluye una serie de cambios.

Es importante resaltar que si el usuario está usando la versión Plus en algún dispositivo móvil, debe considerar la posibilidad de que en un futuro cercano la app de mensajería original podría banearlo.

Sin embargo, las nuevas versiones de WhatsApp Plus consiguieron saltar esta detección, por lo que el uso de esta modificación resulta indetectable por los servidores de la original.

A continuación, los detalles que incluye la última actualización del APK que ya fue descargado en varios países del mundo.

Por el momento, esta nueva versión está solo disponible para dispositivos Android.

Nuevas herramientas

Desde MundoCuentas precisaron que la nueva versión de WhatsApp Plus original 17.50, se suman nuevas herramientas:

Ocultar el estado y no aparecer en línea.

el estado y no aparecer en línea. Definir quién puede llamar y quiénes no para que así nunca te molesten

para que así nunca te molesten Ver los estados de nuestros amigos aunque ellos los hayan eliminado

El doble check azul solo aparecerá en nuestra conversación cuando nosotros respondamos el mensaje , de lo contrario seguirá en gris

, de lo contrario seguirá en gris Se integra la herramienta que te permite ocultar si escuchaste o no un mensaje de voz

Contará con la posibilidad de ocultar la palabra "escribiendo"

Ahora es mucho más estable e incluso tenés la opción para recuperar las fotos eliminadas

¿Cómo abrir dos cuentas de Whatsapp Plus original en tu mismo celular?

En primer lugar, el usuario deberá comprobar que WhatsApp Plus original esté instalado en el dispositivo.

Luego tendrá que descargar también desde la tienda de aplicaciones Parallel Space, la cual se encargará de permitir las dos cuentas en el mismo dispositivo.

Parallel Space, por su parte, brinda la opción de clonar aplicaciones, por lo que se deberá elegir a WhatsApp Plus original.

La segunda aplicación donde se alojará la segunda cuenta estará disponible en Parallel Space para ser usada.

WhatsApp Plus es una alternativa no oficial al servicio de WhatsApp.

Funciones especiales

Una de las ventajas de WhatsApp Plus original es que podés enviar archivos mucho más grandes que en la versión original, de hasta 50MB mientras que en la versión normal solo permite hasta 16MB.

En la versión oficial podés activar o desactivar las confirmaciones de lectura, pero con la versión Plus podés seleccionar los contactos que pueden ver o no tus confirmaciones.

Tenés más emojis

Otra gran ventaja de WhatsApp Plus original es la amplia variedad de emojis que tiene, muchísimos más que la aplicación oficial. El detalle está en que solo los usuarios que tienen esta versión pueden verlos.

Notificación cuando un contacto está en línea

Es una función útil de WhatsApp Plus porque te mantiene al tanto de cuando tus contactos se han conectado a la aplicación de mensajería instantánea. Esta función de WhatsApp Plus original no se encuentra en la versión oficial de WhatsApp.

Modificar toda la interfaz

Otro fuerte que tiene esta versión alternativa de WhatsApp Plus original es tu capacidad de personalizar toda la interfaz. Podés cambiar todo el diseño de la plataforma, incluso desde los colores hasta las tipografías.

WhatsApp emite con frecuencia alertas sobre el uso de WhatsApp Plus.

Los riesgos de WhatsApp Plus original

Aunque muchos piensan que WhatsApp Plus original es la razón perfecta para abandonar por completo la versión oficial de la aplicación de mensajería perteneciente a Facebook, hay algunas personas que consideran esta afirmación como un completo error.

Además de contar con errores de seguridad como la ausencia del cifrado "de extremo a extremo", que pueden derivar en hackeos por invasiones desarrollados con facilidad, se suman también sanciones remitidas por la app original sobre tu famosa copia.

Desde el principio, WhatsApp aseguró que aquellas personas que usen la APK no oficial podrían ser sancionadas de forma indefinida, ya sea con bloqueos del usuario o del número de teléfono que se use para descargar WhatsApp Plus.

Advertencia de WhatsApp sobre la versión Plus

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus original , GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", anunció WhatsApp a principios de este 2021 en un comunicado oficial.

Al ser la versión Plus una aplicación sin membresía en una empresa oficial podría presentar problemas de seguridad que derivarían en una eliminación completa y sin retorno datos valiosos. Al ser una APK no legal, el contenido no está asegurado y se podría perder si se concreta una suspensión súbita de la aplicación.

Más alertas de WhatsApp

WhatsApp lanzó una alerta el 13 de julio por el uso de aplicaciones llamadas WhatsApp Plus original o GB WhatsApp, que afirman tener capacidades que no tiene la popular aplicación de mensajería instantánea y la reemplazan.

La empresa de la que Facebook es dueña anunció que aquellos que usan WhatsApp Plus original, GB WhatsApp u otra aplicación de terceros, pueden tener su cuenta suspendida temporalmente de la app oficial en una primera instancia o permanentemente si reinciden.

¿Por qué hay usuarios que utilizan estas aplicaciones? Debido a funciones específicas que no se encuentran en la aplicación oficial. Por ejemplo, dar mensajes de difusión de hasta 600 personas simultáneamente. El número en el WhatsApp oficial es más reducido.

Si bien pueden tener funciones que sean beneficiosas para el usuario, no cuentan con todas las herramientas de protección de privacidad que sí aplica la app que compró Facebook hace ocho años.

Cómo cambiarte de WhatsApp Plus original a la aplicación oficial

Desde la empresa indicaron que es posible que se deba guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta. El nombre de la aplicación no autorizada define si es o no necesario que transfieras tu historial de chats.

Ubicá el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Seguí las instrucciones a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus original o GB WhatsApp.

Si estás utilizando cualquier otra aplicación que no sea WhatsApp Plus original o GB WhatsApp, te recomendamos guardar tu historial de chats antes de descargar la versión oficial de WhatsApp.

Lo que hay que hacer si usás GB WhatsApp

Desde la empresa aseguran que no pueden garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats ya que las aplicaciones no oficiales no son compatibles. De todas formas, dan una guía de pasos que pueden servir en cada una de ellas

Esperá a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

mostrará la duración de la suspensión. En GB WhatsApp, tocá Más opciones > Chats > Copia de seguridad .

. Dirigite a los Ajustes del teléfono > tocá Almacenamiento > Archivos.

Buscá la carpeta de GB WhatsApp y mantenéla presionada para seleccionarla.

y mantenéla presionada para seleccionarla. En la esquina superior derecha tocá Más > Cambiar nombre y cambiá el nombre de la carpeta a "WhatsApp".

tocá Más > Cambiar nombre y cambiá el nombre de la carpeta a "WhatsApp". Abrí Play Store y descargá la versión oficial de WhatsApp.

y descargá la versión oficial de WhatsApp. En WhatsApp, verificá tu número de teléfono.

En la pantalla "Se encontró una copia de seguridad", tocá Restaurar > Sig.

WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

Lo que hay que hacer si usás WhatsApp Plus original

Si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp.

Abrí Play Store y descargá WhatsApp.

Verificá tu número de teléfono.

Qué hacer si WhatsApp te suspende la cuenta por usar la versión Plus

No es un secreto que a WhatsApp no le agrada el uso de aplicaciones alternativas para acceder a su servicio. Las aplicaciones WhatsApp Plus y GB WhatsApp están entre las alternativas más conocidas para acceder al servicio de mensajería, pero están hechas por terceros y violan las condiciones de servicio. Según WhatsApp, no se puede validar las prácticas de seguridad de estas.

La suspensión de cuentas puede ser inmediata y sin previo aviso. Si tu cuenta está suspendida, recibirás el siguiente mensaje cuando intentes acceder: "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda".

Deberías acceder con la versión oficial cuando acabe tu tiempo de suspensión para evitar un bloqueo permanente. En caso de que consideres que tu cuenta fue suspendida por error, podés contactarte con el soporte del servicio.

Pese a las advertencias de WhatsApp, millones de personas usan WhatsApp Plus.

¿Es seguro WhatsApp?

WhatsApp, la plataforma de mensajería propiedad de Facebook, es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo. Se estima que más de mil millones de personas usan la aplicación, enviando más de 65 mil millones de mensajes por día. No es de extrañar, entonces, que hayan comenzado a aparecer problemas de seguridad, amenazas de malware y spam.

Malware web de WhatsApp

La enorme base de usuarios lo convierte en un objetivo obvio para los ciberdelincuentes.

Durante años, WhatsApp le ha permitido abrir un sitio web o descargar una aplicación de escritorio, escanear un código con la aplicación en tu teléfono y usar WhatsApp en tu computadora.

La tienda de aplicaciones en tu teléfono --- la App Store en iOS y Google Play Store en Android --- están reguladas más cuidadosamente que Internet en general. Cuando busca WhatsApp en esas tiendas, generalmente queda claro qué aplicación es la oficial. Eso no es cierto para Internet en general.

Los delincuentes informáticos se aprovecharon de esto. Hubieron casos de atacantes que hacen pasar software malicioso como aplicaciones de escritorio de WhatsApp. Si tenés la mala suerte de haber descargado uno de estos, la instalación puede distribuir malware o poner en peligro tu computadora.

En algunos casos, los piratas informáticos pudieron instalar el software espía de WhatsApp debido a una vulnerabilidad. Otros intentaron un enfoque diferente, creando sitios web de phishing para engañarte para que entregues información personal.

Algunos de estos sitios web se hacen pasar por WhatsApp Web y le solicitan que ingreses tu número de teléfono para conectarte al servicio. Sin embargo, en realidad usan ese número para bombardearte con spam o correlacionarlo con otros datos filtrados o pirateados en Internet. La mejor manera para que tu equipo se encuentre seguro es usar solo aplicaciones y servicios de fuentes oficiales.