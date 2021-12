Se cayeron Mercado Libre, Ualá, Rappi, Pedidos Ya y otras apps: la razón detrás del "choque en cadena"

Después de muchas ideas y vueltas, finalmente la firma estadounidense Amazon Web Services (AWS) anunció la instalación de uno de sus servidores en Argentina. Sin embargo, a horas de confirmarse la noticia este 7 de diciembre, el sistema presenta problemas, denunciados por múltiples usuarios de empresas que emplean sus servicios.

Según medios internacionales, la caída de uno de los principales proveedores de tecnología de software en Internet se extiende a nivel global. En el país, la marca trabaja con potencias principalmente del sector ecommerce y fintech como Mercado Libre, Ualá, Pedidos Ya, Rappi, Despegar y hasta entidades educativas y de salud como el ITBA y el Hospital Italiano. Incluso, una gran parte del sector público utiliza estas herramientas.

Sin delivery: Rappi y Pedidos Ya no funcionaron durante la tarde del martes

De esta forma, la caída del servicio de la firma de Jeff Bezos desató un choque en cadena: los usuarios de aplicaciones como Mercado Libre, Ualá, PedidosYa, Disney+ y Netflix denunciaron caídas del servicio. Varios usuarios denunciaron el corte en las redes y las propias empresas confirmaron el problema:

Desde la página, no desde la app, también tira error… pic.twitter.com/KvRTYkuh9N — Elorador (@Elorador5) December 7, 2021

@uala_arg lleva caída más de 2 horas y no me deja acceder a la cuenta.Justamente esta mañana puse todo el dinero de mis 2 sueldos ahí. $30 en el bolsillo es todo lo que tengo — Sebis Velez ✌????????????????????✌???? (@SebisVelez) December 7, 2021

PedidosYa no me funciona y no traje comida pic.twitter.com/9h1UgDUYOh — ⛓ ???????????????????????? ???? (@AcidHolograam) December 7, 2021